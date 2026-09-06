Iran-Usa, Teheran: colpiti 6 mezzi navali e un drone americano. " Ora risposte più rapide e dolorose”

La pressione economica e il blocco imposti dagli Stati Uniti all’Iran “stanno imponendo costi più pesanti a Washington che a Teheran”: è quanto sostenuto dal portavoce dei Guardiani della Rivoluzione, Hossein Mohebbi, il quale ha aggiunto che “l’Iran non si arrenderà alle pressioni né alle sanzioni”.“Se gli Stati Uniti puntano a infliggere un dollaro di danni economici all’Iran, saranno loro stessi a subirne perdite per diversi dollari”, ha dichiarato all’agenzia Mehr. Il presidente statunitense Donald Trump “ha creduto che gli Stati Uniti fossero in grado di mettere in ginocchio l’Iran attraverso la propria potenza militare e la propria flotta navale, ma gli sviluppi recenti hanno dimostrato che tali calcoli erano ben lontani dalla realtà”, ha sottolineato Mohebbi. “Gli Stati Uniti, alle prese con un enorme debito e con la concorrenza economica della Cina e di altre grandi potenze, non riusciranno a prevalere nei loro attacchi e nelle loro sanzioni contro l’Iran”.