Un’esplosione nucleare nello spazio distrugge satelliti civili e militari i cui detriti precipitano sulla Terra, dove la deflagrazione provoca un terremoto tecnologico. Quello che pare lo scenario di un film di fantascienza catastrofica rischia di diventare una spaventosa realtà. Tra un mese, infatti, la Russia può mettere in orbita il satellite Sputnik-S, armato con un ordigno nucleare. È l’allarme lanciato da diversi servizi segreti occidentali, tra cui la Dia degli Stati Uniti e il Bnd della Germania, i cui rapporti sono stati visionati da Süddeutsche Zeitung e Ard. A Berlino, il Consiglio di sicurezza nazionale comunica di «prendere molto sul serio» queste indiscrezioni, ma non le conferma e rassicura: non vi è motivo di «nervosismo eccessivo», non vi è alcuna «minaccia immediata». Tuttavia, il cancelliere Friedrich Merz definisce «scioccanti» le notizie sullo Sputnik-S, perché «dimostrano l’escalation a cui la Russia è chiaramente disposta».

Intanto, il satellite con l’arma nucleare sarebbe pronto al lancio in 60 giorni e rapidamente operativo, secondo le informazioni acquisite dall’intelligence all’inizio di novembre. Per il Comando spaziale delle Forze armate tedesche, lo Sputnik-S potrebbe essere orbitante già a dicembre. Se queste previsioni si realizzassero, Mosca non soltanto violerebbe il trattato sullo spazio extra-atmosferico del 1967, da cui è vietato «collocare in orbita attorno alla Terra oggetti che trasportino armi nucleari o altri tipi di armi di distruzione di massa». Il Cremlino acquisirebbe, inoltre, un netto vantaggio nella corsa alla militarizzazione dello spazio, in cui è testa a testa con Usa e Cina mentre l’Europa arranca. Tuttavia, il pericolo non risparmia gli Stati Uniti: secondo la Dia, mancano contromisure efficaci per un’arma come lo Sputnik-S, la cui esplosione avrebbe conseguenze di estrema gravità. Per il Comando spaziale degli Usa, in pochi mesi tutti i satelliti in bassa orbita cesserebbero di funzionare. I detriti della deflagrazione precipiterebbero poi sulla Terra, dove l’impulso elettromagnetico causato dal big bang nello spazio causerebbe un collasso tecnologico. I sistemi di comunicazione e navigazione sia civili sia militari smetterebbero di funzionare, le centrali elettriche potrebbero ridurre nettamente l’attività. Allo stesso tempo, la Russia renderebbe sorde e cieche le forze armate degli avversari.

Uno scenario che l’ambasciata russa a Berlino respinge come «infondato» e «propaganda». Le attività di Mosca nello spazio sono «conformi agli obblighi internazionali» e a «fini esclusivamente pacifici», per la missione. È la voce di quella stessa Russia che ripete di volere la pace in Ucraina mentre ne massacra la popolazione con un diluvio di missili e droni.