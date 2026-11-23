Per colpire le navi russe al largo di Bengasi in quello che è stato rivendicato come “un attacco a lungo raggio” condotto con successo da un commando dei servizi segreti ucraini, l’SBU ha impiegato dei droni navali carichi di esplosivo seguendo una vecchia tattica sviluppata dalla Regia Marina, che nella seconda guerra mondiale elaborò gli MTM, o Motoscafi da Turismo Modificati, utilizzati dalla Xª MAS. Anche al tempo i piccoli motoscafi d’assalto venivano lanciati a distanza per colpire navi nemiche in rada o nei porti. Una strategia che ora viene eseguita con i droni “Sea Baby”.

Le informazioni diffuse da Kiev, che ha rivendicato il doppio attacco, e quelle reperite da fonti Osint, hanno permesso di identificare nei droni di superficie (USV) noti come Sargan-3000, denominati dai servizi di sicurezza ucraini Sea Baby-II, il mezzo che ha impattato contro la poppa della nave cargo russa “MV Angara” colpita al largo delle coste libiche, e ha affondato la corvetta della Marina russa “Merkury” mentre si trovava nel porto di Bengasi.

Secondo quanto riferito dall’SBU, la corvetta russa, inquadrata nella Flotta del Mar Nero, era stata assegnata come scorta a un convoglio carico di armi destinate all’Esercito Nazionale Libico di Khalifa Haftar, mentre la nave cargo sarebbe stata impiegata per effettuare trasporti di carichi che comprendono materiale militare lungo le rotte di rifornimento note come “Syrian Express” e “Libyan Express”. Secondo alcune segnalazioni, la MV Angara faceva parte di un convoglio che trasportava un carico militare russo partito da Baltijsk, nella regione di Kaliningrad.

I droni di superficie impiegati nel doppio attacco sono “stati trasportati nell’area designata a bordo di una cosiddetta nave madre”, riferiscono gli ucraini, per essere poi calati in acqua e condotti verso gli obiettivi. Una tattica impiegata dalla Regia Marina che è stata pioniera nel mondo nelle azioni di guerra navale asimmetrica.

“Ringrazio i combattenti del Servizio di sicurezza dell’Ucraina e tutti i membri delle Forze di difesa ucraine che vi hanno partecipato” ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, facendo riferimento ai raid che hanno colpito le due navi russe a Bengasi, nei quali, sempre secondo le informazioni di Zelensky, sono stati impiegati “sette droni navali di produzione ucraina” per affondare la corvetta russa e colpire una nave cargo “usata da Mosca per trasportare armi”. Uno dei sette droni, probabilmente colpito da un malfunzionamento, è stato individuato e fotografato lungo le coste libiche, consentendo l’identificazione. Funzionari militari libici legati all’Esercito Nazionale Libico hanno dichiarato che gli ucraini hanno lanciato “sei droni marittimi contro la Merkury”, due dei quali hanno colpito la corvetta.

L’azione condotta dagli ucraini, sebbene non sia la prima di questo genere, non può non ricordare la celebre impresa che portò all’affondamento dell’incrociatore britannico HMS York e della petroliera Pericles, colpite nella rada di Souda sull’isola di Creta da sei barchini esplosivi italiani operati da una squadra della X Flottiglia Mas al comando del tenente di vascello Luigi Faggioni. Era il marzo del 1941. Al tempo le nostre “armi navali asimmetriche” venivano condotte da un operatore che sedeva all’estrema poppa su un piccolo sedile a sbalzo per facilitare l’abbandono del piccolo motoscafo carico d’esplosivo, un cartucciere cilindrico contenente 300 kg di Tritolital sistemato nel compartimento a prua. Una volta individuato il bersaglio, a una distanza approssimativa di 500 metri, il pilota lanciava il barchino alla massima velocità verso il centro della nave nemica dopo aver bloccato il timone per far mantenere la rotta al barchino e lanciarsi in mare su una piccola zattera prima di essere recuperato. Il barchino, urtando lo scafo dell’obiettivo, affondava, armando così il detonatore della carica esplosiva. Lo scoppio dell’ordigno avveniva a una certa profondità per aumentare i danni sullo scafo.

Il successo dei mezzi sviluppati dagli italiani spinse i tedeschi a imitarli, introducendo dei rudimentali comandi a distanza impiegati sui barchini esplosivi denominati Linse, che si muovevano in gruppo; poi, una volta avvistato il bersaglio, l’operatore del singolo barchino carico di esplosivo si tuffava in mare e dalla barca comando venivano guidati via radio contro l’obiettivo. Anche i giapponesi svilupparono una loro versione, nota come Shinyo.

Oggi ai commando ucraini dell’SBU è sufficiente operare da basi avanzate lungo la costa o dalle navi madre che rilasciano i droni di superficie condotti in remoto con un sistema di guida in prima persona (FPV) e un sistema di navigazione e controllo ibrido progettato per resistere alle interferenze elettroniche della normale guida GPS.

Quella di Bengasi è la dimostrazione che la guerra alla flotta ombra russa e alle navi militari assegnate come scorta si è definitivamente allargata al Mediterraneo e probabilmente non solo come azione di disturbo, ma come risposta agli attacchi che i russi stanno conducendo contro le petroliere e le navi cargo che riforniscono Kiev attraverso le rotte del Mar Nero. Le rivendicazioni di Kiev, con tanto di video e informazioni precise, hanno tolto il velo alle “operazioni segrete” che erano state condotte in precedenza lungo le coste dell’Africa e non solo.