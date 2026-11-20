“Ne riparleremo dopo l’inizio del nuovo anno. Abbiamo tempo”, ha spiegato Donald Trump, parlando dal suo aereo mentre faceva ritorno a Washington dopo il viaggio in Cina. E’ la sua risposta a una domanda sulla possibilità di immediati attacchi all’Iran. Il presidente statunitense ha lasciato intendere che la decisione su eventuali nuovi raid su larga scala contro Teheran potrebbe slittare all’anno prossimo, prolungando così la tempistica che in precedenza aveva suggerito potesse giungere a un punto di svolta dopo le elezioni di metà mandato statunitensi di questo mese. Trump ha dato indicazioni simili anche in altre due interviste. “Vedremo cosa succederà dopo il primo gennaio”, ha affermato ai microfoni di Fox News. Mentre parlando con un giornalista di Axios ha chiarito: “Non ho alcuna fretta di prendere decisioni sull’Iran”. Nelle ultime settimane, Trump ha alternato minacce di un’escalation contro Teheran ad aperture verso una possibile riduzione delle ostilità. Nel frattempo il contesto è di stallo tra le due parti riguardo ai tentativi di risolvere il conflitto. Nelle settimane che hanno preceduto le elezioni congressuali del 3 novembre, Trump aveva più volte suggerito che, dopo il voto, l’Iran sarebbe stato più propenso a raggiungere un accordo per porre fine al conflitto, in corso da otto mesi. Ma secondo alcuni analisti Teheran potrebbe invece proprio aver irrigidito le sue posizioni dopo la forte sconfitta del partito del presidente americano.

Tuttavia, dopo che il partito repubblicano ha perso il controllo di entrambi i rami del Congresso, l’amministrazione Trump ha dichiarato la scorsa settimana di ritenere che il blocco e le sanzioni economiche contro l’Iran stiano dando i frutti sperati. Dunque al momento si va avanti con lo strangolamento economico del regime. Trump ha poi riconosciuto che la questione iraniana ha influito sulla sconfitta elettorale, pur ribadendo che non ha intenzione di cambiare rotta. Il vicepresidente JD Vance, possibile candidato alla presidenza nel 2028, ha preso pubblicamente le distanze dal conflitto, indicandolo come una delle cause della disfatta politica del partito. In seguito, Trump ha chiesto a Vance di non occuparsi più degli sforzi diplomatici riguardanti l’Iran, invitandolo a concentrarsi invece sulle questioni interne. «Ciò che ha detto è giusto. Ha affermato che l’intera situazione è certamente uno dei motivi per cui le elezioni non sono andate a nostro favore». E ancora: «La questione fondamentale è: se si dovesse rifare, lo rifaresti? La risposta è sì. Perché non si può permettere che l’Iran ottenga un’arma nucleare», ha aggiunto Trump.

Intanto la dichiarazione congiunta rilasciata ieri, al termine del vertice di Trump con le sue controparti Putin e Xi, non ha fatto alcun riferimento al conflitto con l’Iran. Ma il presidente statunitense ha anche accennato a un altro pericolo: «Ci sono indicazioni che l’Iran stia valutando l’uso di gas e agenti biologici, dato che abbiamo bloccato la loro strada verso il nucleare, che è molto più difficile da perseguire. Stanno quindi prendendo in considerazione gas e armi biologiche, una prospettiva tutt’altro che piacevole, oltre ad altre opzioni», ha affermato Trump. E’ arrivata la reazione immediata del ministero degli esteri iraniano che in un post su X ha dichiarato: “Le accuse degli Stati Uniti, secondo cui Teheran starebbe sviluppando armi chimiche e biologiche, mirano a creare timore e a giustificare un’azione militare”.