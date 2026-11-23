Non è durato nemmeno due settimane il divorzio tra Jensen Huang e l’azienda da lui fondata, Nvidia. Con una decisione clamorosa, il Board dell’azienda di Big Tech ha reintegrato all’unanimità il fondatore nei ruoli di Ceo e Presidente con effetto immediato. Dopo l’annuncio, il titolo di Nvidia è balzato in Borsa superando la soglia del 30%. “Nel processo decisionale, il Consiglio ha ricevuto pareri da alti funzionari del governo degli Stati Uniti e, sulla base di tali pareri, è fiducioso che la reintegrazione del signor Huang non comporti alcun rischio per la sicurezza nazionale”, si legge in una nota della società.

Jensen Huang aveva rassegnato le dimissioni lo scorso 12 novembre dopo le rivelazioni sulla sua relazione con Alice Huang, dirigente dell’azienda di high-tech Megaspeed di Singapore, ritenuta dall’intelligence americana una spia al servizio di Pechino. Il sospetto è che la donna avesse avvicinato Huang per agevolare il passaggio clandestino verso la Cina di chip avanzati e fondamentali per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale (motivo per il quale sotto embargo da parte del governo di Washington).

Huang era finito nei guai anche per la scoperta di altre due relazioni extraconiugali interne all’azienda, tra cui Kimberly Powell, Vicepresidente della divisione healthcare di Nvidia. A queste notizie si erano aggiunte indiscrezioni su un clima di lavoro particolarmente tossico per i dipendenti, costretti a subire minacce verbali e umiliazioni. Negli ultimi giorni la sua posizione era stata assunta ad interim dalla direttrice finanziaria Colette Kress.

Huang: “Non vedo l’ora di tornare al lavoro”

“Sono onorato di tornare in Nvidia e di guidare una delle aziende tecnologiche più influenti al mondo all’inizio di una nuova rivoluzione industriale”, è stato il primo commento di Huang. “Accetto questa responsabilità con la massima umiltà e un rinnovato impegno. Desidero ringraziare il Consiglio di Amministrazione di Nvidia per la fiducia riposta in me e per la ponderatezza dimostrata durante questo processo. Sono particolarmente grato a Harvey Jones per la sua leadership in qualità di Presidente, nonché a Colette Kress e al nostro staff esecutivo per aver guidato Nvidia in questo periodo - ha aggiunto - Sono inoltre profondamente grato ai nostri dipendenti, agli azionisti, ai leader del settore e ai partner in tutto il mondo per il loro straordinario sostegno. Soprattutto, sono grato per l’affetto e il sostegno della mia famiglia. Non vedo l’ora di tornare al lavoro”.

Donald Trump su Truth dopo il reintegro di Jensen Huang

Particolarmente entusiasta della decisione di Nvidia l’uomo che in queste settimane è sempre rimasto al fianco di Huang, il presidente Donald Trump che parla di una decisione “corretta e appropriata”. “Il Paese ha bisogno della leadership di Jensen in Nvidia per garantire il successo e la prosperità non solo dell’azienda, ma anche dell’economia americana - ha aggiunto - Il Governo degli Stati Uniti non ha motivo di credere che il ritorno di Jensen in Nvidia rappresenti un rischio per la Sicurezza Nazionale”. E per non far mancare il suo affetto, Trump definisce Huang “un grande patriota e un tesoro nazionale”. Allo stesso aggiunge che “il Procuratore Generale ha confermato che il governo degli Stati Uniti non possiede prove che lui (Huang, ndr) sia coinvolto in qualunque condotta illecita”. “Nvidia dovrebbe proseguire la sua approfondita indagine interna sulla conformità dell’azienda ai controlli sulle esportazioni statunitensi al fine di garantire che stia adempiendo ai suoi obblighi legali e al suo dovere patriottico di proteggere la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti”, ha concluso. “L’errore è stato corretto”, ha commentato su X il patron di SpaceX, Elon Musk.

The mistake has been corrected https://t.co/UKvEng9rCD — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2026

Il presidente del Consiglio d’amministrazione di Nvidia, Harvey C. Jones, ritiene che Jensen sia “la persona giusta per guidare Nvidia e che il suo reintegro sia nel migliore interesse dei nostri azionisti, dipendenti, partner e clienti. Abbiamo piena fiducia in Jensen e non vediamo l’ora di collaborare con lui mentre riprende la guida della società”.