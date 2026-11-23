L’attacco di droni ucraini contro una nave russa al largo del porto libico di Bengasi è “preoccupante”. A dirlo il ministro degli esteri Antonio Tajani che lancia un monito: “evitare assolutamente la guerra nel Mediterraneo Occidentale”. Il presidente Zelensky ha rivendicato il raid in Libia definendolo “operazione esemplare”. Sul fronte, oltre 150 droni russi sono stati lanciati nella regione di Kiev, causando almeno 14 morti. Il Cremlino, intanto, apre a nuovi colloqui trilaterali ad Abu Dhabi.
Ucraina, Albania: droni ucraini non sono partiti da nostro territorio
L’Albania ha fermamente smentito le insinuazioni secondo cui l’attacco con droni navali contro la nave da guerra russa in Libia sarebbe partito dal suo territorio. “Le notizie in questione sono imprecise e non rispecchiano i fatti. L’Albania non è stata coinvolta in questo incidente e il suo territorio non è stato né utilizzato né messo a disposizione per lanciare o agevolare un simile attacco”, ha dichiarato il ministero degli Affari Esteri albanese. “Respingiamo categoricamente queste accuse, presentate senza prove verificabili. Chiediamo a coloro che le hanno diffuse di rettificare i fatti e di agire con accuratezza, diligenza e responsabilità nel trattare argomenti di tale delicatezza” ha specificato Tirana.
Ucraina: Cremlino mette in guardia contro escalation tensioni nel Mar Baltico
La Russia lancia un avvertimento sull’aumento delle tensioni nel Mar Baltico, dopo che nel fine settimana un drone ha colpito una nave mercantile russa diretta a Mosca, in un attacco che la Finlandia ha attribuito all’Ucraina. “Si tratta effettivamente di una tendenza molto pericolosa: l’espansione delle attività terroristiche nella regione baltica. È estremamente pericoloso e, naturalmente, sta portando a un’escalation delle tensioni nella regione”, ha sottolineato ai giornalisti Dmitrij Peskov, portavoce del Cremlino. L’attacco contro una nave mercantile russa nel Mar Baltico “contribuisce ad aumentare le tensioni nella regione”, rileva il portavoce del Cremlino. Peskov, riferisce l’agenzia di stampa russa ‘Tass’, si augura che gli Stati baltici utilizzino la propria influenza su Kiev per porre fine alle attività terroristiche nel Mar Baltico.
Ucraina: Salvini, aiuti a Kiev non per affondare navi a porte Italia
Non vorrei che qualcuno stesse portando la guerra alle porte dell’Italia, perché stiamo parlando del Mediterraneo, e affondare una nave russa in acque libiche non capisco che tipo di contesto possa avere nella difesa del territorio ucraino attaccato. Non sono segnali positivi”. Così il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini durante una conferenza stampa nella Sala Salvadori della Camera. “Per quello che riguarda l’affondamento di una nave in acque libiche vicino all’Italia, sono convinto che il ministro degli Esteri”, Antonio Tajani, “sia già al lavoro per per avere tutti i chiarimenti necessari. Un conto è sostenere un popolo aggredito e mandare gli aiuti necessari, un conto è se questi aiuti poi finiscono per fare guerre e affondare navi in giro per il mondo. Non avrebbe senso”, conclude Salvini.
Ucraina, Cremlino: "Intendiamo avviare dialogo con europei"
Mosca intende avviare un dialogo con gli europei per comprendere quanto desiderino la pace, ha dichiarato oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. “Abbiamo già detto che intendiamo avviare un dialogo con gli europei per capire quanto siano disposti a contribuire al raggiungimento della pace”, ha dichiarato Peskov ai giornalisti. È importante per la Russia comprendere come la posizione degli europei si correli con il compito di tracciare un percorso verso una soluzione pacifica, ha aggiunto Peskov. “Vediamo semplicemente di fare in modo che questa Coalizione dei volenterosi sia una coalizione di coloro che vogliono la pace, e non una coalizione di coloro che vogliono continuare la guerra”, ha concluso Peskov.
