Federica Pellegrini e Matteo Giunta non si nascondono più?

Il settimanale Chi non ha dubbi, Federica Pellegrini e il suo coach Matteo Giunta non nascondono più i loro sentimenti. Sebbene la nuotatrice non abbia mai confermato l'esistenza di una relazione col suo allenatore, nonché cugino del suo ex fidanzato Filippo Magnini, stavolta le foto scattate dai paparazzi sembrerebbero convalidare l'ipotesi della nascita di un legame forte tra i due.

In queste settimane Federica Pellegrini si è trasferita a Livigno per dedicarsi all'allenamento in vista delle Olimpiadi di Tokio, suo ultimo impegno prima di lasciare la carriera agonistica. Con lei c'è anche Matteo Giunta che dal settimanale diretto da Alfonso Signorini viene definito "fidanzato", anche se viene sottolineato che questa espressione è "una parola che Fede e Matteo non hanno mai voluto usare finora".

Il magazine Chi si sbilancia anche in virtù delle foto che gli obiettivi dei suoi paparazzi sono riusciti a scattare. Nella prima foto Federica Pellegrini e Matteo Giunta passeggiano sereni insieme alla cagnolina Vanessa. Nella seconda foto, ai due ragazzi si aggiungono anche i genitori della nuotatrice, mamma Cinzia e papà Roberto: tutti mostrano il sorriso e sembra proprio un dolce quadretto familiare, che lascia trasparire confidenza e complicità.

Successivamente i quattro si recano in locale per bere qualcosa e sul tavolo, infatti, è possibile rintracciare anche un bicchiere di birra. In questo frangente i gesti di affettuosità sembrano moltiplicarsi: i sorrisi che Federica Pellegrini e Matteo si scambiavano durante la passeggiata, adesso sembrano trasformarsi in un ulteriore avvicinamento e il braccio della campionessa è adagiato sulla spalla di Giunta nonostante la presenza dei genitori allo stesso tavolo. Federica sembra irrigidirsi solo nel momento in cui, dalla vetrata del locale, nota la presenza dei fotografi.

Più volte negli ultimi tempi, la Pellegrini aveva esplicitato la sua voglia di costruire una famiglia e magari anche di avere dei figli. Proprio per questo la prima uscita pubblica insieme a Matteo era sembrata a molti una ufficializzazione della loro relazione. Ma Federica ha continuato a non sbilanciarsi e non ha mai confermato ai giornalisti o con i suoi fan la storia col suo coach. Davanti ai genitori, però, la nuotatrice sembra a proprio agio e si lascia andare a gesti di tenerezza nei confronti dell'allenatore.

Forse il vero desiderio della sportiva potrebbe essere quello di tutelare un sentimento in cui crede davvero, dopo due storie d'amore in cui è stata fin troppo sotto i riflettori del gossip.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it su Facebook?