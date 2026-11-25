Le aziende europee impegnate nella produzione e nella fornitura di equipaggiamenti militari destinati all’Ucraina sono oggetto di una crescente attenzione da parte degli apparati di sicurezza occidentali. L’Associated Press riferisce che Londra ha diramato un’allerta alle imprese britanniche, mettendole in guardia dal rischio di sabotaggi e operazioni clandestine riconducibili a Mosca. L’avvertimento segue una serie di attacchi e tentativi di sabotaggio registrati in diversi Paesi europei, che hanno interessato anche aziende del settore della difesa. La sicurezza degli stabilimenti e delle catene di approvvigionamento militare assume così una dimensione strategica per la continuità del sostegno occidentale a Kiev.

Cosa sappiamo

La National Protective Security Authority (NPSA), organismo del servizio di sicurezza interno MI5, e il Ministero della Difesa britannico hanno invitato le imprese che sostengono militarmente Kiev a rafforzare le misure di protezione. L’avviso segnala possibili azioni di sabotaggio, attività di spionaggio, intimidazioni e campagne di disinformazione. Secondo le autorità, alcune operazioni sarebbero condotte attraverso intermediari incaricati di eseguire attacchi con modalità relativamente semplici, come gli incendi dolosi.

Il governo britannico ha inoltre avviato briefing riservati con i dirigenti delle aziende della difesa e delle infrastrutture strategiche. Le raccomandazioni riguardano la sorveglianza degli stabilimenti, il controllo degli accessi, la protezione delle informazioni aziendali e la formazione del personale per individuare comportamenti sospetti. L’obiettivo è prevenire azioni capaci di interrompere la produzione o compromettere le forniture destinate alle forze armate ucraine.

Estonia, sventato un attacco contro un’azienda di droni

Uno degli episodi più significativi è stato registrato in Estonia, dove le autorità hanno impedito un tentativo di sabotaggio contro un’impresa specializzata nella produzione di droni da ricognizione e attacco. Otto cittadini lettoni sono stati fermati nell’ambito dell’indagine. Secondo i servizi di sicurezza estoni e lettoni, l’azione sarebbe stata commissionata dall’intelligence militare russa.

L’episodio segue l’incendio doloso che ad agosto ha colpito Milrem Robotics, azienda estone produttrice di sistemi robotici terrestri, tra cui la piattaforma THeMIS, impiegata anche in applicazioni militari. Gli investigatori estoni hanno attribuito l’operazione ai servizi di sicurezza russi. I due casi confermano l’attenzione delle autorità baltiche verso le imprese tecnologiche che partecipano alla filiera degli aiuti militari a Kiev. La risposta di Tallinn comprende anche il rafforzamento dei controlli alle frontiere: il governo estone ha annunciato la chiusura dei valichi terrestri con la Russia a partire dal 1° dicembre

Londra, Varsavia e Bucarest: l’allarme corre in Europa

Gli episodi baltici non costituiscono casi isolati. Nel Regno Unito, nel 2025, diversi uomini sono stati condannati per un complotto finalizzato a incendiare un magazzino londinese contenente materiali destinati all’Ucraina. Nel mese settembre, un cittadino britannico è stato incriminato per un presunto piano di sabotaggio contro una fabbrica di droni, con il probabile coinvolgimento di soggetti legati all’intelligence russa. All’inizio di novembre, inoltre, un militare statunitense assegnato a una base britannica è stato arrestato con l’accusa di spionaggio a favore di Mosca.

Anche Polonia e Romania hanno comunicato di aver sventato operazioni clandestine ipoteticamente riconducibili a reti legate alla Russia. La sequenza d’indagini e arresti porta l’attenzione sulla vulnerabilità delle infrastrutture industriali e logistiche che alimentano il sostegno occidentale all’Ucraina. Per i Paesi NATO, la protezione di queste strutture richiede una cooperazione più stretta tra intelligence, forze di polizia e settore privato, soprattutto nei comparti della produzione militare, della tecnologia e dei trasporti.