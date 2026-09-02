Germania, esplosione alla stazione centrale di Augusta. Nuovo attacco di Mosca: “Leader Ue sponsor del terrorismo di Kiev”

Il Servizio di sicurezza dell’Ucraina (Sbu), insieme alla Direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa (Gur), ha sventato un attentato che, secondo Kiev, il Servizio federale di sicurezza russo (Fsb) stava preparando contro uno dei leader del movimento di opposizione russo giunto in Ucraina in occasione del Giorno dell’Indipendenza. Lo riferisce l’agenzia d’informazione “Rbc”, citando l’Sbu. I servizi ucraini non hanno reso nota l’identita’ della persona presa di mira e hanno riferito che sono in corso attivita’ operative e investigative sulla preparazione dell’attentato. Secondo fonti di “Rbc”, l’obiettivo sarebbe stato Stepan Kaplunov, vicecomandante del Corpo dei volontari russi (Rdk). Nei giorni scorsi era stata segnalata la scomparsa di Kaplunov, che secondo l’Rdk sarebbe stato rapito nei pressi della propria abitazione. Il capo di stato maggiore del gruppo, Oleksandr Fortuna, aveva riferito che, dopo la scomparsa, l’Rdk aveva contattato il Gur, l’Sbu e l’Ufficio investigativo statale. Al momento il quartier generale del Corpo non dispone di informazioni certe sulla sorte di Kaplunov