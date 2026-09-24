Xi arriva alla Casa Bianca: stretta di mano a favore delle telecamere dei due leader. Trump: “Concentriamoci su interessi comuni, pace e prosperità”. Il presidente cinese: “Collaborare con sincerità”

“Fin dal periodo della mia prima elezione nel 2016, io e il Presidente Xi abbiamo stretto un’amicizia, in realta una grandissima amicizia, fondata sul rispetto reciproco e sugli interessi vitali dei nostri popoli”. “Abbiamo trascorso del tempo insieme in tutto il mondo, dalla Germania all’Argentina, dal Giappone alla Corea del Sud, e da Pechino a Palm Beach, in Florida. Ma come il Presidente Xi ha gia potuto constatare, molte cose sono cambiate dall’ultima volta che e stato qui”. Xi e la consorte “arrivano in un momento importante per l’America: il 250deg anniversario della nostra fondazione. Domani visiteremo i National Archives per ammirare alcuni dei piu grandi tesori di quella fiera storia, tra cui la Dichiarazione di Indipendenza, la Costituzione degli Stati Uniti e la Carta dei Diritti (Bill of Rights). Vedremo anche reperti che testimoniano la lunga e preziosa relazione di scambi culturali tra la Cina e gli Stati Uniti, proprio come i nostri antenati hanno attraversato l’oceano secoli fa per commerciare, imparare e costruire un mondo migliore. I nostri due Paesi fanno davvero la stessa cosa, e ne siamo molto orgogliosi, così come della nostra relazione”.