Attacco in Cisgiordania, cinque feriti: Netanyahu prepara la chiusura totale

Cinque israeliani sono rimasti feriti, due gravemente, in una sparatoria vicino a Hebron. I due assalitori palestinesi sono stati uccisi dall’esercito. Netanyahu ha ordinato di isolare immediatamente Hebron e di preparare il blocco dell’intera Cisgiordania. Hamas ha elogiato l’attacco definendolo un’“operazione eroica”. Giovedì 22 ottobre, secondo quanto riportato da Ynet, alcuni suoi dirigenti avevano già fatto arrivare a Israele la minaccia di un nuovo 7 ottobre, anche fuori dalla Striscia di Gaza.
Hamas, 'azione eroica a Hebron, appello a prendere le armi contro gli occupanti'
‘’L’eroica operazione nella cittàdi Hebron, nella Cisgiordania occupata, rappresenta una vividaespressione della volontà del nostro popolo tenace e invia unmessaggio chiaro al nemico sionista: la nostra resistenzacontinua, e sarà sempre più formidabile e intensa, finchél’occupazione non sarà scacciata dalla nostra terra e dai nostriluoghi sacri’’. Lo scrive Hamas in una nota sul suo canaleTelegram. ‘’Questa eroica operazione, avvenuta all’ingresso norddi Hebron, costituisce una risposta naturale e legittima aicrimini in corso e alle brutali aggressioni contro il nostropopolo: non deporremo le armi finché l’aggressione non cesserà,l’occupazione della nostra terra non avrà fine e la benedettaMoschea di Al-Aqsa non sarà purificata dalla profanazione deicoloni usurpatori’’, aggiunge la nota, in cui Hamas lancia ‘’unappello a tutti gli individui liberi del nostro popolo perchédirigano il loro fuoco contro gli occupanti che continuano acommettere i crimini più efferati contro la nostra gente inCisgiordania, a Gerusalemme e nella Striscia di Gaza. È unalotta che può portare solo alla vittoria o al martirio’’.
Idf, 'in corso operazioni antiterrorismo nell'area di Hebron'
Il portavoce dell’Idf comunicache, a seguito dell’attentato di stamattina, i soldati stannoeffettuando ‘’operazioni offensive antiterrorismo nell’area diHebron, posta sotto blocco di sicurezza, e in altre aree. Imilitari stanno operando all’interno delle abitazioni deiterroristi e di altri sospettati’’. L’Idf riferisce inoltre diaver effettuato decine di operazioni nel corso della settimanain tutta la Cisgiordania, ‘’arrestando circa 70 ricercati, tracui individui affiliati a Hamas e Jihad islamica, nonchésoggetti che incitavano contro lo Stato di Israele e i soldati.Sono state rinvenute decine di armi, tra cui fucili M16, mitradi tipo Carlo e quattro ordigni esplosivi’’.
Attiviste italiane fermate in Cisgiordania potrebbero essere espulse già oggi
L’ambasciata d’Italia a Tel Aviv e ilconsolato a Gerusalemme sono in stretto contatto con le autoritàisraeliane, che hanno comunicato che le cinque connazionalifermate ieri in Cisgiordania dovrebbero essere trasferite oggipresso l’Autorità israeliana per l’immigrazione, in vista dellaloro espulsione e del conseguente rimpatrio, che potrebbeavvenire a partire da oggi. Lo fanno sapere fonti informate.
Netanyahu, Israele sta preparando una chiusura totale della Cisgiordania
Netanyahu afferma che Israele stapreparando una «chiusura totale» della Cisgiordania in rispostaall’attacco. Secondo il premier israeliano un “attacco su largascala” è stato evitato.
Netanyahu annulla gli eventi politici del Likud dopo l'attacco in Cisgiordania
Il primo ministroisraeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato al suo partito, ilLikud, di annullare tutti gli eventi politici previsti per lamattinata di oggi, in seguito alla sparatoria in Cisgiordania.Lo ha reso noto il partito, a pochi giorni dalle elezioninazionali. In un comunicato, il Likud ha dichiarato che”Netanyahu ha dato disposizione di cancellare tutti gli eventipolitici programmati dal Likud per questa mattina, in seguito algrave attentato avvenuto all’incrocio di Giudea".
Attacco a truppe israeliane in Cisgiordania durato 20 minuti, cinque feriti
Cinque israeliani sonorimasti feriti in uno scontro a fuoco in seguito a un attaccoarmato palestinese presso un posto di blocco vicino a Hebron, inCisgiordania. Le fotografie pubblicate dall’agenzia di stampaAfp sembrano ritrarre gli uomini armati nel mezzo dellasparatoria con le forze di sicurezza. Lo scontro sarebbe duratocirca 20 minuti e alla fine i due palestinesi sono stati uccisi.