Droni violano lo spazio Nato sul Baltico: caccia in volo. Massicci raid russi in Ucraina: 7 morti

Le forze russe hanno lanciato un massiccio attacco missilistico e con droni contro abitazioni, una sartoria e un punto di attraversamento dei traghetti nella regione di Odessa, ferendo una persona. Come riportato da Ukrinform, lo ha annunciato su Telegram il capo dell’amministrazione statale regionale di Odessa, Oleh Kiper. Secondo quanto riporta, due edifici residenziali sono stati danneggiati e un incendio è scoppiato all’interno di una sartoria. I russi hanno attaccato anche il valico di frontiera internazionale per il servizio di traghetti ‘Orlivka’, al confine con la Romania. Gli incendi sono stati rapidamente domati dal Servizio statale per le emergenze.

La guerra in Ucraina torna a infiammarsi con una nuova notte di attacchi incrociati. Mosca rivendica un massiccio raid con missili e droni contro obiettivi militari e infrastrutture tra Kiev e Odessa, mentre nella capitale ucraina si contano vittime, anche tra i dipendenti delle ferrovie. Sul fronte opposto, droni ucraini avrebbero colpito il porto russo di Ust-Luga. Tensione anche in Estonia, dove alcuni droni hanno violato lo spazio aereo e sono poi decollati i caccia Nato dalla base di Amari.