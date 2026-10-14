Nuovi raid sulle centrali ucraine: “600 mila persone senza elettricità”. E Kiev accusa Musk: “Limitati alcuni terminali Starlink”

Una notte di attacchi tra Russia e Ucraina. Mosca ha colpito con missili e droni le infrastrutture energetiche di Kiev e altre regioni, provocando almeno sei morti e lasciando 600mila persone senza elettricità. Zelensky denuncia una «mancanza di rispetto» verso gli Stati Uniti dopo l’annuncio di Trump sulla sospensione dei raid alle infrastrutture energetiche e chiede sanzioni più dure e nuovi Patriot. Intanto, i droni diretti verso Mosca hanno imposto la chiusura temporanea di quattro aeroporti.
L'Ue eroga a Kiev una nuova tranche da 2,8 miliardi in aiuti militari
Oggi la Commissione europea ha erogato 2,86 miliardi di euro all’Ucraina nell’ambito della componente “difesa” del prestito di sostegno da 90 miliardi di euro. I fondi saranno destinati all’acquisto di droni, sistemi di difesa aerea, missili, radar, sistemi di guerra elettronica e munizioni.
Società elettrica, 'Kiev, Kharkiv, Sumy senza luce dopo raid russi
A seguito dell’attacco russo al settore energetico, i consumatori di Kiev, così come quelli delle regioni di Kharkiv, Chernihiv, Sumy, Donetsk, Dnipropetrovsk, Khmelnytskyi e Zaporizhia, sono senza elettricità questa mattina. Lo riferisce la società elettrica ucraina Ukrenergo, come riportano i media locali.
Aeronautica Kiev: "Niente alert dei partner nel primo attacco, negli altri 3 sì"
Durante la prima ondata dell’attacco russo della scorsa notte i partner non hanno l’Ucraina dell’uso di missili balistici; gli avvertimenti sono stati ricevuti nelle tre ondate successive. Lo ha annunciato in tv, riporta Ukrinform, il portavoce dell’Aeronautica militare ucraina Yuriy Ignat. “Una piccola precisazione sulla questione se ci sia stato o meno un rapporto. A molti interessa sapere se i partner abbiano fatto delle segnalazioni. Intorno alle 22:40 abbiamo riferito che non c’erano state segnalazioni sull’uso di armi balistiche da parte dei partner, ma nelle tre ondate successive di attacchi sono giunte segnalazioni da parte dei partner sull’uso di armi balistiche”, ha affermato.
Kiev denuncia, Starlink ha limitato terminali internet durante la notte
Le operazioni di alcuni terminali Starlink sembrano essere state limitate durante la notte, ha dichiarato oggi un consigliere tecnologico del presidente ucraino, dopo che il presidente americano Donald Trump ha chiesto una pausa negli attacchi alle infrastrutture energetiche.
“Ieri sera, SpaceX ha imposto una limitazione di velocità ai terminali Starlink in movimento”, ha affermato Sergiy Beskrestnov. “Le nostre forze di difesa non sono state informate di questa limitazione, il che ha portato all’interruzione di diverse missioni. Chiaramente, questa misura non può essere una coincidenza ed è legata all’attuale situazione politica”, ha aggiunto.
Zelensky: "Almeno 600 mila persone rimaste senza elettricità"
“Purtroppo, almeno 600.000 persone sono ora senza elettricità. Le interruzioni potrebbero estendersi ulteriormente”. Lo afferma su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Sfortunatamente, si registrano danni significativi a impianti e attrezzature - aggiunge - 26 impianti del nostro sistema energetico e quattro impianti nel settore petrolifero e del gas. Sono grato alle squadre di riparazione, a tutti i lavoratori del settore energetico ucraino e al personale del Servizio statale di emergenza dell’Ucraina per tutti gli sforzi profusi per affrontare le conseguenze di questo attacco russo. Tragicamente, ci sono state vittime e feriti”.
Zelensky: "Attacchi russi nella notte, segno di disprezzo a Usa"
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riferito di attacchi sferrati dai russi nella notte contro l’Ucraina tra cui uno mirato contro le infrastrutture energetiche e lo ha definito un segno di disprezzo nei confronti degli Usa. “Un attacco mirato con missili balistici russi è stato specificamente diretto contro le infrastrutture energetiche, proprio quelle coperte dal cessate il fuoco annunciato dal presidente americano. L’attacco è stato del tutto deliberato e di portata esemplare: la Russia non ha mai prima d’ora mostrato una mancanza di rispetto così ostentata nei confronti degli Stati Uniti. La Russia non ritiene che le dichiarazioni del presidente americano siano sufficientemente forti”, ha scritto Zelensky, su X.
