Cambiare approccio, specialmente sulla Striscia di Gaza, per uscire dallo stallo e aprire una nuova pagina. Oppure correre il rischio di diventare «un paria a livello globale». Con parole forti e un’esortazione a modificare strategia, l’amministrazione Trump si rivolge a Israele tramite l’inviato Jared Kushner, genero di Donald, in un momento cruciale per il futuro del Paese, mentre il generale Gadi Eisenkot sta lavorando alla nascita di un nuovo governo e Benjamin Netanyahu, ancora in carica, preme per la ripresa della guerra all’Iran. «Credo che Israele si trovi a un bivio - ha detto Kushner al New York Magazine - Può risollevarsi dalla tragedia del 7 ottobre diventando molto più sicuro e molto più integrato nel contesto globale, oppure può proseguire lungo la traiettoria attuale, che lo sta portando a diventare un paria a livello internazionale», ha concluso l’inviato di Trump, indicando come via d’uscita un diverso approccio su Gaza.

L’appello americano a voltare pagina arriva mentre Netanyahu mantiene il ruolo di premier ad interim dopo le elezioni del 27 ottobre, ma il generale Eisenkot lavora alla formazione di un nuovo governo, il cui annuncio potrebbe arrivare già la prossima settimana e sembra andare nella direzione di un governo di minoranza temporaneo e di breve durata, composto da 5 o 6 ministri di alto livello, per sostituire Netanyahu. Se altre forze politiche non aderissero in seguito, si tornerebbe a votare.

L’esortazione di Washington non sembra dunque casuale. L’impressione è che l’amministrazione americana stia perdendo la pazienza per l’atteggiamento di Netanyahu, che tiene in stallo il piano di pace in 20 punti per la Striscia voluto da Trump. Il blocco è legato alla pretesa del premier israeliano di disarmo totale di Hamas, senza il quale lo Stato ebraico non intende far arretrare le sue Forze Armate, dare accesso ai tecnocrati palestinesi e ai fondi internazionali e non intende avviare la ricostruzione. Eppure, sia Trump che il vice JD Vance, dopo il voto di midterm, hanno ammesso che parte della sconfitta dei Repubblicani sia da attribuire alla «grande antipatia» di molti elettori nei confronti dello Stato ebraico e che sia necessario «cambiare il rapporto con Israele». Anche per questo Eisenkot, fortemente favorevole al piano Usa, potrebbe diventare un interlocutore più efficace.

Il governo Netanyahu, intanto, insiste con forza per la ripresa della guerra all’Iran, accusa Teheran di essere al lavoro per sviluppare armi chimiche e spiega che alla fine «sarà il presidente Trump a decidere» su nuovi attacchi. Secondo fonti di Nbc, funzionari dell’amministrazione americana starebbero valutando l’ipotesi di nuovi omicidi mirati di leader iraniani.