Allarme di Tusk: “Putin vuole l’escalation in autunno”. Kiev: ”Presto nuove offensive su Kiev e Chernihiv"

Nel corso della notte le forze armate ucraine hanno colpito un magazzino nella città di Aksay, nell’oblast meridionale di Rostov, appartenente al rivenditore di elettrodomestici ed elettronica russo Dns. Lo scrive il Kyiv Independent, citando quanto riportato dai canali di monitoraggio. Il magazzino è andato a fuoco, e i dipendenti presenti sul posto sono stati evacuati in seguito, secondo il canale Telegram Exilenova Plus, secondo cui sono stati danneggiati anche edifici residenziali nella zona.

Il governatore dell’oblast di Rostov, Yuri Slyusar, ha confermato che la regione è sotto attacco, aggiungendo che non è ancora chiaro se ci siano vittime. “La città di Rostov-sul-Don e i distretti di Aksay, Bagayev e Neklinovsky sono sotto attacco”, ha detto, secondo quanto riporta la testata ucraina.

Si tratta dell’ultimo sviluppo relativo alla campagna ucraina contro obiettivi militari, raffinerie e giganti dell’e-commerce e della logistica russi, con cui Kiev intende degradare la capacità russa di portare avanti la guerra e mettere indirettamente pressione su Mosca attraverso l’impatto sull’umore pubblico russo.