Zelensky, l'Ucraina deve entrare nella Nato, e questo serve all'Alleanza
“Sono felice che in questa assemblea si parli in modo chiaro del fatto che l’Ucraina debba diventare membro della Nato”. Lo ha detto Volodymyr Zelensky intervenendo virtualmente all’assemblea parlamentare della Nato a Berlino. “Non è necessario solo per L’Ucraina. La Nato ha bisogno dell’Ucraina”, ha aggiunto. “Qualcuno menziona una sorta di articolo 5 e le garanzie di sicurezza: ma non sarebbe più efficace se l’Ucraina diventasse parte della Nato? - ha continuato -. Non sarebbe più affidabile per la protezione della nostra sicurezza?”. “Quali Paesi proteggerebbero l’Ucraina se la Russia attaccasse di nuovo l’Ucraina in futuro? Quali forze sarebbero stazionate? Quanto costerebbe - ha aggiunto - e funzionerebbe davvero? Tutto questo non è facile. E finora non abbiamo risposte concrete a queste riflessioni”. Zelensky ha sottolineato che tutti i Paesi Nato “sono interessati già ora a tutte le esperienze che l’Ucraina ha fatto nel corso della guerra”. “Abbiamo un’industria delle armi molto forte e possiamo rispondere ad ogni attacco russo”, ha continuato. “E non parliamo solo di droni, ma anche di software”, la sua conclusione.
Russia: Medvedev, consegna armi nucleari a Kiev potrebbe innescare attacco preventivo di Mosca
La consegna di armi nucleari a Kiev potrebbe innescare un attacco nucleare preventivo da parte della Russia. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev, nel suo articolo “Sovranita’ statale e armi nucleari: aspetti giuridici internazionali per la garanzia della sicurezza nazionale”, scritto per la rivista di diritto internazionale di Mosca. “Nonostante l’attuale versione dei ‘Principi fondamentali della politica statale della Federazione Russa nel campo della deterrenza nucleare’ non preveda direttamente l’uso preventivo di armi nucleari, si deve concludere che la fornitura di armi nucleari (palese o occulta) da parte dell’Occidente al regime di Kiev potrebbe costringere la Russia ad adottare una decisione preventiva per neutralizzare questa minaccia”, ha scritto Medvedev, evidenziando che “e’ chiaro che gli sviluppi della crisi ucraina non hanno ancora creato una situazione in cui l’uso di armi nucleari sia direttamente necessario”.
Ucraina, Kushner: "La Russia prende la pace sul serio"
La disponibilità della Russia a discutere di garanzie di sicurezza paragonabili a quelle previste dall’articolo 5 della Nato per l’Ucraina “rappresenta un passo avanti significativo e potrebbe indicare che la Russia prende la pace sul serio”, scrive Jared Kushner su X. “Una garanzia credibile, sul modello dell’articolo 5, sostenuta da meccanismi di deterrenza e di prevenzione dei conflitti, potrebbe ridurre notevolmente il rischio di una nuova guerra. Il presidente Zelensky ha ragione a sottolineare che tali garanzie devono essere precise, credibili e chiaramente messe per iscritto”, prosegue. “Questi impegni sono tra i più importanti che gli Stati Uniti possano assumere e richiedono un esame meticoloso”, sottolinea il genero di Donald Trump, secondo il quale il presidente degli Stati Uniti compirà questo passo solo se riterrà che ciò “serva chiaramente gli interessi degli Stati Uniti” e che accordi di sicurezza più ampi rendano “altamente improbabile che tale garanzia venga mai invocata”. L’inviato Usa ritiene, inoltre, che tali garanzie di sicurezza per l’Ucraina “non possano essere definite indipendentemente dall’architettura di sicurezza europea del dopoguerra”, il che presuppone, afferma, canali permanenti di comunicazione e di gestione dei conflitti, una maggiore trasparenza e “misure reciproche volte a ridurre l’escalation”.
