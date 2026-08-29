Allarme di Tusk: “Putin vuole l’escalation in autunno”. Kiev: ”Presto nuove offensive su Kiev e Chernihiv"

Nuova giornata di guerra in Ucraina segnata da una forte escalation degli attacchi. Nel distretto di Bucha, nella regione di Kiev, un raid russo ha provocato almeno 27 morti e 42 feriti, mentre centinaia di persone sono state evacuate. La difesa ucraina riferisce di aver abbattuto o neutralizzato 233 droni e denuncia possibili piani russi per un’offensiva verso Kiev e Chernihiv. Colpiti anche Kherson e Odessa, mentre attacchi ucraini hanno interessato la regione russa di Rostov e Aksay di notte.
Kiev: almeno 27 morti e 42 feriti in raid russo nella regione di Kiev
Sale ad almeno 27 morti il bilancio dell’attacco russo nel distretto di Bucha, nella regione di Kiev, avvenuto nella tarda serata di venerdì. Lo ha reso noto il capo dell’amministrazione regionale, Timur Tkachenko, precisando che il numero delle vittime potrebbe non essere definitivo. Almeno 42 persone sono rimaste ferite, tra cui quattro bambini. Sette feriti sono stati ricoverati in ospedale, mentre 381 persone, tra cui 59 minori, sono state evacuate dalla zona colpita. Proseguono intanto le operazioni di ricerca e soccorso, lo spegnimento degli incendi, la rimozione delle macerie e le verifiche sugli edifici e sulle aree circostanti. Secondo le autorità locali, circa 50 edifici residenziali hanno subito danni di diversa entità. A Dmitrivka è stato inoltre attivato un centro operativo per assistere la popolazione, fornire pasti caldi e sostegno psicologico. Nell’attacco è morto anche il capo della comunità territoriale di Dmitrivka, nel distretto di Bucha, Taras Didych.
Tusk, Russia si prepara a nuova escalation
I prossimi sette-otto mesi potrebbero essere cruciali per la sicurezza dell’Ucraina, della Polonia e dell’intera regione. Lo ha dichiarato il primo ministro polacco Donald Tusk, affermando che vi sono segnali secondo cui la Russia si starebbe preparando seriamente a una nuova escalation. Lo riportano Ukrinform e Ukrainska Pravda. Interpellato, tra l’altro, sulla recente visita a Mosca del direttore della Cia John Ratcliffe, Tusk ha assicurato che Varsavia è in costante contatto con i vertici dell’intelligence statunitense e non è stata colta di sorpresa dalle informazioni sulle attività del capo della Cia. Il premier polacco ha sottolineato che alcune informazioni legate alla sicurezza devono necessariamente rimanere riservate, ma questo non significa che l’opinione pubblica debba essere privata di informazioni sulle minacce più importanti. Secondo Tusk, la questione va ormai oltre la visita di Ratcliffe a Mosca. Nelle ultime settimane sarebbero infatti emersi numerosi segnali pubblici di una preparazione russa a un’escalation. Mosca, ha affermato, si starebbe preparando “molto seriamente” a un aumento delle tensioni, sia nella guerra contro l’Ucraina sia nell’intera regione. Autunno e inverno saranno quindi, secondo il premier polacco, periodi cruciali.
Kiev, abbattuti 233 droni russi. Allarmi aerei ininterrotti entrano nel terzo giorno
Le forze russe hanno continuato a lanciare ondate di droni contro l’Ucraina, mentre gli allarmi aerei in vaste aree del Paese sono proseguiti per il terzo giorno consecutivo. Lo riferisce il quotidiano Kyiv Independent. Secondo quanto dichiarato dalle forze armate ucraine, nella notte del 29 agosto la difesa aerea ha abbattuto o neutralizzato 233 droni russi nelle regioni settentrionali, meridionali, orientali e centrali del Paese. I droni hanno preso di mira anche Kiev e le aree circostanti, con esplosioni sentite nella capitale intorno alle 9 del mattino. A Kiev, l’allarme aereo era ancora in corso alle 10.30 ora locale. Le autorità hanno riferito inoltre che frammenti di droni caduti hanno provocato incendi in un magazzino di due piani nel distretto di Holosiivskyi e in un appartamento al nono piano nel distretto di Sviatoshynskyi. Non sono state segnalate vittime.
Kiev: Mosca prepara piani per una possibile offensiva su Kiev e Chernihiv
La leadership militare russa avrebbe ricevuto dal Cremlino l’incarico di elaborare diverse opzioni per una possibile offensiva nelle direzioni di Kiev e Chernihiv. Lo riferisce Rbc-Ucraina, citando Pavlo Palisa, vice capo dell’Ufficio del presidente ucraino. “Abbiamo effettivamente ricevuto informazioni di intelligence, verificate da più fonti, secondo cui la leadership militare delle Forze armate russe ha ricevuto dalla leadership politica l’incarico di pianificare diverse varianti di una simile operazione nella direzione di Kiev e Chernihiv”, ha dichiarato Palisa. L’esponente ucraino ha però precisato che si tratta al momento di attività di pianificazione e preparazione di possibili scenari e non dell’avvio di un’operazione offensiva. Secondo Palisa, inoltre, l’Ucraina non ha finora rilevato la formazione di una forza russa destinata a un’offensiva nelle due direzioni. “Al momento non vediamo la formazione di una forza offensiva in queste direzioni”, ha affermato.
