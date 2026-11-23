Un 20enne di origine marocchina è stato sottoposto a una perquisizione disposta dalla magistratura ed eseguita nella mattinata di mercoledì a Bologna. L’intervento rientra in un’inchiesta avviata “per approfondire la diffusione, attraverso piattaforme social, di contenuti riconducibili alla propaganda fondamentalista di matrice Jihadista”. Questo tipo di operazioni sono sempre più frequenti anche nel nostro Paese, dove il rischio terrorismo è alto e viene gestito con professionalità dalle forze dell’ordine e dagli apparati di sicurezza italiani, che monitorano costantemente la rete e non solo per individuare tutti i possibili profili di rischio che possono rappresentare un pericolo per la sicurezza nazionale.

Il caso del marocchino di Bologna ha preso avvio da “un’attività di monitoraggio che ha permesso di individuare alcuni profili social riconducibili al giovane, su cui risultavano pubblicati e condivisi contenuti di possibile interesse investigativo” e sulla base del materiale emerso, gli inquirenti hanno informato l’Autorità giudiziaria, che ha emesso il provvedimento di perquisizione “nell’ambito di un procedimento penale per le ipotesi di reato di istigazione a delinquere e apologia di reato, con l’aggravante dell’uso di strumenti informatici o telematici”. Stando agli accertamenti, il marocchino “avrebbe utilizzato i propri account Facebook e Instagram per diffondere numerosi contenuti caratterizzati da riferimenti ideologici, simbolici e sonori riconducibili alla propaganda Jihadista”. Nel dettaglio, le condivisioni riguardavano “richiami alla Shahada, la professione di fede islamica, al Tawhid, il principio dell’unicità di Dio, e brani del genere Nasheed, composizioni vocali di carattere religioso spesso presenti anche nella produzione propagandistica di ambienti estremisti”.

Durante il controllo fisico nell’abitazione non è emerso nulla di rilevante sul piano investigativo, mentre l’analisi digitale “ha permesso di riscontrare i profili social già individuati nel corso delle indagini”. Gli smartphone in uso al soggetto sono stati infine posti sotto sequestro per permettere le verifiche tecniche e forensi ordinate dalla magistratura. L’attività investigativa è stata portata avanti congiuntamente dalla Sezione Antiterrorismo della Digos e dal Centro operativo per la sicurezza cybernetica dell’Emilia-Romagna, come comunicato dalla Questura.