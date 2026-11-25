La Russia è pronta e aperta ai contatti con i rappresentanti dell’Europa, ha dichiarato oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. “La parte russa è pronta e aperta ai contatti”, ha dichiarato Peskov ai giornalisti, commentando la disponibilità a dialogare con gli europei. La Russia è in contatto operativo con rappresentanti europei in merito a una loro possibile visita a Mosca, ma per il momento non è stato raggiunto alcun risultato concreto, ha precisato il portavoce del Cremlino. “Le dichiarazioni sono molto contraddittorie. Appena l’altro ieri da Bruxelles è arrivata una dichiarazione secondo cui, a quanto pare, si era deciso di non avviare contatti bilaterali con la Russia. Successivamente è arrivata un’altra dichiarazione, secondo cui si sarebbe potuto procedere, ma su un territorio neutrale. Gli europei stanno ancora incontrando difficoltà nel formulare chiaramente la propria posizione. Per ora non ci sono indicazioni concrete”, ha concluso Peskov. In merito alla data del prossimo round di colloqui ad Abu Dhabi, Peskov ha detto che “non è stata ancora decisa, la data non è stata ancora stabilita”.