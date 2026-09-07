Media: Trump parlerà oggi con Putin e Zelensky. Il presidente ucraino avverte: la guerra può trascinarsi per tutto l’inverno

Gli inviati di Donald Trump a Mosca e poi a Kiev domenica hanno presentato nuove proposte “più efficaci” volte a porre fine alla guerra con la Russia, secondo quanto riferito dalla presidenza ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky, tuttavia, ha espresso preoccupazione per la possibilità che la guerra possa continuare quest’inverno, data la riluttanza del suo omologo russo Vladimir Putin a negoziare direttamente con lui. Gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, genero del presidente americano, hanno presentato a Kiev nuove proposte “più efficaci” volte a porre fine alla guerra con la Russia, ha dichiarato domenica sera all’Afp un alto funzionario della presidenza ucraina. I due uomini sono partiti da Kiev in treno domenica sera, ha annunciato la compagnia ferroviaria ucraina, senza specificare la loro destinazione. Steve Witkoff e Jared Kushner sono arrivati ​​domenica dalla Polonia, dopo aver incontrato Vladimir Putin a Mosca sabato sera. Volodymyr Zelensky ha avuto domenica i primi colloqui con gli inviati di Donald Trump, dai quali non è apparso ottimista. “Contiamo sul sostegno dei nostri partner europei se la guerra dovesse protrarsi fino all’inverno, come sembra al momento”, ha dichiarato in una conferenza stampa domenica sera, al termine dei colloqui.

Da parte sua, Steve Witkoff, che in precedenza aveva accolto con favore i colloqui “molto significativi”, ha affermato che Mosca e Kiev dovranno scendere a compromessi per trovare una via d’uscita dalla guerra che le vede contrapposte dall’invasione russa dell’Ucraina nel 2022.

Intanto continuano gli attacchi: una persona è rimasta uccisa e altre quattro ferite nella regione russa di Perm, dopo che un attacco di droni ucraini ha danneggiato un edificio residenziale, secondo quanto ha dichiarato in una nota il governatore regionale Dmitry Makhonin.