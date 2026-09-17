Guerra dei droni tra Mosca e Kiev: uno russo centra una nave civile nel Mar Nero: morto il capitano, uno ucraino uccide un comandante appena decorato

Le forze ucraine avrebbero colpito nella notte un aeroporto militare nell’oblast di Rostov, in Russia, mentre un incendio è scoppiato nella raffineria di petrolio di Yaroslavl in seguito a segnalazioni di un attacco con droni. Il canale di monitoraggio ucraino Exilenova+ ha pubblicato un filmato che presumibilmente mostra il momento di un attacco a un aeroporto militare nell’oblast di Rostov. Un secondo video pubblicato dallo stesso canale sembra mostrare un’ulteriore esplosione sul posto.

Il governatore dell’oblast di Rostov, Yuri Slyusar, ha affermato su Telegram che durante la notte alcuni droni sono stati distrutti nei distretti di Millerovsky e Kamensky, in seguito al respingimento da parte delle forze russe di un attacco aereo nella regione. Ha inoltre dichiarato che al momento non si registravano vittime né danni sul terreno.

L’oblast’ di Rostov ospita diverse installazioni dell’aviazione militare russa ed è stata ripetutamente presa di mira dalle forze ucraine. Secondo le forze ucraine specializzate in sistemi senza pilota, alla fine di agosto l’Ucraina ha colpito l’aeroporto militare di Millerovo, nell’oblast’ di Rostov, distruggendo diversi sistemi radar russi e danneggiando le infrastrutture aeronautiche. Allo stesso tempo, alcuni canali mediatici su Telegram hanno segnalato l’ingresso di droni nella zona industriale della raffineria di petrolio di Yaroslavl, pubblicando poi filmati che sembravano mostrare l’impianto in fiamme a seguito di esplosioni. In passato, i droni ucraini hanno già preso di mira raffinerie di petrolio in quest’area.