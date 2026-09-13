Guerra in Ucraina, il Cremlino: “India e Cina si sono offerte di contribuire per porre fine al conflitto”

Dal Cremlino arrivano voci di un tentativo di mediazione da parte di India e Cina nel conflitto in Ucraina. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, sostiene che il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping “hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione” alla guerra in Ucraina e che “Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare”. Le parole sono riportate dall’agenzia russa Tass. “Durante i colloqui bilaterali - fa sapere Peskov - Modi e Xi hanno posto domande dettagliate su una soluzione in Ucraina e hanno offerto attivamente i loro buoni uffici per aiutare a trovare una soluzione.

Mosca: "Modi e Xi si sono offerti di contribuire porre fine a guerra in Ucraina" Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, sostiene che il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping “hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione” alla guerra in Ucraina e che “Putin ha accolto co nfavore la loro disponibilità a collaborare”. Lo riporta la Tass. 13 settembre 2026