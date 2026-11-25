Un attacco israeliano nel campo profughi di Shathi, a ovest di Gaza City, ha ucciso Muhammad Majid Abu al-Awf, 47 anni, direttore del Servizio di Sicurezza Interna nel nord di Gaza, la moglie di 41 anni e le loro due figlie, di 15 e 13 anni. Lo scrive Al-Jazeera citando fonti locali. Secondo l’agenzia turca Anadolu, il raid sarebbe stato condotto da un elicottero israeliano. I corpi delle vittime e i feriti sono stati portati all’ospedale di Shifa.
Intanto il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha chiamato Jared Kushner, genero e consigliere del presidente americano Donald Trump. Il colloquio è avvenuto il giorno dopo la pubblicazione dell’avvertimento di Kushner secondo cui Israele potrebbe diventare uno “stato paria”. Secondo un alto funzionario israeliano citato da Ynetnews, i due hanno avuto una “conversazione concreta” sugli aiuti umanitari alla Striscia di Gaza e sui preparativi per l’inverno, concordando di continuare a collaborare su questi temi.
Media: "Raid Idf a Gaza, sterminata una famiglia di 4 persone"
Un attacco israeliano nel campo profughi di Shathi, a ovest di Gaza City, ha ucciso un alto funzionario della sicurezza palestinese, sua moglie di 41 anni e le loro figlie, di 15 e 13 anni. Lo scrive Al-Jazeera, citando fonti locali. Il funzionario è stato identificato come Muhammad Majid Abu al-Awf, 47 anni, direttore del Servizio di Sicurezza Interna nel nord di Gaza. Secondo l’agenzia turca Anadolu, il raid sarebbe stato condotto da un elicottero israeliano.
I funzionari dell’ospedale di Shifa hanno dichiarato a un corrispondente di Anadolu che i corpi della madre, del padre e delle due figlie che hanno perso la vita nell’attacco, così come i feriti, sono stati portati in ospedale.
Netanyahu chiama Kushner su aiuti umanitari a Gaza
Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha chiamato Jared Kushner, genero e consigliere del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il giorno dopo la pubblicazione dell’avvertimento di Kushner secondo cui Israele potrebbe diventare uno stato paria. Un alto funzionario israeliano, scrive Ynetnews, ha affermato che i due hanno avuto una “conversazione concreta” incentrata sugli aiuti umanitari alla Striscia di Gaza e sui preparativi per l’inverno, e hanno concordato di continuare a collaborare su questi temi. Non è stato reso noto se i due abbiano discusso delle critiche mosse da Kushner a Netanyahu accusandolo di ostacolare i progressi del piano sulla ricostruzione di Gaza.