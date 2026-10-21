L’inviato speciale Witkoff è arrivato a San Pietroburgo per incontrare Putin

Ancora una notte di attacchi russi su Kiev. Un drone ha colpito un’infrastruttura di trasporto nel distretto di Solomianskyi, provocando un incendio. Resta pesante il bilancio dei bombardamenti di martedì: un morto e 21 feriti, di cui 12 ricoverati e tre in gravi condizioni. Danneggiate anche strutture sanitarie e abitazioni. Sul fronte diplomatico, dopo il vertice di Oslo con Zelensky e i rappresentanti europei, l’inviato americano Steve Witkoff è arrivato oggi in Russia per incontrare Vladimir Putin e discutere nuove proposte di pace. Intanto il presidente ucraino ha confermato il ripristino degli avvertimenti americani sui lanci di missili balistici russi, fondamentali per la difesa della popolazione civile.
Von der Leyen: "Finché Mosca non pone fine alla guerra le sanzioni Ue restano"
“Voglio essere assolutamente chiara, le sanzioni Ue contro la Russia resteranno in vigore almeno fino a che non sarà stoppata la guerra”. Lo ha sottolineato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen intervenendo alla Plenaria dell’Eurocamera.
Mosca: "Vogliamo la pace, non la tregua"
Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha ribadito che la posizione russa riguardo a una tregua con l’Ucraina che coinvolga le infrastrutture energetiche non e cambiata: Mosca vuole “la pace, non una tregua”, ha dichiarato. Ha inoltre osservato che una risoluzione del conflitto e impossibile senza la partecipazione di un rappresentante di Kiev, il quale dovrebbe “prendere una decisione responsabile”.
Cremlino: "Nessun contatto con Zelensky durante i recenti negoziati sull'Ucraina"
I recenti negoziati volti arisolvere il conflitto in Ucraina si sono svolti senza lapartecipazione di Volodymyr Zelensky, Mosca non ha avuto alcuncontatto con lui, ha dichiarato ai giornalisti il consiglierepresidenziale russo, Yuri Ushakov. “Non abbiamo avuto alcuncontatto con Zelensky. Tutto ciò su cui abbiamo raggiuntoaccordi in passato è sempre avvenuto senza di lui”, ha affermatoUshakov, citato da Tass.
Ue indaga su disinformazione filo-russa relativa alle proteste in Francia
Le autorità di regolamentazione Ue stanno esaminando possibili “interferenze online” e “campagne di disinformazione” da Paesi extra-Ue che potrebbero aver contribuito ad alimentare le proteste in Francia e analoghi episodi di violenza verificatisi negli ultimi giorni in altri Paesi Ue. Lo riferisce il Financial Times, citando funzionari della sicurezza, secondo i quali account sui social media filo-russi e di estrema destra, già collegati a precedenti campagne di disinformazione, avrebbero diffuso video violenti nel tentativo di alimentare ulteriormente il caos. Tra i Paesi sospettati di essere coinvolti anche Iran e Algeria.
L'inviato speciale statunitense Steve Witkoff è arrivato a San Pietroburgo
L’inviato speciale statunitense Steve Witkoff è arrivato a San Pietroburgo. E’ stato accolto all’aeroporto Pulkovo dal consigliere presidenziale russo Kirill Dmitriev.
Rubio: "Positivi i colloqui ad Oslo tra Witkoff e Zelensky"
Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha detto che i colloqui di Oslo tra l’inviato statunitense Steve Witkoff e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sono stati “positivi”. Rubio, riferisce Afp, ha aggiunto che Witkoff si sta ora recando a San Pietroburgo per l’incontro previsto con i funzionari russi. “È stato positivo, niente di inaspettato - ha detto Rubio -, niente di sorprendente, e ora, con queste idee, può andare a San Pietroburgo e condividerle con la controparte russa, e vediamo se riusciamo a fare dei progressi”.