Guerra Ucraina, oltre 620 droni contro Mosca. Raid russo su Kharkiv: almeno 10 morti

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato un “brutale attacco” russo contro Pechenihy, nella regione di Kharkiv, dove il bilancio è di almeno 10 morti e diversi feriti.

“Questa mattina i russi hanno sferrato un attacco brutale contro un incrocio molto trafficato a Pechenihy, proprio dove si trovano l’ufficio postale e i negozi, circondati esclusivamente da edifici residenziali”, ha scritto Zelensky su Telegram. Il presidente ha espresso le proprie condoglianze ai familiari delle vittime, precisando che i feriti stanno ricevendo le cure necessarie e che i soccorritori hanno già spento l’incendio provocato dal raid. Sul posto continuano a operare i servizi di emergenza mentre sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dell’attacco.

Zelensky ha quindi promesso una risposta di Kiev: “Risponderemo sicuramente a questo attacco russo”. Il presidente ucraino ha inoltre chiesto agli alleati di accompagnare la risposta militare dell’Ucraina con nuove iniziative per aumentare la pressione su Mosca e rafforzare il sostegno a Kiev.