Media: Trump parlerà oggi con Putin e Zelensky. Il presidente ucraino avverte: la guerra può trascinarsi per tutto l’inverno

La diplomazia americana prova a imprimere una nuova accelerazione ai piani di pace, ma sul terreno la guerra continua. Gli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, hanno incontrato a Kiev il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo il faccia a faccia avuto sabato a Mosca con Vladimir Putin. Sul tavolo, nuove proposte definite da Kiev “più efficaci” per arrivare a una conclusione del conflitto.
Zelensky, tuttavia, non nasconde le proprie preoccupazioni. Il presidente ucraino teme che, vista la distanza ancora esistente tra Mosca e Kiev e la mancata disponibilità di Putin a negoziare direttamente con lui, la guerra possa trascinarsi anche durante l’inverno. Nel frattempo, gli attacchi proseguono: la Russia rivendica raid contro infrastrutture portuali e mezzi navali ritenuti collegati al sostegno militare occidentale all’Ucraina, mentre da Mosca arriva la notizia di un morto e quattro feriti dopo un attacco di droni ucraini nella regione di Perm. Nel frattempo, secondo il Kyiv Independent, Donald Trump avrà oggi una conversazione telefonica con Putin e Zelensky.
Media, Trump parlerà oggi con Putin e Zelensky
Secondo il Kyiv Independent, il presidente Donald Trump avrà oggi una conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin e con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo il rientro dei suoi inviati Witkoff e Kushner da Kiev.
Mosca, "colpite infrastrutture portuali e navi militari ucraine nel Mar Nero"
Il ministero della Difesa russo ha rivendicato attacchi a “infrastrutture portuali e navi militari impiegate a supporto delle forze armate ucraine”. Ieri sera, “droni d’attacco hanno colpito la Mavka, una nave da carico che trasportava equipaggiamento militare, nel porto di Chornomorsk ”nell’oblast di Odessa, ha riferito il ministero. “Questa mattina, droni d’attacco hanno colpito un complesso di produzione e carico utilizzato per lo scarico di materiale militare fornito alle forze armate ucraine dai paesi occidentali nel porto di Izmail. Nel Mar Nero, è stata colpita una motovedetta utilizzata per scortare navi che trasportano materiale militare”.
Kiev, da inviati Usa proposte "più efficaci" per pace con Russia
Gli inviati di Donald Trump a Mosca e poi a Kiev domenica hanno presentato nuove proposte “più efficaci” volte a porre fine alla guerra con la Russia, secondo quanto riferito dalla presidenza ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky, tuttavia, ha espresso preoccupazione per la possibilità che la guerra possa continuare quest’inverno, data la riluttanza del suo omologo russo Vladimir Putin a negoziare direttamente con lui. Gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, genero del presidente americano, hanno presentato a Kiev nuove proposte “più efficaci” volte a porre fine alla guerra con la Russia, ha dichiarato domenica sera all’Afp un alto funzionario della presidenza ucraina. I due uomini sono partiti da Kiev in treno domenica sera, ha annunciato la compagnia ferroviaria ucraina, senza specificare la loro destinazione. Steve Witkoff e Jared Kushner sono arrivati domenica dalla Polonia, dopo aver incontrato Vladimir Putin a Mosca sabato sera. Volodymyr Zelensky ha avuto domenica i primi colloqui con gli inviati di Donald Trump, dai quali non è apparso ottimista. “Contiamo sul sostegno dei nostri partner europei se la guerra dovesse protrarsi fino all’inverno, come sembra al momento”, ha dichiarato in una conferenza stampa domenica sera, al termine dei colloqui.
Da parte sua, Steve Witkoff, che in precedenza aveva accolto con favore i colloqui “molto significativi”, ha affermato che Mosca e Kiev dovranno scendere a compromessi per trovare una via d’uscita dalla guerra che le vede contrapposte dall’invasione russa dell’Ucraina nel 2022.
Intanto continuano gli attacchi: una persona è rimasta uccisa e altre quattro ferite nella regione russa di Perm, dopo che un attacco di droni ucraini ha danneggiato un edificio residenziale, secondo quanto ha dichiarato in una nota il governatore regionale Dmitry Makhonin.
Inviati statunitensi lasciano Kiev dopo colloqui con Zelensky
I due inviati del presidente statunitense Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, hanno lasciato Kiev dopo i colloqui con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha annunciato la compagnia ferroviaria del paese. “Abbiamo fatto partire il treno speciale per Steve Witkoff e Jared Kushner”, ha detto in un post su Telegram.