Il direttore Cia ha proposto un vertice Trump-Putin-Zelensky. Timori per nuove offensive russe

Nella notte tra sabato e domenica, le forze russe hanno tentato un nuovo attacco a Kiev. A seguito dei bombardamenti, sono stati segnalati incendi in diversi quartieri della città. Lo riferisce l’agenzia ucraina Rbc. L’aeronautica militare ucraina ha avvistato ripetutamente droni in avvicinamento alla città, dopodiché a Kiev si sono udite diverse esplosioni. Il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko, e l’Accademia Medica Metropolitana di Kiev (KMV) hanno riferito che si stanno registrando conseguenze nei distretti di Obolonsky, Podolsky, Goloseevsky e Dniprovsky . Le autorità locali hanno riferito che un drone nemico si è schiantato tra alcuni edifici residenziali a Obolon. Un incendio è scoppiato in un edificio di 12 piani, dal secondo al quinto piano. Segnalato un incendio in un magazzino nel distretto di Podolsk. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari.