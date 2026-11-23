“Sono felice che in questa assemblea si parli in modo chiaro del fatto che l’Ucraina debba diventare membro della Nato”. Lo ha detto Volodymyr Zelensky intervenendo virtualmente all’assemblea parlamentare della Nato a Berlino. “Non è necessario solo per L’Ucraina. La Nato ha bisogno dell’Ucraina”, ha aggiunto. “Qualcuno menziona una sorta di articolo 5 e le garanzie di sicurezza: ma non sarebbe più efficace se l’Ucraina diventasse parte della Nato? - ha continuato -. Non sarebbe più affidabile per la protezione della nostra sicurezza?”. “Quali Paesi proteggerebbero l’Ucraina se la Russia attaccasse di nuovo l’Ucraina in futuro? Quali forze sarebbero stazionate? Quanto costerebbe - ha aggiunto - e funzionerebbe davvero? Tutto questo non è facile. E finora non abbiamo risposte concrete a queste riflessioni”. Zelensky ha sottolineato che tutti i Paesi Nato “sono interessati già ora a tutte le esperienze che l’Ucraina ha fatto nel corso della guerra”. “Abbiamo un’industria delle armi molto forte e possiamo rispondere ad ogni attacco russo”, ha continuato. “E non parliamo solo di droni, ma anche di software”, la sua conclusione.