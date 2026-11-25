Il governo di Tripoli fa il vago e sostiene di non sapere nulla dei droni navali ucraini partiti da Misurata per colpire, tra sabato e domenica, la corvetta russa Merkury e il mercantile MV Angara nelle acque di Bengasi. Il nostro ministro degli Esteri Antonio Tajani invece si rivolge all’omologo ucraino Andrii Sybiha chiedendogli di non estendere le ostilità al Mediterraneo. Ma per quanto ci riguarda il conflitto russo-ucraino è da tempo un conflitto a chilometro zero. Un conflitto che ha cancellato i 790 chilometri di distanza tra Sigonella da Bengasi. Da oltre un anno militari e 007 italiani si trovano a lavorare gomito a gomito non solo con gli operativi ucraini dispiegati nella Tripolitania del premier Abdul Hamid Dbeibeh, ma anche con i soldati dell’Africa Corps russo presenti nella Cirenaica del generale Khalifa Haftar e del figlio Saddam.

Per capirlo basta leggere il documento dello scorso luglio con cui la Camera approva i 23 milioni di finanziamento alla missione Miasit (Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia) garantendo la presenza di 224 militari, undici mezzi terrestri e due aerei. Il documento - a differenza degli anni precedenti - non limita l’attività ai territori di Tripoli, ma la estende a quella Cirenaica dove addestriamo i soldati di Haftar. Davanti alle coste della Libia operano, invece, le unità della Marina Militare inquadrate nella missione navale europea Unavfor Med. Una missione di cui ospitiamo il Quartier Generale presso l’aeroporto Baracca di Centocelle, deteniamo il comando con l’Ammiraglio di Divisione Marco Casapieri e mettiamo a disposizione basi logistiche dislocate tra Augusta, Pantelleria e Sigonella. In questo contesto la missione s’interseca spesso con la guerra navale russa ucraina. Tra i suoi obbiettivi rientrano infatti il contrasto alle flotte ombra e il mantenimento dell’embargo Onu sul trasporto di armi da e verso la Libia. In quest’ambito si è svolta l’operazione del pattugliatore Thaon di Revel protagonista, il 2 agosto scorso, dell’abbordaggio della Toa Payoh, una petroliera con bandiera del Camerun legata alla flotta ombra russa. Anche a terra l’attività italiana non manca di incrociare quella ucraina e russa. La missione di circa 200 operatori dell’intelligence ucraina presenti sui territori di Tripoli è stata autorizzata, informalmente, nell’ottobre 2025 sia dal governo Dbeibeh, sia dai paesi alleati di Kiev.

Grazie a quell’accordo i servizi segreti ucraini operano in tre basi, due delle quali contigue alle attività italiane. Nel perimetro dell’accademia Aeronautica di Misurata, l’intelligence ucraina affiancata da omologhi inglesi lavora a poca distanza dalle forze italiane e turche e dal Comando delle Forze Usa in Africa. Ma assai ravvicinata è anche la presenza degli operatori ucraini dispiegati nella base di Zawiya, cinquanta chilometri a nord di Tripoli. La base, da cui è stato messo in acqua il drone navale che il 4 marzo scorso ha colpito la nave russa Arctic Metagaz, si trova a pochi chilometri da Mellitah, il terminale Eni da cui parte il gasdotto che sbocca a Gela. Un terminale cruciale per l’Italia su cui sono costantemente puntati gli occhi della nostra intelligence.