Germania, esplosione alla stazione centrale di Augusta. Nuovo attacco di Mosca: “Leader Ue sponsor del terrorismo di Kiev”

Alta tensione tra Nato e Russia. Ieri la Germania ha accusato la Russia per i droni di Lipsia. Von der Leyen ha sentito Merz e annunciato “risposte” dall’Unione europea. Oggi riunione dei ministri degli Esteri europei in Irlanda. Macron a Londra da Burnham.
Medvedev: "Leader europei sponsor del terrorismo di Kiev
I leader dei Paesi europei sono “sponsor del terrorismo” del governo ucraino. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitrij Medvedev, commentando sul proprio canale Telegram le accuse formulate dalla Germania nei confronti di Mosca in relazione all’incidente con un drone all’aeroporto di Lipsia-Halle. “Berlino ha accusato la Russia di un attacco non provato all’aeroporto di Lipsia. Date le politiche neonaziste e ferocemente russofobe dell’attuale leadership tedesca, un atto di sabotaggio inventato e’ la forma piu’ debole di punizione per i loro peccati”, ha scritto Medvedev, secondo quanto riferisce l’agenzia “Tass”. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza ha inoltre sostenuto che le minacce attribuite all’Ucraina contro l’aviazione civile russa rappresenterebbero “un tentativo di terrorismo di Stato” appoggiato dall’Europa. Le dichiarazioni arrivano dopo che Berlino ha accusato Mosca in relazione all’incidente verificatosi all’aeroporto di Lipsia-Halle e ha convocato l’ambasciatore russo.
Bild, esplosione alla stazione centrale di Augusta
Un’esplosione è avvenuta questa mattina attorno alle 5 alla stazione centrale di Augusta, in Germania, dove è in corso un intervento della polizia. Lo riporta la Bild, secondo cui un oggetto finora non identificato è esploso in un passaggio interno di un edificio. Due persone hanno riportato lievi ferite da shock acustico, secondo quanto riferito. Anche i vetri delle finestre sarebbero stati danneggiati dall’esplosione. La causa dell’esplosione è ancora sconosciuta
Kiev: "8 morti negli attacchi notturni russi a Odessa"
È di 8 morti, fra cui un minorenne, il bilancio dell’attacco russo avvenuto nella notte a Odessa. Lo ha riferito su Telegram Serhiy Lysak, capo dell’amministrazione militare della città. “Al momento si contano otto vittime, tra cui un bambino. Due persone sono ricoverate in ospedale. Un edificio residenziale di 24 piani è stato danneggiato. Appartamenti su diversi piani sono stati distrutti. Le finestre degli edifici vicini sono state infrante. Alcune auto sono state danneggiate. Anche edifici per uffici e due istituti scolastici sono stati distrutti”, si legge nel rapporto.
Ucraina: servizi sicurezza, sventato attentato Fsb contro esponente opposizione russa
Il Servizio di sicurezza dell’Ucraina (Sbu), insieme alla Direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa (Gur), ha sventato un attentato che, secondo Kiev, il Servizio federale di sicurezza russo (Fsb) stava preparando contro uno dei leader del movimento di opposizione russo giunto in Ucraina in occasione del Giorno dell’Indipendenza. Lo riferisce l’agenzia d’informazione “Rbc”, citando l’Sbu. I servizi ucraini non hanno reso nota l’identita’ della persona presa di mira e hanno riferito che sono in corso attivita’ operative e investigative sulla preparazione dell’attentato. Secondo fonti di “Rbc”, l’obiettivo sarebbe stato Stepan Kaplunov, vicecomandante del Corpo dei volontari russi (Rdk). Nei giorni scorsi era stata segnalata la scomparsa di Kaplunov, che secondo l’Rdk sarebbe stato rapito nei pressi della propria abitazione. Il capo di stato maggiore del gruppo, Oleksandr Fortuna, aveva riferito che, dopo la scomparsa, l’Rdk aveva contattato il Gur, l’Sbu e l’Ufficio investigativo statale. Al momento il quartier generale del Corpo non dispone di informazioni certe sulla sorte di Kaplunov
Attacco russo nella regione di Kiev, in fiamme tre magazzini
I vigili del fuoco hanno spento gli incendi divampati in tre magazzini a seguito di un attacco russo nella regione di Kiev. Lo ha reso noto il Servizio statale di emergenza dell’Ucraina (Ses) su Telegram, secondo quanto riportato da Ukrinform. “Regione di Kiev: gli incendi in tre magazzini sono stati spenti”, si legge nel comunicato.
Zakharova: "Terrorismo regime di Kiev ha carattere internazionale"
“Il regime di Kiev è contaminato dal terrorismo fino al midollo. Si tratta di una fusione tra apparato statale e metodi terroristici. E tutto ciò viene realizzato con fondi provenienti dall’estero, il che conferisce al terrorismo del regime di Kiev un carattere internazionale”. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, a margine del Forum economico orientale in corso a Vladivostok, commentando l’“avvertimento” del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy alle compagnie aeree sui pericoli di sorvolare la Russia.