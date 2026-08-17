Trump: “Sarebbe meglio se Israele non attaccasse Gaza”. E Teheran minaccia: “Pronti a intensificare gli attacchi a Hormuz”

Secondo una fonte del Board of Peace che ha parlato con Ynet: “C’è accordo sulla completa smilitarizzazione di Gaza e solo successivamente sul ritiro israeliano”. “Israele ha presentato in modo professionale i propri preoccupazioni e timori in materia di sicurezza. Il Consiglio li tiene in grande considerazione. Tutti concordano sull’obiettivo finale di smantellare completamente Hamas, privandolo di armi e potere, di smilitarizzare completamente Gaza e solo successivamente di procedere al ritiro completo di Israele. Si può affermare che l’orientamento emerso durante l’incontro è stato positivo e che vi è una volontà reciproca di dare una possibilità a questa soluzione”. Le dichiarazioni, seppure anonime, sono arrivate dopo l’incontro di oggi a Gerusalemme tra Benjamin Netanyahu, l’inviato e genero di Trump Jared Kushner, il direttore esecutivo del Board of Peace Nickolay Mladenov e l’ex premier britannico Tony Blair, consigliere dell’organismo voluto dal presidente Usa.