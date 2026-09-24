Paura sul volo Düsseldorf-Brindisi, fumo a bordo: cosa è successo

Tanta paura per i 144 passeggeri a bordo di un volo Eurowings Europe Malta che, martedì 22 settembre, è decollato dallo scalo tedesco di Düsseldorf e diretto in Puglia, a Brindisi, a causa dell’improvvisa presenza di fumo in cabina che ha costretto i piloti a rientrare immediatamente.

Cosa è successo

Il volo è decollato alle 16.45 ma, appena arrivato soltanto a tremila piedi (quasi mille metri d’altezza), il personale di bordo si è accorto dell’improvvisa presenza di fumo. Come previsto dai protocolli internazionali in questi casi, dopo appena sette minuti dal decollo l’Airbus A-3200 è atterrato in sicurezza sulla pista dello scalo tedesco dove ad attenderlo erano presenti i mezzi di soccorso.

Dichiarato lo stato d’emergenza

A raccontare cosa è accaduto è stato Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti. Il comandante – spiega in un comunicato, in stretta conformità con i protocolli di sicurezza standard previsti per queste situazioni, ha tempestivamente dichiarato lo stato di emergenza e invertito la rotta. L’aeromobile è atterrato regolarmente e in piena sicurezza sulla pista di Düsseldorf circa 7 minuti dopo la partenza, fermandosi sul tracciato per lo sbarco dei passeggeri tramite scale mobili”.

Due passeggeri in ospedale

Se è vero che tutto si è svolto regolarmente con i passeggeri e membri dell’equipaggio sbarcati senza problematiche, due di loro sono stati trasportati in ospedale ma unicamente per precauzione. D’Agata ha poi spiegato che “la rotazione” per la Puglia “è stata cancellata”. Al momento non sono note le cause che hanno originato il fumo a bordo, gli inquirenti stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso.