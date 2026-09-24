Xi arriva alla Casa Bianca: stretta di mano a favore delle telecamere dei due leader. Trump: “Concentriamoci su interessi comuni, pace e prosperità”. Il presidente cinese: “Collaborare con sincerità”

0 of 48
Xi annuncia l'arrivo imminente di una coppia di panda in uno zoo americano Testo
Il presidente Xi Jinping mettein campo la diplomazia dei panda. Parlando alla Casa Bianca,come gesto di amicizia tra Cina e Usa, ha annunciato l’arrivo diuna coppia di panda a uno zoo americano “tra pochi giorni”.
"Cina e Usa devono garantire che l'IA si sviluppi sotto il controllo umano"
Cina e Stati Uniti devono garantire che l’IA si sviluppi sotto il “controllo umano”. Lo ha detto il presidente Xi Jinping, parlando alla Casa Bianca, riconoscendo che i due Paesi hanno “un ruolo di leadership” nello sviluppo dell’intelligenza artificiale.
Xi a Trump: "Ci auguriamo trattamento equo per le nostre aziende"
“La Cina mantiene le sue porte spalancate, accoglie le aziende americane che desiderano investire e fare affari nel Paese. Ci auguriamo che le aziende cinesi siano trattate equamente qui negli Stati Uniti”.
Xi: "Rafforziamo comunicazioni e collaboriamo con sincerità"
“Sono pronto a lavorare con lei per guidare l’enorme nave delle relazioni Cina-Usa lungo una rotta stabile verso il futuro”. Lo ha detto Xi Jinping rivolto a Donald Trump, durante la cerimonia in corso ala Casa Bianca. “Dovremmo rafforzare le comunicazioni” e “collaborare con sincerità”.
Xi: "Nostri Paesi hanno responsabilità storica per progresso umanità"
“Sono in vista negli Stati Uniti per continuare la nostra amicizia, espandere la cooperazione e promuovere il benessere dei nostri popoli”. Lo ha detto il leader cinese Xi Jinping, parlando nella cerimonia alla Casa Bianca. “Cina e Stati Uniti hanno una responsabilità storica nell’avanzamento dello sviluppo e del progresso umano”
Xi a Trump: "Lieto della mia visita in Usa"
“Sono molto lieto di compiere una visita di Stato nel vostro splendido Paese, gli Stati Uniti d’America. Ringrazio il Presidente Trump e la signora Trump per la calorosa ospitalità che avete riservato a me e a mia moglie. A nome degli oltre 1,4 miliardi di cittadini cinesi, desidero iniziare rivolgendo i più sinceri saluti al popolo americano e le mie più calorose congratulazioni per il 250deg anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti”.
Trump: "Grandi risultati se ci concentriamo su interessi comuni"
“Nel corso di questa visita discuteremo anche questioni urgenti riguardanti la sicurezza, la tecnologia e la superintelligenza. Le decisioni che prenderemo oggi in questi settori possono promuovere la pace e la prosperita per molti decenni a venire”. “Se ci concentriamo sui nostri interessi comuni - ha aggiunto - sono certo che potremo ottenere grandi risultati”. “Nel corso della storia, la ricerca di tali interessi comuni - ha ricordato il tycoon - ha unito i nostri popoli attraverso i vasti oceani, superando distanze enormi, immense, e numerose differenze, rendendoci persino alleati nella Seconda Guerra Mondiale”.
Trump: "Io e Xi siamo grandissimi amici"
“Fin dal periodo della mia prima elezione nel 2016, io e il Presidente Xi abbiamo stretto un’amicizia, in realta una grandissima amicizia, fondata sul rispetto reciproco e sugli interessi vitali dei nostri popoli”. “Abbiamo trascorso del tempo insieme in tutto il mondo, dalla Germania all’Argentina, dal Giappone alla Corea del Sud, e da Pechino a Palm Beach, in Florida. Ma come il Presidente Xi ha gia potuto constatare, molte cose sono cambiate dall’ultima volta che e stato qui”. Xi e la consorte “arrivano in un momento importante per l’America: il 250deg anniversario della nostra fondazione. Domani visiteremo i National Archives per ammirare alcuni dei piu grandi tesori di quella fiera storia, tra cui la Dichiarazione di Indipendenza, la Costituzione degli Stati Uniti e la Carta dei Diritti (Bill of Rights). Vedremo anche reperti che testimoniano la lunga e preziosa relazione di scambi culturali tra la Cina e gli Stati Uniti, proprio come i nostri antenati hanno attraversato l’oceano secoli fa per commerciare, imparare e costruire un mondo migliore. I nostri due Paesi fanno davvero la stessa cosa, e ne siamo molto orgogliosi, così come della nostra relazione”.
