Attacco in Cisgiordania, cinque feriti: Netanyahu prepara la chiusura totale

‘’L’eroica operazione nella cittàdi Hebron, nella Cisgiordania occupata, rappresenta una vividaespressione della volontà del nostro popolo tenace e invia unmessaggio chiaro al nemico sionista: la nostra resistenzacontinua, e sarà sempre più formidabile e intensa, finchél’occupazione non sarà scacciata dalla nostra terra e dai nostriluoghi sacri’’. Lo scrive Hamas in una nota sul suo canaleTelegram. ‘’Questa eroica operazione, avvenuta all’ingresso norddi Hebron, costituisce una risposta naturale e legittima aicrimini in corso e alle brutali aggressioni contro il nostropopolo: non deporremo le armi finché l’aggressione non cesserà,l’occupazione della nostra terra non avrà fine e la benedettaMoschea di Al-Aqsa non sarà purificata dalla profanazione deicoloni usurpatori’’, aggiunge la nota, in cui Hamas lancia ‘’unappello a tutti gli individui liberi del nostro popolo perchédirigano il loro fuoco contro gli occupanti che continuano acommettere i crimini più efferati contro la nostra gente inCisgiordania, a Gerusalemme e nella Striscia di Gaza. È unalotta che può portare solo alla vittoria o al martirio’’.