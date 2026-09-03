Attacco iraniano contro le basi Usa in Kwait. Trump: “Pronti a colpirli in qualsiasi momento”. E Teheran denuncia: “Decine di donne e bambini feriti in raid americani”

Il segretario alla Guerra Usa Pete Hegseth ha deciso di prorogare lo schieramento delle forze statunitensi in Medio Oriente, segnalando che la guerra con l’Iran potrebbe protrarsi fino al prossimo anno e, per alcune unita’, anche nel 2027. Ad oggi circa 50 mila militari statunitensi restano dispiegati nella regione per garantire al presidente Donald Trump diverse opzioni operative. Il dispositivo comprende 19 navi da guerra, sistemi di difesa aerea, squadroni di caccia e paracadutisti, impegnati nell’intercettazione dei missili iraniani, nella protezione delle navi commerciali e nel blocco dei porti e delle aree costiere iraniane. L’estensione delle missioni sta pero’ aumentando la pressione sui militari e sulle loro famiglie e creando un arretrato nella manutenzione che potrebbe richiedere anni per essere smaltito. Per le unita’ dell’Esercito addette alla difesa aerea, la durata standard dello schieramento e’ passata da nove a 12 mesi, mentre alcune sono gia’ in Medio Oriente da oltre un anno. Anche le navi della Marina sono sottoposte a turni piu’ lunghi: Le 19 unita’ navali attualmente presenti nella regione, tra cui due portaerei e 13 cacciatorpediniere lanciamissili, stanno affrontando alcune delle missioni piu’ prolungate della storia recente della Marina.

Trump continua intanto a valutare diverse opzioni: la strategia di pressione economica contro Teheran sembra sortire effetti sull’Iran, ma non ne ha ancora indotto la resa. Il presidente ha discusso con i suoi consiglieri anche della possibilita’ di dichiarare conclusa la guerra, ma ritiene che mantenere la pressione possa costringere il regime a smantellare il programma nucleare o collassare. Allo stesso tempo, i suoi consiglieri lo hanno avvertito che un’ulteriore escalation potrebbe danneggiare i Repubblicani nelle elezioni di meta’ mandato di novembre.