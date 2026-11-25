Un attacco israeliano nel campo profughi di Shathi, a ovest di Gaza City, ha ucciso Muhammad Majid Abu al-Awf, 47 anni, direttore del Servizio di Sicurezza Interna nel nord di Gaza, la moglie di 41 anni e le loro due figlie, di 15 e 13 anni. Lo scrive Al-Jazeera citando fonti locali. Secondo l’agenzia turca Anadolu, il raid sarebbe stato condotto da un elicottero israeliano. I corpi delle vittime e i feriti sono stati portati all’ospedale di Shifa.

Intanto il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha chiamato Jared Kushner, genero e consigliere del presidente americano Donald Trump. Il colloquio è avvenuto il giorno dopo la pubblicazione dell’avvertimento di Kushner secondo cui Israele potrebbe diventare uno “stato paria”. Secondo un alto funzionario israeliano citato da Ynetnews, i due hanno avuto una “conversazione concreta” sugli aiuti umanitari alla Striscia di Gaza e sui preparativi per l’inverno, concordando di continuare a collaborare su questi temi.

Media: "Raid Idf a Gaza, sterminata una famiglia di 4 persone" Un attacco israeliano nel campo profughi di Shathi, a ovest di Gaza City, ha ucciso un alto funzionario della sicurezza palestinese, sua moglie di 41 anni e le loro figlie, di 15 e 13 anni. Lo scrive Al-Jazeera, citando fonti locali. Il funzionario è stato identificato come Muhammad Majid Abu al-Awf, 47 anni, direttore del Servizio di Sicurezza Interna nel nord di Gaza. Secondo l’agenzia turca Anadolu, il raid sarebbe stato condotto da un elicottero israeliano. I funzionari dell’ospedale di Shifa hanno dichiarato a un corrispondente di Anadolu che i corpi della madre, del padre e delle due figlie che hanno perso la vita nell’attacco, così come i feriti, sono stati portati in ospedale. 25 novembre 2026