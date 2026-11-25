L’attacco ucraino a due navi russe nel porto di Bengasi continua a tenere alta la tensione nel Mediterraneo Centrale. Il governo del generale Haftar denuncia la morte di due militari libici nel raid e minaccia una risposta “con i mezzi e i tempi opportuni”. Intanto il presidente ucraino Zelensky continua a premere sugli Stati Uniti perché sblocchino le forniture di missili Patriot, mentre il ministro degli esteri Antonio Tajani rilancia gli appelli alla stabilità nel Mediterraneo.
Ucraina: Merz, Russia intensifica escalation, Europa deve mostrarle suoi limiti
“La Russia vuole molto più dell’Ucraina. Chi non lo comprende non capisce il mondo in cui viviamo o persegue obiettivi completamente diversi”. Lo ha affermato il cancelliere tedesco Friedrich Merz intervenendo al Bundestag nel dibattito generale sul bilancio, avvertendo che Mosca rappresenta una minaccia che va ben oltre il conflitto in Ucraina. “La Russia sa esattamente ciò che vuole”, ha dichiarato Merz, elencando le aree in cui, a suo giudizio, Mosca sta aumentando le tensioni: “La Russia intensifica l’escalation nell’area baltica, in Polonia, nel Mar Nero e nello spazio”. Il cancelliere ha poi aggiunto: “La Russia intensifica massicciamente l’escalation anche da noi, qui nel nostro Paese, mettendo in conto persino vittime umane”. “Questa è la situazione, signore e signori. Per questo noi europei dobbiamo, e lo faremo, mostrare alla Russia i suoi limiti”, ha concluso Merz, ripetendo: “Lo faremo e dobbiamo farlo”.
Ucraina: Lega, morte militari libici aggrava atto guerra in cuore Mediterraneo
“La notizia della morte di due militari libici dell’Esercito Nazionale, a seguito dell’attacco attribuito all’Ucraina contro una nave russa ormeggiata a Bengasi, rende ancora più gravi i contorni di questo atto di guerra nel cuore del Mediterraneo, a poche centinaia di chilometri dalle coste italiane”. Così una nota della Lega. “Condurre operazioni militari sul territorio di un Paese sovrano senza un preventivo confronto con i partner occidentali che da anni sostengono economicamente e militarmente l’Ucraina, e in particolare con l’Italia, che in Libia ha rilevanti interessi strategici, è inaccettabile”, rimarca il partito del vicepremier Matteo Salvini. “Il rischio concreto è quello di accentuare ulteriormente le divisioni tra la Tripolitania e la Cirenaica, sovrapponendo alla già complessa crisi libica il conflitto tra Russia e Ucraina e vanificando gli sforzi diplomatici delle Nazioni Unite e degli Stati Uniti, portati avanti anche attraverso l’inviato speciale Massad Boulos. Le reazioni preannunciate dall’Esercito Nazionale Libico destano ulteriore preoccupazione per le potenziali conseguenze sulla stabilità del Mediterraneo e sulla sicurezza degli stessi Paesi occidentali che da anni sostengono la popolazione Ucraina”, conclude la nota.
Von der Leyen, 'Ue al fianco di Kiev, in guerra come in pace'
“Putin non riesce a spezzare la resistenza dell’Ucraina sul campo di battaglia. Per questo, cerca di spezzare lo spirito del popolo ucraino. Ma non ci riuscirà. Il popolo ucraino continuerà a tenere la testa alta. E l’Europa continuerà a stare al suo fianco, in guerra come in pace”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel suo intervento al Parlamento europeo in occasione del dibattito sulla guerra in Ucraina. “L’Europa farà tutto il possibile per aiutare il popolo ucraino a raggiungere la pace”, ha aggiunto la presidende ribadendo una approccio che si basa sul “massimo sostegno all’Ucraina, unito alla massima pressione sulla Russia”.
