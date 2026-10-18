Trump sfida Kiev e Bruxelles: “Stop alle sanzioni alla Russia un’ottima decisione”. Droni ucraini su San Pietroburgo: il più grave degli ultimi 4 anni

Nel corso di un attacco su larga scala sferrato nella notte contro San Pietroburgo, le forze ucraine hanno colpito un terminal petrolifero, un centro dati e un ponte. Lo riferiscono i media statali russi, precisabdo che droni ucraini hanno colpito il terminal petrolifero di San Pietroburgo e un centro dati appartenente alla società russa di social media VKontakte. Aleksandr Drozdenko, governatore dell’oblast’ di Leningrado, ha annunciato che 127 droni ucraini sono stati abbattuti nella regione, che i detriti di un drone hanno danneggiato 4 auto in un parcheggio e che sono stati segnalati incendi. I canali di monitoraggio ucraini Exilenova+ e Supernova+ hanno riferito che il “massiccio” attacco con i droni è iniziato alle 2,50 ora locale. Filmati amatoriali girati da residenti di San Pietroburgo mostrano quelli che sembrano essere droni ucraini in volo e i sistemi di difesa aerea della città in azione. Si possono vedere forti esplosioni illuminare il cielo notturno della città situata a 856 chilometri a nord del confine ucraino. I video girati sul posto sembrano mostrare anche un drone ucraino che colpisce un ponte a otto corsie nella città e altri video ritrarrebbero il terminal petrolifero di San Pietroburgo avvolto dalle fiamme.