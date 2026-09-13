Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 08:26
In evidenzaAggiornato alle ore 08:26
Cronaca internazionale

Guerra in Ucraina, il Cremlino: “India e Cina si sono offerte di contribuire per porre fine al conflitto”

Xi e Modi avrebbero offerto attivamente i loro “buoni uffici”

Redazione web
epa13234790 (L-R) Russian President Vladimir Putin, Indian Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping pose for a family photo before a joint banyan tree-planting ceremony held as part of the BRICS Summit in New Delhi, India, 12 September 2026. India hosts the 18th BRICS Leaders' Summit from 12 to 13 September 2026 under the theme 'Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.' EPA/ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL MANDATORY CREDIT
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Dal Cremlino arrivano voci di un tentativo di mediazione da parte di India e Cina nel conflitto in Ucraina. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, sostiene che il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping “hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione” alla guerra in Ucraina e che “Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare”. Le parole sono riportate dall’agenzia russa Tass. “Durante i colloqui bilaterali - fa sapere Peskov - Modi e Xi hanno posto domande dettagliate su una soluzione in Ucraina e hanno offerto attivamente i loro buoni uffici per aiutare a trovare una soluzione.

Mosca: "Modi e Xi si sono offerti di contribuire porre fine a guerra in Ucraina"

Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, sostiene che il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping “hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione” alla guerra in Ucraina e che “Putin ha accolto co nfavore la loro disponibilità a collaborare”. Lo riporta la Tass.

13 settembre 2026

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.