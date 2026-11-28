In un’intervista al Quotidiano Nazionale, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito che l’Italia non era stata informata preventivamente dell’attacco ucraino in Libia e che, anche in caso contrario, avrebbe espresso le stesse riserve. Il titolare della Farnesina ha chiesto a tutte le parti di astenersi da ulteriori azioni militari sul territorio libico e nelle sue acque, sottolineando il rischio di estendere il conflitto al Mediterraneo e all’Africa.