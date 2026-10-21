L’inviato speciale Witkoff è arrivato a San Pietroburgo per incontrare Putin

I recenti negoziati volti arisolvere il conflitto in Ucraina si sono svolti senza lapartecipazione di Volodymyr Zelensky, Mosca non ha avuto alcuncontatto con lui, ha dichiarato ai giornalisti il consiglierepresidenziale russo, Yuri Ushakov. “Non abbiamo avuto alcuncontatto con Zelensky. Tutto ciò su cui abbiamo raggiuntoaccordi in passato è sempre avvenuto senza di lui”, ha affermatoUshakov, citato da Tass.