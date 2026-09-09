Nuovi raid russi in Ucraina. Zelensky: “Pronti a compromessi”. Lavrov attacca Meloni: ”Cessate il fuoco? Vogliono solo guadagnare tempo"

La guerra in Ucraina resta segnata da una nuova ondata di attacchi. Nella notte raid russi hanno colpito Kiev e il valico di Starokozache, al confine con la Moldavia, dove si contano due morti e tre feriti. Mosca riferisce intanto di aver abbattuto 596 droni ucraini. Sul fronte diplomatico, Zelensky si dice pronto a compromessi, ma avverte che anche la Russia dovrà fare passi avanti e rilancia il ruolo dell’Europa e degli Stati Uniti nei negoziati per arrivare alla fine del conflitto in Europa.
Lavrov: "Stubb e Meloni chiedono cessate il fuoco, ma per guadagnare tempo"
Il presidente finlandese Alexander Stubb e la premier italiana Giorgia Meloni chiedono un cessate il fuoco in Ucraina, ma il loro scopo è quello di “far guadagnare tempo” a Kiev. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in un’intervista con l’analista americano Andrew Napolitano trasmessa nel programma ‘Il grande gioco’ della televisione russa e ripresa dal ministero degli Esteri.
Ucraina, media: Ue e Usa si preparano a guerra che potrebbe protrarsi fino al 2027
Funzionari americani ed europei si stanno preparando all’eventualita che la guerra in Ucraina si protragga fino al 2027, poiche l’ultima iniziativa diplomatica statunitense non ha prodotto progressi significativi con Vladimir Putin, secondo quanto riportato da Bloomberg. Secondo l’agenzia, il presidente russo non ha mostrato alcun segno di ammorbidimento della sua posizione durante i colloqui con gli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. Al contrario, Mosca intenderebbe intensificare gli attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine quest’inverno, confidando in una posizione piu favorevole in primavera E quindi improbabile che si possano avviare negoziati seri prima del 2027, nonostante Mosca e Kiev affermino di voler proseguire il dialogo. Di fronte a questa prospettiva, gli alleati dell’Ucraina vogliono accelerare la fornitura di missili di difesa aerea, compresi gli intercettori Patriot. “Dobbiamo prepararci a un conflitto prolungato”, ha avvertito Elbridge Colby, sottosegretario alla Difesa statunitense, durante una riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina.
Ucraina: attacco Russia a valico confine con Moldova, 2 morti e 3 feriti
Le forze russe hanno attaccato il valico di frontiera di Starokozache, nella regione ucraina di Odessa, al confine con la Moldova, e il bilancio è di 2 morti e 3 feriti. Lo riporta l’Ukrainska Pravda, citando il Servizio statale di guardia di frontiera e il Servizio ucraino d’emergenza, aggiungendo che il valico è ora temporaneamente chiuso. “Durante la notte la Russia ha attaccato con droni il valico di frontiera stradale internazionale di Starokozache, al confine con la Moldova. I droni hanno colpito le infrastrutture del valico e l’area circostante, provocando incendi. Purtroppo si sono registrate vittime tra i civili che si trovavano nei pressi del valico”, ha riferito il Servizio statale di guardia di frontiera, aggiungendo che la parte moldava è stata informata della situazione. A riferire delle 2 persone rimaste uccise e dei 3 feriti è stato invece il Servizio statale di emergenza.
Zelensky: "Siamo pronti a compromessi"
“Il Vecchio Continente deve avere un ruolo nei negoziati perche si parla della sicurezza dell’Ucraina e dell’intero Occidente”. Lo dice Volodimyr Zelensky in un colloquio con La Stampa. Sul tavolo, spiega, ci sono alcune idee valide e interessanti per trattare sulla fine del conflitto: “Fino ad allora - spiega il leader ucraino - saranno vitali i pacchetti di armamenti Usa per la difesa antimissile”. E ancora: “Per noi, ma anche per la Russia e per il mondo, sono importanti il grano e l’energia: penso all’India, agli Emirati, all’Arabia Saudita, all’Egitto e all’Asia. Noi siamo pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti. Non puo essere sempre l’Ucraina a cedere: abbiamo gia fatto molti compromessi”. Zelensky continua: “Vorrei innanzitutto ringraziare la parte americana per aver contribuito a sbloccare i negoziati tra ucraini e russi. Abbiamo avuto una notte difficile, con molti feriti e morti: porgo le mie condoglianze alle famiglie. Abbiamo parlato delle nostre necessita, soprattutto del pacchetto invernale e di quello per la difesa contro i missili balistici. La nostra aviazione ha lavorato molto bene, sono stati abbattuti alcuni missili balistici e piu di tre dozzine di missili da crociera. In totale erano circa 180 obiettivi e ne e stato abbattuto il 90%, e passato un solo missile da crociera. E un buon risultato, ma non e sufficiente. Abbiamo bisogno di missili”. Poi Zelensky svela: “Conto di incontrare Trump intorno al 20” e “sui colloqui ci stiamo muovendo verso un formato trilaterale, ma non posso rivelare i dettagli: abbiamo concordato con gli americani di lavorare prima internamente e poi comunicare pubblicamente”. E ancora: “Ci sono alcune idee valide e interessanti. Non sappiamo ancora se potranno essere attuate, se funzioneranno e se produrranno risultati. Ci lavoreremo, definiremo i dettagli e la nostra posizione. Non posso parlarne apertamente perche, ripeto, abbiamo concordato con gli americani di lavorare prima sui contenuti e poi discuterne pubblicamente”. Zelensky parla degli accordi economici che americani e russi avrebbero discusso: “Non conosco tutto cio che e stato discusso, ma in generale e chiaro che si tratta di accordi economici, soprattutto nel settore dell’energia. Non posso entrare nei dettagli. La nostra posizione di fondo e chiara: l’Ucraina deve impedire alla Russia di ottenere ulteriori risorse per finanziare la guerra. Credo sia una posizione giusta”. Un vertice trilaterale tra Ucraina, Russia e Stati Uniti potrebbe essere negli “Emirati, la Svizzera, la Turchia o altri Paesi. Ci sono gia stati incontri e inviti. Abbiamo discusso di energia e grano, ma servono proposte concrete. E poi ci sono le questioni umanitarie, soprattutto gli scambi di prigionieri. Sono la priorita. Dobbiamo ampliare le proposte e accelerare la loro attuazione”.