Trump a Xi: "Grande onore ospitarvi alla Casa Bianca"
“Sono lieto di darvi il benvenuto nella splendida Casa Bianca. E un grandissimo onore. A maggio abbiamo avuto il grande privilegio di farvi visita a Pechino, dove avete accolto la nostra delegazione con un’ospitalità spettacolare e meravigliosa. Ora Melania ed io siamo onorati di ospitarvi a Washington, mentre il Presidente Xi diventa il primo leader cinese in assoluto a compiere una seconda visita di Stato formale in America.”
Inni nazionali nel Grand Foyer della Casa Bianca
Gli inni nazionali di Stati Uniti e Cina risuonano nel Grand Foyer della Casa Bianca per la cerimonia di accoglienza del leader cinese Xi Jinping. A breve, il presidente Trump e Xi rilasceranno delle dichiarazioni.
Dopo la cerimonia ufficiale, i due leader avranno un colloquio bilaterale e questa sera la cena di Stato
Nessuna dichiarazione per ora ai giornalisti radunati davanti al tappeto rosso steso per l’arrivo di Xi.
Cina-Kirghizistan, premier Li: "Pronti a ulteriori scambi su Ia, infrastrutture ed energia"
Il primo ministro della Cina, Li Qiang, ha riaffermato la disponibilità di Pechino a rafforzare il coordinamento e la cooperazione a tutto campo con il Kirghizistan, dalle infrastrutture agli investimenti, passando per intelligenza artificiale, economia digitale, energie rinnovabili, finanza, sanità e cultura. Lo ha fatto durante un colloquio tenuto ieri con il presidente del Consiglio dei ministri kirghiso, Adylbek Aleshovich Kasymaliev, in visita in Cina in occasione della quinta edizione dell’Esposizione del commercio digitale di Hangzhou, nella provincia orientale del Zhejiang. Secondo il resoconto offerto dall’agenzia “Xinhua”, Li ha affermato chele relazioni bilaterali “hanno compiuto costanti progressi” e ha invocato ulteriori sforzi per la costruzione di “una comunita’ Cina-Kirghizistan dal futuro condiviso”. “La Cina e’ disposta a collaborare con il Kirghizistan per allineare al meglio le (rispettive) strategie di sviluppo, approfondire costantemente la cooperazione di alta qualita’ nell’ambito della Nuova via della seta (Belt and roadinitiative, Bri), promuovere gli scambi commerciali e gli investimenti, oltre che favorire la realizzazione di progetti quali la ferrovia Cina-Kirghizistan-Uzbekistan”, ha dichiarato il premier.
Ministero Pechino: "Tregua commerciale con gli Usa? Rivolgersi ad autorità competenti"
Intanto il Ministero cinese precisa: Pechino non conferma per ora la proroga fino al 10 gennaio 2027 della tregua commerciale con gli Usa annunciata dal segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent. Nel corso della conferenza stampa di oggi del ministero degli Esteri cinese, come riporta dal sito del ministero, i media hanno chiesto al portavoce Guo Jiakun se la Cina avesse accettato l’estensione di due mesi annunciata da Bessent.“Per quanto riguarda le informazioni sulle consultazioni economico-commerciali tra Cina e Stati Uniti, suggerisco di rivolgersi alle autorità competenti”, ha risposto Guo. La domanda faceva riferimento alle dichiarazioni di Bessent, secondo cui Washington e Pechino avrebbero raggiunto un’intesa per estendere l’attuale tregua commerciale fino al 10 gennaio2027.
Xi Jinping è arrivato alla Casa Bianca
Arrivati alla Casa Bianca per discutere di diverse tematiche tra cui, come aveva preannunciato il presidente degli Stati Uniti d’America: “La Super intelligenza sarà un tema centrale di discussione, ma voglio lasciare la questione esattamente com’è. È anche la posizione della Cina. La nostra salvaguardia è il dipartimento di Giustizia!”