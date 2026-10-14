Nuovi raid sulle centrali ucraine: “600 mila persone senza elettricità”. E Kiev accusa Musk: “Limitati alcuni terminali Starlink”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riferito di attacchi sferrati dai russi nella notte contro l’Ucraina tra cui uno mirato contro le infrastrutture energetiche e lo ha definito un segno di disprezzo nei confronti degli Usa. “Un attacco mirato con missili balistici russi è stato specificamente diretto contro le infrastrutture energetiche, proprio quelle coperte dal cessate il fuoco annunciato dal presidente americano. L’attacco è stato del tutto deliberato e di portata esemplare: la Russia non ha mai prima d’ora mostrato una mancanza di rispetto così ostentata nei confronti degli Stati Uniti. La Russia non ritiene che le dichiarazioni del presidente americano siano sufficientemente forti”, ha scritto Zelensky, su X.

Durante la notte, ha spiegato Zelensky, “i russi hanno utilizzato 39 missili balistici e oltre 120 droni d’attacco e munizioni a guida autonoma contro le nostre infrastrutture energetiche e critiche a Kiev, nella regione di Kiev e a Kharkiv”. “Chiediamo al Presidente Trump di imporre severe (scritto in maiuscolo, ndr) sanzioni alla Russia”. Chiediamo all’America e a chiunque (in maiuscolo, ndr) nel mondo di non chiudere un occhio sulla realtà di rispondere - e di rispondere con forza. Il Presidente americano ha tutti gli strumenti efficaci e necessari per avvicinare la pace attraverso la forza, la giustizia e la pressione sull’aggressore. Chiediamo ulteriori pacchetti di intercettori missilistici Patriot per l’Ucraina. È assolutamente giusto che diciamo agli Stati Uniti, all’Europa e a tutti i nostri partner che nessun Paese al mondo dovrebbe essere lasciato solo ad affrontare un attore così squilibrato e guerrafondaio come la Russia. Sono grato a tutti coloro che aiutano l’Ucraina. La pace può arrivare solo attraverso la forza, e chiediamo all’America di ricordare questo principio di Reagan".