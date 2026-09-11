Mosca colpisce Kiev e un centro commerciale: 5 morti. Putin e Xi arrivano a Nuova Delhi per il vertice dei Brics

La Russia ha abbattuto durante la notte 777 droni ucraini su circa 15 regioni e sulla Crimea, attacchi che hanno provocato due morti secondo le autorità. “Nel corso della notte passata, i sistemi di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 777 droni aerei ucraini”, ha dichiarato il ministero della Difesa russo in un comunicato. Nella regione di Tula, a circa 200 km a sud di Mosca, “due persone sono purtroppo rimaste uccise” negli attacchi dei droni, ha scritto su Telegram il governatore regionale, Dmitri Miliaev, precisando che altre tre persone sono rimaste ferite. Nella regione meridionale di Volgograd, due persone sono state ricoverate in ospedale a seguito di un attacco missilistico ucraino che ha colpito un edificio residenziale, ha riferito da parte sua il governatore regionale, Andreï Botcharov, in un comunicato.