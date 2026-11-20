In caserma lo chiamavano Captain Wales. E se da Londra dovessero richiamarlo alle armi, Harry risponderebbe presente. A 42 anni, undici dopo il congedo dall’esercito britannico, il duca di Sussex si dice pronto a rimettere la divisa di fronte alla minaccia russa. «Se mi venisse chiesto di arruolarmi nuovamente, qualora ce ne fosse bisogno, sarò disponibile al 100 per cento per servire il mio Paese al fianco dei miei commilitoni veterani e del personale militare in servizio». E poi: «Penso che dovremmo essere preparati e che coloro tra noi hanno prestato servizio dovrebbero essere pronti a farlo nuovamente».

La dichiarazione arriva da Leopoli, dove il secondogenito di Carlo III ha registrato un’intervista per Ukraine: The Latest, il podcast del quotidiano britannico Telegraph. Si tratta della quarta visita in Ucraina dall’inizio dell’invasione su vasta scala da parte russa. Le prime anticipazioni sono uscite proprio mentre William e Kate concludevano il viaggio ufficiale in India. Harry ha detto che, a suo giudizio, il Regno Unito è di fatto in conflitto con Mosca da una decina d’anni. «Solo perché non ci sono droni, proiettili e razzi che ci volano addosso, non significa che non siamo in guerra». L’Europa, sostiene, ha finalmente preso coscienza del pericolo, anche se rischia di «implodere su se stessa». Da Washington gradirebbe un sostegno più deciso e su questo punto vede una distanza tra l’amministrazione Trump e i cittadini americani.

Quanto alla divisa, il curriculum c’è. Dopo l’accademia militare di Sandhurst, Harry ha servito per dieci anni nell’esercito, con due missioni in Afghanistan e una qualifica da comandante di elicottero Apache. Quando lasciò il servizio attivo, nel giugno 2015, aveva già fondato gli Invictus Games, i giochi per militari e veterani feriti o malati. Ed è per loro che è tornato a Leopoli. Nel fine settimana si sono tenute le selezioni della squadra ucraina per l’edizione del 2027, in programma a Birmingham. Tra un’intervista e l’altra il duca ha anche preso in mano una racchetta per una partita di pickleball con i veterani.

Per l’anno prossimo, scrive il Telegraph, Harry prepara anche un progetto che seguirà in prima persona per aiutare gli ex militari a trovare lavoro. Perché lui, casomai arrivasse la chiamata, saprebbe già che mestiere fare.