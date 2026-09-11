Mosca colpisce Kiev e un centro commerciale: 5 morti. Putin e Xi arrivano a Nuova Delhi per il vertice dei Brics

Nuova escalation nella guerra tra Russia e Ucraina. I bombardamenti russi hanno colpito Kiev, dove due persone sono rimaste ferite, e un centro commerciale a Pavlohrad, con un bilancio di cinque morti e 67 feriti. Kiev ha risposto con attacchi in territorio russo, colpendo infrastrutture a Saratov e, secondo Mosca, un impianto industriale a Volgograd. Mentre sul terreno lo Stato maggiore ucraino registra 277 scontri in 24 ore, Vladimir Putin è arrivato a Nuova Delhi per partecipare al vertice dei Brics
Nell'attacco russo a Kiev sono 8 i feriti
Otto persone sono rimaste ferite a seguito di un attacco sferrato dall’esercito russo a Kiev. Ne dà notizia il media Ukrainska Pravda che cita i servizi di emergenza e la polizia. A essere colpito è stato un edificio di nove piani nel quartiere Dniprovskyi.
Cremlino: "Putin discuterà con il premier indiano Modi della guerra in Ucraina"
Il tema dell’Ucraina potrebbe essere sollevato nel prossimo incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il primo ministro indiano Narendra Modi a margine del vertice Brics (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) a New Delhi. Lo ha dichiarato il portavoce presidenziale russo, Dmitry Peskov. “Di norma, Putin, quando ha tempo, usa questi incontri per informare i suoi interlocutori su ciò che sta realmente accadendo sul campo”, ha affermato Peskov, rispondendo a una domanda sulla possibilità che l’Ucraina venga sollevata nel prossimo incontro tra Putin e Modi. I due leader, si sono incontrati di recente, a margine del vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco) a Bishkek.
Nella notte la Russia ha abbattuto 777 droni di Kiev su 15 regioni
La Russia ha abbattuto durante la notte 777 droni ucraini su circa 15 regioni e sulla Crimea, attacchi che hanno provocato due morti secondo le autorità. “Nel corso della notte passata, i sistemi di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 777 droni aerei ucraini”, ha dichiarato il ministero della Difesa russo in un comunicato. Nella regione di Tula, a circa 200 km a sud di Mosca, “due persone sono purtroppo rimaste uccise” negli attacchi dei droni, ha scritto su Telegram il governatore regionale, Dmitri Miliaev, precisando che altre tre persone sono rimaste ferite. Nella regione meridionale di Volgograd, due persone sono state ricoverate in ospedale a seguito di un attacco missilistico ucraino che ha colpito un edificio residenziale, ha riferito da parte sua il governatore regionale, Andreï Botcharov, in un comunicato.
Un impianto industriale nel sud della Russia è stato colpito da frammenti di missile
Un impianto industriale nella città di Volgograd, nel sud della Russia, è stato colpito da “frammenti di missile”. Lo ha reso noto il governatore Andrei Bocharov. Secondo quanto riferito, due persone sono rimaste ferite nell’attacco, che ha anche danneggiato un edificio residenziale. Le autorità non hanno specificato quale impianto industriale sia stato colpito, ma una dellepiù grandi raffinerie russe, gestita dal colosso petrolifero Lukoil, si trova nella parte meridionale della città.
Mosca bombarda Kiev, 2 feriti
Due persone sono rimaste ferite in un bombardamento russo su Kiev, che ha causato danni e un incendio in un edificio residenziale di nove piani. Lo hanno riferito le autorità della capitale ucraina. Intanto, l’Ucraina ha attaccato la città di Saratov, nell’entroterra russo, a sud-est della capitale Mosca, ha reso noto il governatore regionale Roman Busargin, aggiungendo che “sono state danneggiate da un attacco di droni alcune infrastrutture”.Canali Telegram russi e ucraini hanno mostrato filmati di incendi in una raffineria di petrolio e in un deposito del colosso russo dell’e-commerce Ozon. L’azienda ha confermato che i droni hanno colpito un centro logistico provocando un incendio.
Il bilancio è di 277 scontri in un giorno
Nella giornata di mercoledì, sono stati registrati complessivamente 277 scontri a fuoco sul fronte ucraino tra le forze di difesa e quelle russe.Secondo quanto riportato da Ukrinform, la notizia è stata diffusa tramite un rapporto dello Stato Maggiore delle Forze Armate dell’Ucraina sulla situazione aggiornata alle ore 08:00 di giovedì 10 settembre, pubblicato su Facebook. Sono stati registrati 91 attacchi aerei, sganciando 331 bombe guidatee impiegati da Mosca 10.913 droni kamikaze ed effettuato 2.117 attacchi di artiglieria. Nella regione di Sumy, le località di Korenok, Tovstodubove, Pysarivka, Ulanove, Khotin, Yastrubshchyna, Sadky, Myropillia e Ivolzhanske sono state bersaglio di fuoco di artiglieria. Le aree di Vilna Sloboda e Bereza sono state colpite da attacchi aerei. L’aviazione, le forze missilistiche e l’artiglieria delle Forze di difesa ucraine hanno colpito un concentramento di truppe russe, sei sistemi di artiglieria, due posti di comando per UAV e un sistema missilistico terra-aria.
Attacco su un mall in Ucraina
Sale a 5 morti e 67 feriti il bilancio di un attacco russo contro un centro commerciale a Pavlohrad, nell’oblast’ di Dnipropetrovsk, in Ucraina. Lo hanno riferito le autorità locali. Tra i feriti ci sono tre ragazzi adolescenti di 13, 14 e 15 anni.
Putin arriva a New Delhi per il vertice Brics
Vladimir Putin è arrivato a Nuova Delhi, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa russe, per partecipare al vertice Brics in un contesto di turbolenza geopolitica globale, dal conflitto in Medio Oriente alla guerra in Ucraina. Il presidente russo, in visita di tre giorni in India, è stato accolto al suo arrivo dal ministro di Stato indiano per gli Affari Esteri, Kirti Vardhan Singh, secondo le agenzie di stampa Tass e Ria Novosti.