Ucraina, finita la tregua: la Russia torna a colpire Kiev. Due morti e sette feriti

La tregua è finita e la guerra torna a farsi sentire con forza su Kiev. Dopo tre giorni di stop agli attacchi sulla capitale ucraina, la Russia ha ripreso i raid nella notte, proprio mentre erano in corso i colloqui degli inviati statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff con il presidente russo Vladimir Putin a Mosca e con il presidente ucraino Volodimir Zelensky a Kiev. N

ella capitale è scattato l’allarme aereo e le autorità militari locali hanno riferito di almeno due morti e sette feriti, mentre si teme che il bilancio possa aggravarsi. Segnalati inoltre edifici colpiti nei quartieri di Boryspil e Fastiv, alla periferia della capitale.

Sul fronte russo, invece, un attacco di droni ha colpito la città di Saratov, provocando danni a infrastrutture civili e, secondo le prime informazioni, possibili vittime.

Raid russi su Kiev, almeno due morti e sette feriti I raid aerei russi su Kiev, ripresi dopo tre giorni di tregua, hanno ucciso almeno due persone e ne hanno ferite almeno altre sette nella notte. Lo hanno annunciato le autorità militari locali. Si teme, però, che il bilancio delle vittime sia destinato ad aumentare. Mosca aveva sospeso gli attacchi sulla capitale ucraina per tre giorni durante una visita senza precedenti degli inviati del presidente statunitense Donald Trump. 8 settembre 2026

Droni ucraini sulla Russia, colpita Saratov. Ci sono vittime La città russa di Saratov è stata colpita da un attacco di droni, con danni alle infrastrutture civili e segnalazioni preliminari di vittime. Lo ha riferito, riporta l’agenzia Interfax, il governatore della regione, Roman Busargin. “Le infrastrutture civili - ha dichiarato - sono state danneggiate. Tutti i servizi di emergenza sono al lavoro sul posto. Le segnalazioni preliminari indicano la presenza di vittime”. 8 settembre 2026