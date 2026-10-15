Gli Usa aprono allo sblocco di alcuni beni russi, ma l’Europa dice no. E Musk attacca: “È ora che Zelensky se ne vada”

Un incendio in una raffineria di petrolio e stato causato da un massiccio attacco di droni nella regione di Ryazan, ha annunciato giovedi il governatore Pavel Malkov come riporta Interfax. “Questa notte e questa mattina, la nostra regione e stata oggetto di un massiccio attacco di droni. E scoppiato un incendio in una raffineria di petrolio. Un magazzino e alcuni veicoli di un’altra azienda di Ryazan sono stati danneggiati”, ha scritto il governatore regionale sul suo canale Max. Secondo le prime informazioni, non ci sono vittime, ha osservato Malkov.L’entita dei danni e attualmente in fase di valutazione. I servizi di emergenza sono intervenuti sul posto.Malkov aveva precedentemente riferito che, a causa dell’attacco con i droni, le lezioni erano state sospese in decine di scuole e asili nido nei distretti di Oktyabrsky e in parte del distretto di Sovetsky a Ryazan per motivi di sicurezza . Presso gli istituti scolastici saranno istituite squadre di intervento.