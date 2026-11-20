Nessuna metafora, nessuna mediazione: quando Putin interviene sulla guerra, i suoi proclami si trasformano in un conto alla rovescia di ritorsioni esplicite: «Non ci saranno accordi, solo una risposta che farà male». A Shenzhen, dopo aver condiviso il palcoscenico con Trump e Xi, ha alternato il linguaggio del negoziatore a quello del comandante. Due registri apparentemente inconciliabili, che compongono invece la grammatica di un unico pensiero: la Russia non intende chiedere il permesso a nessuno per esercitare il proprio potere.

La frase più significativa della giornata, tuttavia, è arrivata dalla bocca di Trump, che davanti ai giornalisti, alla vista del presidente russo, ha sciolto ogni residua ambiguità con una familiarità quasi adolescenziale: «Who is he? He’s my friend!». Chi è? È mio amico. Una dichiarazione che racconta il nuovo clima internazionale. E che ha fatto sobbalzare le cancellerie europee. Da Varsavia la risposta è stata fulminante: «Dio ci protegga da amici del genere». Bruxelles ha preferito l’ironia controllata: «In generale, non commentiamo le amicizie». Ma dietro le battute diplomatiche c’è il timore che l’amicizia fra Washington e Mosca diventi il preludio a un accordo sul destino di Europa e Ucraina.

È proprio questo il mondo che Putin vorrebbe. Un mondo nel quale le grandi potenze si riconoscono reciprocamente il diritto di decidere, mentre gli altri si adeguano. A Shenzhen lo ha spiegato evocando la responsabilità storica di Russia, Usa e Cina, vincitori della seconda guerra mondiale e protagonisti della fondazione dell’Onu. Tre potenze nucleari, tre membri permanenti del Consiglio di sicurezza, tre custodi autoproclamati di un ordine internazionale che, nella sua narrazione, dovrebbe tornare a dipendere dalla loro volontà.

Putin ha definito il vertice «una pagina nella storia della diplomazia». Sedere accanto a Trump e Xi Jinping significa dimostrare che la Russia non è isolata e resta una potenza con cui il mondo deve fare i conti. Non a caso elogia Trump, ne apprezza la sincerità e riconosce una «vicinanza di punti di vista». Nella sua visione, l’America di Trump è un interlocutore con cui trattare, mentre l’Europa, considerata un ostacolo, dovrebbe cambiare le proprie classi dirigenti.

È qui che il Putin pensiero mostra il suo volto più rivelatore: mette in discussione la democrazia liberale, che definisce una possibile «dittatura liberale» mascherata. L’Europa è il bersaglio privilegiato: la considera un blocco politico-militare ostile e giudica una minaccia la sua cooperazione con Kiev. Non a caso, lega la normalizzazione dei rapporti con i Paesi europei a un cambiamento delle loro attuali classi dirigenti. Ha poi paragonato il clima dell’incontro di Shenzhen alla Conferenza di Yalta del 1944, sostenendo che in quell’occasione si presero atto i rapporti di forza reali del dopoguerra e che lo stesso approccio realistico dovrebbe essere applicato ai conflitti attuali. Sull’Ucraina ribadisce le condizioni di Mosca: niente Nato, né truppe straniere, né scelte strategiche contrarie agli interessi russi. La pace, dunque, resta subordinata all’accettazione delle richieste del Cremlino, che non fa alcun passo indietro su Donbass e Crimea. E agli attacchi ucraini al ponte di Kerch risponde minacciando una rappresaglia «molto più dolorosa».

A Shenzhen è emerso il doppio volto di Putin: il diplomatico che invoca il diritto internazionale e il leader che denuncia le ingerenze occidentali, rivendicando il diritto di condizionare i Paesi vicini e minacciando ritorsioni. Trump gli ha offerto l’amicizia, Xi Jinping la convergenza strategica. Per l’Europa resta il timore di essere esclusa dalle decisioni sul proprio futuro, mentre in Ucraina la guerra continua.