Durante la notte, ha spiegato Zelensky, “i russi hanno utilizzato 39 missili balistici e oltre 120 droni d’attacco e munizioni a guida autonoma contro le nostre infrastrutture energetiche e critiche a Kiev, nella regione di Kiev e a Kharkiv”. “Chiediamo al Presidente Trump di imporre severe (scritto in maiuscolo, ndr) sanzioni alla Russia”. Chiediamo all’America e a chiunque (in maiuscolo, ndr) nel mondo di non chiudere un occhio sulla realtà di rispondere - e di rispondere con forza. Il Presidente americano ha tutti gli strumenti efficaci e necessari per avvicinare la pace attraverso la forza, la giustizia e la pressione sull’aggressore. Chiediamo ulteriori pacchetti di intercettori missilistici Patriot per l’Ucraina. È assolutamente giusto che diciamo agli Stati Uniti, all’Europa e a tutti i nostri partner che nessun Paese al mondo dovrebbe essere lasciato solo ad affrontare un attore così squilibrato e guerrafondaio come la Russia. Sono grato a tutti coloro che aiutano l’Ucraina. La pace può arrivare solo attraverso la forza, e chiediamo all’America di ricordare questo principio di Reagan".
Mosca: "Effettuato massiccio attacco contro infrastrutture energetiche"
Le truppe russe hanno lanciato un massiccio attacco contro infrastrutture energetiche in Ucraina, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa. “Le infrastrutture di comunicazione ed energetiche nelle regioni di Kiev e Kharkiv, utilizzate dal complesso militare-industriale e dalle forze armate ucraine, sono state danneggiate”, si legge nel rapporto dell’esercito, che nei raid ha utilizzato armi di precisione terrestri e droni.
180 droni verso Mosca, temporaneamente chiusi aeroporti capitale russa
Le forze di difesa aerea russe hanno respinto nella notte un attacco di 180 droni diretti verso la regione di Mosca. Lo riporta la Tass, citando dati forniti dal sindaco di Mosca Sergei Sobyanin sul canale Max. L’attacco ha paralizzato il principale snodo aereo di Mosca: gli aeroporti di Vnukovo, Domodedovo, Zhukovsky e Sheremetyevo hanno sospeso temporaneamente i voli. Tutti e quattro gli aeroporti hanno ripreso le operazioni alle 6,44 ora di Mosca.
Una persona è rimasta uccisa durante un attacco di droni nella regione di Saratov durante la notte, ha riferito il governatore Roman Busargin. Un massiccio attacco aereo è stato respinto nella regione di Rostov, ha riferito il governatore Yuri Slyusar.
Blackout in ampie zone di Kiev dopo gli attacchi russi
Pesanti attacchi russi su Kiev hanno causato interruzioni di corrente in gran parte della capitale ucraina, secondo quanto dichiarato dal sindaco e da una delle principali compagnie elettriche. “Le infrastrutture energetiche di Kiev e della regione circostante sono state colpite da un massiccio attacco missilistico balistico. Si registrano interruzioni di corrente nella capitale”, ha scritto il sindaco Vitali Klitschko su Telegram
Raid russi contro l'Ucraina, almeno sei morti nella notte
Il bilancio delle vittime degli attacchi russi in Ucraina è salito ad almeno sei persone nella notte, secondo quanto riferito dalle autorità, mentre Mosca ha continuato gli attacchi in diverse regioni. Tre persone sono state uccise nella capitale Kiev, due nella regione centrale di Dnipropetrovsk e una nella regione sud-orientale di Zaporizhzhia, secondo i dati forniti dai funzionari regionali.
Ucraina: 3 morti e più di 20 feriti in attacco russo a Kiev
Tre persone sono morte e oltre venti sono rimaste ferite a seguito dell’attacco russo sferrato su Kiev nella serata di ieri. Ne dà notizia Ukrinform che cita il sindaco Vitali Klitschko e l’Amministrazione Militare Regionale di Kiev. Mosca, secondo le autorità ucraine, ha utilizzato missili balistici e ha colpito infrastrutture energetiche. Tra i feriti risulta anche un bambino di 8 anni.