Un «formato Yalta», con Russia, Stati Uniti e Cina a dettare le regole di un nuovo ordine globale, «non porterà la pace» né in Ucraina né nel mondo. È netto il cancelliere Friedrich Merz, mentre sbatte sul leggio un frammento del Muro di Berlino, durante la conferenza stampa al termine del summit della Coalizione dei volenterosi che ha diretto ieri nella capitale della Germania con il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Andy Burnham nel formato E3. Quaranta Paesi, 26 capi di Stato e di governo tra cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vertici di Ue e Nato insieme per discutere di pace in Ucraina e sicurezza in Europa, che ritengono indissolubilmente legate. Per questo, gli europei intendono essere parte determinante nei negoziati per la pace nell’ex repubblica sovietica aggredita dalla Russia. Nella difesa del multilateralismo, i volenterosi respingono un’architettura globale tripolare Russia-Usa-Cina. Come evidenziato da Merz, Yalta significa Muro di Berlino: «Non vogliamo più vivere in un’Europa divisa, ma in libertà e pace». Il vertice di Shenzhen può dunque essere liquidato come «appuntamento fotografico». A Berlino, invece, si è avuta «concretezza», secondo Merz. I volenterosi hanno, infatti, ribadito il loro massimo sostegno all’Ucraina finché sarà necessario con una «chiara idea di pace» da negoziare tra Kiev, Mosca, Washington ed europei rappresentanti da Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Polonia, Commissione europea, Consiglio europeo. Per il cancelliere, «l’obiettivo è e resta una pace giusta e duratura per l’Ucraina sovrana in un’Europa sicura». Dopo il cessate il fuoco, Kiev dovrà ottenere «forti garanzie di sicurezza» con effetti su quella euroatlantica. È questa «la giusta sequenza», secondo Merz: «Pace in Ucraina, accordo sulla sicurezza euroatlantica» con una Nato «più forte, più europea» e uno stretto contatto tra Europa e Usa. Intanto, i volenterosi accolgono con favore i prossimi negoziati tra Washington e Mosca, a cui intendono partecipare «in squadra con Kiev». Sulla stessa linea Meloni, secondo cui «la sicurezza delle centrali nucleari nel nostro continente, milioni di civili che si preparano ad affrontare l’inverno, mercati dell’energia già sotto pressione. Se Mosca dovesse opporsi, il mondo vedrà chiaramente chi vuole la pace e chi no. Nel frattempo, continuiamo a sostenere l’Ucraina». Dagli Stati Uniti, tuttavia, arrivano segnali contraddittori. Trump è intervenuto al telefono al summit dei volenterosi per criticare i loro aiuti militari all’Ucraina. A Berlino, Jared Kushner, negoziatore degli Usa, ha elogiato l’impegno degli europei per la pace, aprendo alla loro partecipazione ai negoziati sull’Ucraina. Allo stesso tempo, il genero di Trump ha avvertito che «la Nato deve proteggere la pace, non agire da provocatore». Un messaggio che riecheggia in maniera preoccupante la propaganda del Cremlino.