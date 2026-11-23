I segreti sono un’arma a doppio taglio: ti danno Potere ma contemporaneamente ti condizionano, ti rendono schiavo. La vicenda di De Gennaro è durata più di trent’anni in un Paese incapace pure nella dimensione storica di guardarsi dentro con quel distacco e quell’obiettività che dovrebbero prendere il posto dell’odio e della logica di parte. Gli Stati Uniti dopo quarant’anni aprono gli archivi, da noi nella perenne guerra tra guelfi e ghibellini sono le persone a trasformarsi in archivi: custodiscono segreti, ci costruiscono su carriere e li portano nella tomba impedendo che si formi una coscienza comune e una Storia condivisa nel Paese.

Vale anche per quella campagna elettorale del ’94 che segnò il confine tra la Prima e la Seconda Repubblica. Momento tumultuoso: un Paese attonito assisteva da spettatore ad una guerra tra Stato e mafia durata anni; mentre una sinistra post comunista che con il crollo del Muro si era rassegnata alla propria fine era riuscita grazie a Tangentopoli a riscrivere il proprio destino e a pregustare una vittoria impossibile. Fino a quando non apparve all’orizzonte l’imprevisto, il terzo incomodo, l’ostacolo non calcolato Berlusconi: «Non me lo hanno mai perdonato - mi disse il Cav sul letto di morte - mi hanno perseguitato per trent’anni e lo faranno anche da morto».

Ogni cambio di regime è cruento, ha i suoi eroi, i suoi carnefici, le sue vittime. Si può trasformare in una grande occasione o in un tragico epilogo: De Gennaro si trovò nel posto giusto nel momento giusto. Un personaggio della sua tempra fu subito a suo agio in una lotta in cui tutto era permesso, in cui i colpi bassi non avevano limiti. Una fase spietata la cui ombra si allungò sugli anni a venire. In un Paese che aveva visto due giudici valorosi morire sulle strade di Palermo, Falcone e Borsellino, la lotta alla mafia si trasformò nell’arma principale dello scontro politico. Una trimurti dava le carte: Luciano Violante presidente della Commissione antimafia; Giancarlo Caselli capo della procura di Palermo; De Gennaro direttore DIA. L’accusa di mafia era già servita nell’anno precedente a sbaragliare quel che restava della dc, trasformando Giulio Andreotti in un picciotto. E in quel momento poteva essere usata per liquidare il terzo incomodo. Ne fui testimone quasi involontario. La settimana che precedette il voto sui giornali si impose la notizia che su Berlusconi aleggiava Cosa nostra: ora sappiamo dalla penna di Attilio Bolzoni che la soffiata sul Cavaliere era venuta da De Gennaro. Solo che era incompleta: i giornali si cimentarono in una caccia al tesoro sulla procura che aveva mandato l’avviso di garanzia a Dell’Utri: Palermo o Trapani? Caltanissetta o Catania? In quei giorni scrissi un articolo su Berlusconi: la chiusura della campagna elettorale a porte chiuse in Sicilia all’Hotel Villa Igea. Origliai non invitato l’intervento e il giorno dopo il Cav andò in Tv agitando il titolo del mio articolo su La Stampa per denunciare il solito attacco dei media nemici. Tornato a Roma incontrai in Transatlantico Violante. Ero avvolto nell’aura di chi era stato attaccato da Berlusconi e l’allora presidente della Commissione anti-mafia si lasciò andare. Gli chiesi: «Ma quale procura indaga? Ma c’è un’inchiesta?». Mi sibilò: «C’è, c’è È a Catania».

Lo scrissi subito a differenza di Bolzoni che lo ha reso noto più di trent’anni dopo. Non faccio parte della casta del giornalismo giudiziario. Per me le carte non sono il totem, sono una parte della notizia, l’altra è chi te le dà e per quali motivi. Violante si dimise qualche giorno dopo dalla Commissione antimafia: la vicenda si portò dietro una querela, non ci siamo parlati per trent’anni, ma l’ho sempre considerato un galantuomo. Un uomo delle istituzioni. I tornanti della Storia, le convinzioni, le battaglie politiche ti portano ad assumere ruoli diversi, ad avere una visione parziale del bene e del male: la cronaca è diversa dalla Storia. Credo che le sue lacrime e il suo j’accuse raccolto da Carmelo Caruso sul Foglio - «De Gennaro è stato massacrato» - siano stato lo sfogo più sincero di queste tristi giornate. Come sono state molte le vittime di questa guerra dei trent’anni in cui spesso la lotta sacrosanta a Cosa Nostra - che dovrebbe essere un patrimonio comune - si è trasformata in uno scontro politico tra bande. Uomini delle istituzioni sono stati massacrati per decenni. Mentre altri ci hanno costruito su fulgide carriere. L’attentato a Borsellino, l’agenda rossa, la trattativa Stato-Mafia ne sono stati i capitoli. Verità avvolte dai segreti e coperte da un manto di ipocrisia.

Già, la trattativa: tutti sanno che in quel maledetto 1992 lo Stato non era nella condizione di gestire l’emergenza mafiosa. Per cui trattò per canali inconsueti con Cosa Nostra con la copertura dei vertici istituzionali di allora: Scalfaro, Napolitano, Spadolini e Ciampi. Una copertura ampia, che durò per un ventennio visto che tre di loro salirono al Quirinale. Lo Stato raccolse la richiesta fatta dalle famiglie dei mafiosi a Scalfaro di trasformare il regime del 41 bis di un gruppo di picciotti in carcere normale: fu il mio Tg1 a dare per primo l’elenco di quei nomi 17 anni dopo ed ebbi i mie guai. Perché certi segreti non vanno svelati. Perché uno Stato che non aveva trattato 12 anni prima con le Br per liberare Moro, non poteva trattare con Cosa Nostra anche se con quella strategia riuscì a chiudere in cella boss intoccabili come Riina e Provenzano. Quel segreto ha fatto la fortuna dei custodi (De Gennaro) e la disgrazia dei ficcanaso. Di qualsiasi colore. Ci metto pure Di Matteo e Ingroia. E le verità si susseguono ancora: c’è quella di Caselli che parla ancora della trattativa e di una pista nera; e quella dei Pm di Caltanissetta e di Di Pietro che guardano al filone mafia-appalti e si ricollegano al suicidio di Raul Gardini. Ora c’è stato un altro suicidio. E magari il segreto continuerà ad essere custodito in quella tomba. Nel paese di Moro, di Ustica, di Emanuela Orlandi, di Davide Rossi e di Garlasco è normale. Forse però sarebbe il momento di dire basta. Di aprire gli archivi e svelare segreti che non sono più segreti per evitare che sia avvelenata l’aria di unaltra campagna elettorale. Forse è arrivato dava ero il momento di mettere la parola fine sulla guerra dei trent’anni.