Libia: Zelensky conferma raid contro navi russe, operazione esemplare
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha confermato il raid ucraino contro due navi russe al largo delle coste libiche definendolo “un’operazione esemplare”. “Inostri guerrieri hanno impiegato sette droni navali di fabbricazione ucraina. Nonostante tutti gli sforzi del nemico per contrastare l’attacco, la corvetta russa Merkury è stata affondata. Insieme alla corvetta è stato distrutto anche un elicottero da combattimento Ka-27”, ha scritto su X. “Il nostro secondo obiettivo era la nave mercantile russa Mv Angara, utilizzata dal nemico per il trasporto di armi. Risultato: obiettivo colpito - ha aggiunto - continuiamo le nostre operazioni. Stiamo rispondendo all’aggressione russa. Stiamo sviluppando armi ucraine”, ha concluso.
Cremlino: "presto nuovi negoziati trilaterali" ad Abu Dhabi
Un nuovo ciclo di negoziati trilaterali che vedrà coinvolti Stati Uniti, Russia e Ucraina si terrà nel prossimo futuro; non è stata ancora fissata una data precisa, ha dichiarato alle agenzie russe il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. “L’incontro si terrà presto, ma non c’è ancora certezza sulle date”, ha affermato il portavoce, senza fornire ulteriori dettagli. Interpellato su dove potrebbe svolgersi l’incontro, Peskov ha osservato: “Supponiamo che sarà ad Abu Dhabi, ma potrebbero esserci molte altre opzioni”. Il precedente ciclo di negoziati tra i tre Paesi si è tenuto il 10-11 novembre ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, con l’architettura di sicurezza europea come tema centrale.
Tajani, preoccupa esplosione nave russa in Libia, evitare guerra in Mediterraneo
“Quando inizia un dialogo per raggiungere la pace c’è sempre l’incremento delle attività militari, perché ognuno vuole dimostrare di avere una forza contrattuale notevole. Se si tratta di una prosecuzione della guerra tra Russia e Ucraina a poche centinaia di chilometri dall’Italia, questo è preoccupante, soprattutto perché noi lavoriamo per la stabilità della Libia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della sua visita a Baku, commentando l’esplosione di una nave russa nel porto libico di Bengasi. “Sarebbe veramente pericoloso destabilizzare un paese che si stava avviando verso la stabilità. La guerra nel Mediterraneo occidentale è qualcosa che deve essere evitata assolutamente”, ha aggiunto. È troppo vicina però speriamo che si tratti solo di episodi, noi lavoriamo comunque per costruire la pace garantire la sicurezza e la libertà di navigazione ma è preoccupante che in Libia ci sia una nuova tensione che nessuno vuole", ha sottolineato Tajani aggiungendo che nel Mediterraneo “la presenza russa certamente deve essere seguita con grande attenzione”.
Ucraina, almeno 14 morti in attacchi russi nella regione di Kiev
Almeno 14 persone sono rimaste uccise in seguito ad attacchi russi nella regione di Kiev: dieci hanno perso la vita nel crollo parziale di un edificio residenziale, secondo l’ultimo bilancio fornito oggi dalle autorità. Nella notte tra sabato e domenica, un attacco su Dymer, a nord di Kiev, ha colpito un edificio di cinque piani, causando almeno dieci vittime, secondo quanto riferito da Tymour Tkatchenko, capo dell’amministrazione militare della regione di Kiev. Il bilancio ha continuato ad aggravarsi con il passare delle ore. Secondo Tkatchenko, i soccorritori sono riusciti a estrarre vive dalle macerie un bambino e una donna di 79 anni. Sempre secondo le autorità locali, altre tre persone sono rimaste uccise a Vychneve e un’altra a Bila Tserkva.