Mosca: "Abbattuti nella notte 596 droni di Kiev"
Le forze russe hanno abbattuto 596 droni ucraini durante la notte. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa di Mosca, dopo che ieri il presidente russo Vladimir Putin ha avuto colloqui con il suo omologo statunitense sulle modalità per risolvere il conflitto in Ucraina. Gli attacchi hanno provocato quattro morti a Novorossiysk, nella regione meridionale di Krasnodar, ha dichiarato il governatore Veniamin Kondratyev su Telegram.
Kiev, due morti nell'attacco russo al confine tra Ucraina e Moldavia
Due civili sono stati uccisi in un attacco con droni russi contro un posto di blocco al confine dell’Ucraina con la Moldavia.«Questa notte, i droni nemici hanno attaccato il posto di blocco stradale internazionale di Starokozache al confine con la Moldavia», ha scritto sui social media il governatore della regione di Odessa, Oleg Kiper. «Purtroppo si registrano vittime tra i civili che si trovavano nei pressi del posto di controllo: secondo le prime informazioni, due persone sono state uccise e tre sono rimaste ferite». Un’immagine allegata al messaggio di Kiper mostrava un posto di frontiera deserto e disseminato di detriti. L’attacco ha costretto alla chiusura del posto di controllo, situato a circa 500 chilometri a sud di Kiev, secondo quanto riferito dal Servizio statale di guardia di frontiera ucraino.
Attacchi russi su Kiev e dintorni, danneggiato impianto alimentare
Nella notte tra l’8 e il 9 settembre, le forze russe hanno attaccato la città di Kiev e l’oblast’ di Kiev, provocando incendi e danneggiando un impianto di trasformazione alimentare a Bila Tserkva, nonché un edificio non residenziale, un garage e alcuni camion nella capitale ucraina. Lo ha reso noto il Servizio statale di emergenza dell’Ucraina citato da Ukrainska Pravda.
Ucraina: raid russo al confine con la Moldavia, ci sono vittime
Un attacco con droni russi contro un valico di frontiera tra Ucraina e Moldavia ha provocato morti e feriti. Lo riferiscono le guardie di frontiera ucraine, senza fornire cifre precise al momento. “Nella notte - si legge - la Russia ha attaccato con droni il valico stradale di Starokozache, al confine con la Moldavia. Si registrano vittime civili, sia feriti che deceduti”. Il valico ha subito danni e le operazioni sono state sospese, ha aggiunto il Servizio di guardia di frontiera ucraino, precisando che le autorità moldave sono state informate dell’attacco. Starokozache si trova all’estremità sud-orientale del confine tra Ucraina e Moldavia, a circa 70 chilometri dalla città ucraina di Odessa e a 130 chilometri da Chisinau, la capitale moldava.
Mosca: "Da esercito ucraino 53 attacchi contro il Donetsk, morto un civile"
L’esercito ucraino ha effettuato ieri 53 attacchi contro la Repubblica Popolare di Donetsk, uccidendo un civile e ferendone altri 13. Lo ha reso noto in un comunicato il dipartimento del governo regionale incaricato di registrare i crimini di guerra dell’Ucraina. “Sono stati registrati cinquantatré attacchi da parte delle forze armate ucraine. È stato segnalato il decesso di un civile e il ferimento di altre 13 persone”, si legge nella nota. Gli attacchi hanno danneggiato cinque edifici residenziali, diverse locomotive diesel e autovetture, nonché mezzi di trasporto pubblico, camion e sei infrastrutture civili. Inoltre, il dipartimento ha ricevuto ulteriori informazioni riguardanti due civili uccisi e sette feriti negli eventi del 25 agosto e del 4 e 7 settembre.