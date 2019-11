Caso Balotelli, Fico contro gli ultrà: "Non del tutto italiano chi è razzista"

Non accenna a spegnersi la polemica per i cori razzisti contro Mario Balotelli. A infiammare maggiormente gli animi è stato l'intervento del capoultrà del Verona Luca Castellini dicendo, ai microfoni di Morning Show dell'emittente veneta Radio Cafè, che l'attaccante del Brescia "non sarà mai del tutto italiano" . Una presa di posizione dura che ha scatenato la replica del bomber, che ha dato degli "ingnoranti" agli ultras, e del presidente della Camera, Roberto Fico, che ha sottolineato che invece "non sarà mai del tutto italiano chi è razzista" .

Nelle ultime ore moltissimi, calciatori e non, hanno espresso solidarietà a Balotelli, ma la polemica rischia di andare avanti per le lunghe. Anche perché alcuni presenti ieri allo stadio hanno parlato dell'ennesima "pagliacciata" del calciatore. Tuttavia, le parole pronunciate oggi dal capoultrà del Verona sono destinate a infiammare ulteriormente gli animi. "Noi abbiamo una cultura identitaria di un certo tipo, siamo una tifoseria che è dissacrante, che prende per il c... il giocatore pelato, quello con i capelli lunghi, il giocatore meridionale e il giocatore di colore, ma non lo fa con istinti politici o razzisti. Questo è folklore, si ferma tutto lì" , ha detto in radio Castellini. Che però ha, poi, aggiunto: "Balotelli è italiano perché ha la cittadinanza italiana ma non potrà mai essere del tutto italiano" . Infine, per provare a smarcarsi dall'accusa di razzismo, ha rincarato la dose: "Ce l'abbiamo anche noi un negro in squadra, che ha segnato ieri, e tutta Verona gli ha battuto le mani" .