Kiev: un morto e diversi feriti in attacchi russi su Kherson
Le forze russe hanno attaccato la città di Kherson con dei droni, provocando un morto e almeno tre feriti. Lo ha riferito l’Amministrazione militare dell’Oblast di Kherson, come riportato da Ukrainska Pravda. Ieri, una persona è rimasta uccisa e altre 26 ferite negli attacchi russi contro la regione di Kherson, tra cui un bambino. Nell’oblast sono stati danneggiati sette edifici multipiano e 15 case, oltre a un ripetitore per telefonia mobile, un gasdotto, un negozio, ambulanze e veicoli.
Ucraina: Odessa, un morto e 3 feriti in attacco russo, in fiamme camion generi alimentari
Almeno una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite a causa di un attacco russo che nella notte ha colpito la regione di Odessa, nel sud dell’Ucraina. Lo riferisce Ukrinform, precisando che hanno preso fuoco otto camion per il trasporto di generi alimentari, dopo le notizie di un attacco contro il distretto di Izmail e di danni alle infrastrutture.
Ucraina: Russia, "Attacco massiccio" contro regione Rostov, 7 feriti
Almeno sette persone sono rimaste ferite in un “attacco massiccio” attribuito agli ucraini contro la regione russa di Rostov. Lo denunciano le autorità locali dopo le notizie arrivate dai media ucraini. Tra i feriti, anche due adulti e altrettanti bambini che sono stati trasportati in ospedale, uno con ferite gravi, ha riferito l’agenzia russa Tass, citando notizie diffuse dal governatore Yury Slyusar. Danneggiati dalla caduta di pezzi di un drone intercettato due complessi residenziali nel distretto di Proletarsky a Rostov sul Don. Tre persone hanno avuto bisogno di assistenza medica nel distretto di Aksay.
Ucraina: media: "Raid Kiev su magazzino Dns in sud Russia"
Nel corso della notte le forze armate ucraine hanno colpito un magazzino nella città di Aksay, nell’oblast meridionale di Rostov, appartenente al rivenditore di elettrodomestici ed elettronica russo Dns. Lo scrive il Kyiv Independent, citando quanto riportato dai canali di monitoraggio. Il magazzino è andato a fuoco, e i dipendenti presenti sul posto sono stati evacuati in seguito, secondo il canale Telegram Exilenova Plus, secondo cui sono stati danneggiati anche edifici residenziali nella zona.
Il governatore dell’oblast di Rostov, Yuri Slyusar, ha confermato che la regione è sotto attacco, aggiungendo che non è ancora chiaro se ci siano vittime. “La città di Rostov-sul-Don e i distretti di Aksay, Bagayev e Neklinovsky sono sotto attacco”, ha detto, secondo quanto riporta la testata ucraina.
Si tratta dell’ultimo sviluppo relativo alla campagna ucraina contro obiettivi militari, raffinerie e giganti dell’e-commerce e della logistica russi, con cui Kiev intende degradare la capacità russa di portare avanti la guerra e mettere indirettamente pressione su Mosca attraverso l’impatto sull’umore pubblico russo.
Allarme a Kiev, nuovo attacco russo con droni
La Russia ha lanciato questa mattina un nuovo attacco con droni su Kiev. Una serie di forti esplosioni è stata udita in tutta la città. Ne dà notizia l’agenzia ucraina Rbc, che ha citato il canale Telegram dell’aeronautica militare ucraina e un proprio corrispondente.
“A Kiev è stato diramato un allarme aereo a causa della minaccia di un drone. Esortiamo i residenti della città a recarsi immediatamente al rifugio più vicino e a rimanervi fino alla fine dell’allarme”, ha dichiarato l’Amministrazione militare della città di Kiev (Kgva). Contemporaneamente, l’aeronautica militare ucraina ha registrato la presenza di droni nella regione di Kiev, compresi alcuni velivoli diretti verso la capitale.
Ucraina: intelligence: "Russia tenta reclutamento cittadini indonesiani"
L’intelligence ucraina ha confermato che la Russia sta tentando di reclutare cittadini indonesiani per combattere nella guerra contro l’Ucraina. Lo riferisce il Servizio di intelligence estera ucraino via social, come riporta Ukrinform, spiegando di aver “ottenuto documenti riguardanti almeno otto cittadini indonesiani che sono stati reclutati nelle fila dell’esercito di occupazione russo”.
Stando al servizio, Mosca recluta stranieri utilizzando un sistema consolidato, offrendo pagamenti elevati, posizioni non di combattimento, cittadinanza accelerata e vari benefici sociali. Si tratta dello stesso sistema utilizzato dalla Russia per reclutare cittadini di Nepal, Cuba, Kenya e India, sottolinea l’intelligence ucraina, secondo cui la maggior parte dei cittadini di questi Paesi è finita al fronte senza addestramento adeguato e alcuni sono stati uccisi nelle prime settimane.