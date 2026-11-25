L’Ucraina ha esercitato il suo “diritto assoluto all’autodifesa”. Ne e’ convinto il ministro francese degli Esteri, Jean-Noel Barrot. Il titolare del Quai d’Orsay ha difeso il diritto di Kiev di rispondere all’offensiva russa, respingendo la tesi secondo cui l’attacco alle due navi russe in Libia rappresenti un’ingiustificata estensione del conflitto. “Gli ucraini si stanno difendendo. Sono sotto costante bombardamento da parte di droni e missili russi; attacchi che avvengono persino in pieno giorno e che colpiscono civili, oltre a infrastrutture di trasporto ed energetiche”, ha affermato, intervistato dalla tv francese Tf1. “Cosa faremmo noi se fossimo bombardati giorno e notte da un avversario, da un invasore? Ci difenderemmo, esercitando il nostro diritto fondamentale all’autodifesa”, ha aggiunto. Barrot ha precisato che l’estensione delle ostilità oltre il territorio ucraino non e’ un fenomeno nuovo, accusando Vladimir Putin di esercitare una pressione costante sui Paesi europei nel tentativo di indebolirne l’unità. “E’ necessario che la Russia - che Putin - rinunci a qualcosa: che abbandoni questa sorta di illusione coloniale e imperialista. Noi europei ne abbiamo abbastanza e non lo accetteremo mai”, ha dichiarato.