Raid Usa contro due petroliere iraniane. Teheran: “Colpite basi americane in Iraq. Conseguenze disastrose per chi collabora con Trump”

Le forze armate statunitensi hanno concluso nella notte una nuova ondata di attacchi contro obiettivi in Iran. Secondo il Comando centrale Usa (Centcom), sono state colpite strutture del Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica, tra cui sistemi di difesa aerea, radar, infrastrutture marittime, capacita’ per la posa di mine e impianti di comunicazione. Il Centcom ha riferito che oltre 50 mila militari statunitensi sono attualmente dispiegati in Medio Oriente. Un attacco Usa ha colpito inoltre un’abitazione dove si stava celebrando un matrimonio, causando cinque morti, tra cui un bambino, e decine di feriti. I nuovi raid arrivano mentre i negoziati con Teheran per porre fine al conflitto e ottenere la rinuncia al programma nucleare iraniano e la riapertura dello Stretto di Hormuz non registrano progressi. Il presidente Donald Trump ha dichiarato di non voler “costringere l’Iran al tavolo dei negoziati”, affermando di preferire l’attuale posizione degli Stati Uniti, con un controllo quasi totale dello Stretto e l’economia iraniana in forte crisi.

Gli Usa hanno gia’ imposto un blocco navale alle esportazioni petrolifere iraniane attraverso lo stretto di Hormuz, mentre i tentativi di far transitare alcune petroliere sono rimasti difficili a causa degli attacchi. Intanto, i media iraniani hanno sostenuto che un attacco missilistico e con droni contro basi militari in Giordania abbia ucciso numerosi militari statunitensi, ma Washington ha smentito, affermando che tutto il personale Usa e’ stato rintracciato. Anche gli Emirati Arabi Uniti hanno respinto analoghe indiscrezioni riguardanti un attacco dei Pasdaran contro le forze Usa nella base di Al Minhad.