Ucraina: von der Leyen, Ue ai negoziati, sicurezza Kiev è anche la nostra
“I nostri sforzi perseguono un unico obiettivo: offrire alla diplomazia le migliori possibilità di successo. Nelle ultime settimane, abbiamo assistito a un rinnovato slancio nei negoziati di pace. Una solida delegazione europea parteciperà al prossimo ciclo di colloqui. È un aspetto fondamentale, poiché la sicurezza dell’Ucraina ha un impatto diretto sulla nostra. Continueremo a sostenere l’Ucraina e a tutelare i nostri interessi. Valuteremo i progressi in base alle azioni della Russia, non semplicemente alle sue parole”. Lo dice la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel suo intervento al dibattito sul ruolo e la capacità dell’Europa nel proteggere l’ordine internazionale e garantire una pace giusta e duratura per l’Ucraina alla plenaria del Parlamento europeo. “Come discusso la scorsa settimana durante la riunione della ‘Coalizione dei volenterosi’, la Russia dovrebbe accettare un cessate il fuoco invernale che riguardi le infrastrutture energetiche, nonché una tregua per garantire il transito sicuro delle esportazioni alimentari attraverso il Mar Nero. Si tratterebbe di passi importanti, che dimostrerebbero la reale volontà della Russia di impegnarsi nei negoziati”, aggiunge.
Ministro Francia, in Libia esercitato diritto difesa Kiev
L’Ucraina ha esercitato il suo “diritto assoluto all’autodifesa”. Ne e’ convinto il ministro francese degli Esteri, Jean-Noel Barrot. Il titolare del Quai d’Orsay ha difeso il diritto di Kiev di rispondere all’offensiva russa, respingendo la tesi secondo cui l’attacco alle due navi russe in Libia rappresenti un’ingiustificata estensione del conflitto. “Gli ucraini si stanno difendendo. Sono sotto costante bombardamento da parte di droni e missili russi; attacchi che avvengono persino in pieno giorno e che colpiscono civili, oltre a infrastrutture di trasporto ed energetiche”, ha affermato, intervistato dalla tv francese Tf1. “Cosa faremmo noi se fossimo bombardati giorno e notte da un avversario, da un invasore? Ci difenderemmo, esercitando il nostro diritto fondamentale all’autodifesa”, ha aggiunto. Barrot ha precisato che l’estensione delle ostilità oltre il territorio ucraino non e’ un fenomeno nuovo, accusando Vladimir Putin di esercitare una pressione costante sui Paesi europei nel tentativo di indebolirne l’unità. “E’ necessario che la Russia - che Putin - rinunci a qualcosa: che abbandoni questa sorta di illusione coloniale e imperialista. Noi europei ne abbiamo abbastanza e non lo accetteremo mai”, ha dichiarato.
Ucraina: Mosca, intercettati e distrutti 300 droni nella notte
Durante la notte, le forze armate russe hanno intercettato e distrutto 305 droni ucraini ad ala fissa. Lo ha reso noto il ministero russo della Difesa. I velivoli senza pilota sono stati neutralizzati nelle regioni di Belgorod, Brjansk, Volgograd, Vorone, Kursk, Niznij Novgorod, Penza, Rostov, Samara, Saratov, Smolensk, Tambov e Uljanovsk, e nel territorio di Krasnodar, si legge nella nota.
Ucraina: Tajani, al fianco di Kiev ma no allargamento guerra
“L’Italia rimarrà al fianco dell’Ucraina, la nostra e’ una scelta strategica, ma va scongiurato l’allargamento della guerra evitando che si accendano nuovi focolai”. Lo afferma il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un’intervista al Corriere della Sera, dopo gli attacchi di Kiev con droni contro navi russe nelle acque territoriali e in un porto della Libia: “Abbiamo detto che è un errore violare la sovranità della Libia, un Paese del Mediterraneo che fronteggia le nostre coste”. Il ministro spiega che l’Italia “non era assolutamente a conoscenza delle intenzioni di Kiev”. “Continueremo - sottolinea - a sostenere le ragioni di Kiev, con l’unico obiettivo di costruire la pace garantendo la sua sovranita’ e la sicurezza dell’Europa. Ma questo non mi ha impedito di chiamare il ministro degli Esteri ucraino, Sybiha, manifestandogli la mia preoccupazione per l’accaduto e ribadire che l’Italia è impegnata a sostenere l’integrita’ territoriale della Libia, Paese amico col quale abbiamo ottime relazioni, tanto che stiamo spingendo tutte le realtà, in Tripolitania e in Cirenaica, a trovare un accordo per la stabilità e l’unità”.
