Mentre sul campo la guerra non si ferma e siti indipendenti russi riportano che i soldati di Mosca uccisi o dispersi dall’inizio del conflitto sarebbero oltre 700mila, si lavora per un nuovo round negoziale per provare ad arrivare a una conclusione della guerra.

Lo confermano sia Mosca che Kiev. «L’incontro si terrà presto, ma non c’è ancora certezza sulle date», spiega il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. «Supponiamo che sarà ad Abu Dhabi, ma potrebbero esserci molte altre opzioni», ha aggiunto. «I nuovi colloqui a quattro con Ucraina, Russia, Stati Uniti ed Europa, potrebbero avvenire prima di Natale», ha confermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Zelensky ha quindi confermato che l’Europa siederà da protagonista al tavolo negoziale.

«Siamo pronti a farlo, letteralmente, già da domani. I nostri partner ci hanno fatto sapere di voler tentare di organizzare l’incontro prima di Natale. Speriamo che avvenga anche prima ma in ogni caso, dovremo presentarci a questo appuntamento con un’agenda chiara, preparata e concordata da tutti noi. La nostra risposta comune dovrà essere: sicurezza». È quanto chiede ormai da tempo Kiev, sisposta anche a concessioni territoriali alla Russia in cambio dell’ingresso nella Nato che Zelensky ritiene fondamentale. «Non tutti i partner sono d’accordo sull’ingresso dell’Ucraina», ha detto però il segretario dell’Alleanza Mark Rutte, confermando come il principale nodo di ogni trattativa resti ancora molto difficile da sciogliere.