Ucraina, morti due marinai libici feriti nell'attacco a Bengasi
Due membri della Marina dell’Esercito nazionale libico del generale Khalifa Haftar sono morti per le ferite riportate nell’attacco ucraino di domenica scorsa contro navi russe nel porto di Bengasi. Lo ha annunciato il Comando generale, impegnandosi a “vendicarli al momento e nel luogo opportuni”. Sui social il vice comandante delle forze armate dell’est della Libia, Saddam Haftar, ha espresso cordoglio, definendo “un impegno solenne” onorare il “sangue dei martiri, che resta saldo a prescindere dalle circostanze o dal mutare dei calcoli”. “Non scenderemo mai a compromessi sulla sovranità della nostra nazione, sulla dignità del nostro popolo o sulla sicurezza dei nostri cittadini”, ha aggiunto.
Ucraina: "Ft", Trump accantona accordi commerciali con Russia per favorire negoziati pace
L’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump ha messo in secondo piano la proposta di accordi commerciali con la Russia per favorire la fine della guerra in Ucraina, dopo lo scarso interesse mostrato dal Cremlino, e concentra ora i negoziati sulle questioni territoriali e sulle garanzie di sicurezza. Lo riferisce il quotidiano britannico “Financial Times”, citando cinque funzionari informati del cambiamento di strategia, secondo cui Jared Kushner, genero di Trump, e l’inviato speciale Steve Witkoff hanno illustrato il nuovo orientamento ai partner europei. Tra gli incentivi proposti figuravano investimenti statunitensi nel settore petrolifero russo e nella produzione di titanio, la ripresa delle forniture di gas attraverso i gasdotti verso l’Europa e la riapertura dello spazio aereo russo alle compagnie americane, tutti subordinati alla fine del conflitto. Le proposte, inizialmente accolte positivamente da Mosca, non avrebbero tuttavia modificato le richieste russe. Nell’ultimo ciclo di colloqui ad Abu Dhabi, i rappresentanti del Cremlino avrebbero ribadito che le iniziative economiche non avrebbero convinto il presidente Vladimir Putin ad ammorbidire le proprie condizioni, che chiede la cessione alla Russia dell’intera area del Donbass, una proposta respinta dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Un funzionario statunitense interpellato dal “Financial Times” ha tuttavia definito “inesatta” la ricostruzione del quotidiano, precisando che la cooperazione economica con Mosca, una volta concluso il conflitto in Ucraina, rimane parte dei negoziati. “Stiamo sviluppando delle vie negoziali e le annunceremo quando saremo pronti”, ha dichiarato al la fonte.
Ucraina: Trump, per ballare il tango servono due persone =
I giornalisti del ‘New York Post’ hanno chiesto al Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, un commento sulle parole di Zelensky riguardo al desiderio degli inviati statunitensi di raggiungere un accordo entro gennaio. In risposta, Trump ha sorriso e ha chiesto di nuovo: “Chi l’ha detto? Cosa vuole che io faccia?”. Il leader americano si riferiva probabilmente all’intervista rilasciata da Zelensky a Bloomberg il 24 novembre. In quell’occasione, il Presidente aveva affermato che gli inviati speciali di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, volevano raggiungere un accordo di pace entro gennaio. Il Presidente americano ha sottolineato di non essersi prefissato alcuna scadenza per la fine della guerra russo-Ucraina. Allo stesso tempo, ha affermato di voler risolvere il conflitto il prima possibile. “Per ballare il tango ci vogliono due persone”, ha detto Trump, commentando le prospettive dei negoziati. Ha inoltre osservato che la guerra non riguarda direttamente gli Stati Uniti, ma che vorrebbe vederla finire oggi stesso. “Non sono vincolato da scadenze. Voglio solo che questa storia finisca. Vedete, non ci riguarda ... Sarei felice di risolvere la questione oggi stesso, ma per ballare il tango ci vogliono due persone. Quindi vediamo cosa succederà”, ha detto il capo della Casa Bianca.