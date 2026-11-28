Dopo le ammissioni di Zelensky sul mancato coordinamento con gli alleati per l’attacco in Libia, Tajani ribadisce la posizione del governo italiano e attacca le opposizioni. Intanto proseguono i raid tra Russia e Ucraina, con nuovi attacchi contro infrastrutture e centri abitati.
Mosca, attacco nel Mar Nero contro nave con armi destinate a Kiev
Le forze armate russe hanno lanciato un attacco con droni contro una nave che trasportava materiale militare destinato all’Ucraina nel Mar Nero durante la notte. Lo ha annunciato il ministero della Difesa russo, come riporta Interfax. “Una nave mercantile si trovava nel Mar Nero a sud di Odessa, intenta a consegnare materiale militare all’Ucraina”.
Tajani avverte Kiev: “Violare la sovranità della Libia è un errore”
In un’intervista al Quotidiano Nazionale, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito che l’Italia non era stata informata preventivamente dell’attacco ucraino in Libia e che, anche in caso contrario, avrebbe espresso le stesse riserve. Il titolare della Farnesina ha chiesto a tutte le parti di astenersi da ulteriori azioni militari sul territorio libico e nelle sue acque, sottolineando il rischio di estendere il conflitto al Mediterraneo e all’Africa.
Caso Bengasi, Tajani attacca le opposizioni: “Il governo non ha mai mentito”
Dopo le ammissioni di Zelensky sul mancato coordinamento preventivo con gli alleati europei, Tajani ha respinto le accuse delle opposizioni, denunciando la “malafede e la strumentalità” di chi aveva insinuato che l’esecutivo avesse mentito. Il ministro ha inoltre annunciato che il 2 dicembre, alla ministeriale Nato di Bruxelles, tornerà a chiedere maggiore attenzione al fianco Sud dell’Alleanza.
Kiev: oltre 700 droni russi sulla regione di Zaporizhzhia, un morto e cinque feriti
Nelle ultime 24 ore le forze russe avrebbero lanciato oltre 700 droni contro la regione di Zaporizhzhia, provocando un morto e cinque feriti. A riferirlo è stato Ivan Fedorov, capo dell’amministrazione militare regionale. Il ministero della Difesa russo ha affermato di aver colpito obiettivi legati all’apparato militare ucraino.
Raid russi su Kremenchuk e Dnipro: sei feriti, tra cui tre bambini
Almeno sei persone sono rimaste ferite negli attacchi russi contro Kremenchuk e Dnipro, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Nella regione di Poltava sono state danneggiate due scuole e sono rimaste ferite quattro persone, tra cui tre minori. Altri due feriti si registrano a Dnipro, dove è stata colpita un’infrastruttura dei trasporti.
Attacco ucraino contro una raffineria nella regione russa di Rostov
Le forze ucraine avrebbero attaccato con droni la raffineria di Novoshakhtinsk, nella regione russa di Rostov, provocando un incendio. Si tratterebbe del secondo attacco contro lo stesso impianto in meno di una settimana. L’esercito ucraino non ha ancora commentato ufficialmente l’accaduto e le informazioni non sono state verificate in maniera indipendente.
Mosca: oltre 210 soldati ucraini persi nelle ultime 24 ore
Leonid Sharov, capo del centro stampa del raggruppamento russo Ovest, ha dichiarato alla Tass che le forze armate ucraine avrebbero perso oltre 210 soldati nelle ultime 24 ore. Mosca rivendica inoltre la distruzione di 83 droni pesanti da combattimento e 46 postazioni di controllo dei droni. Il bilancio non è stato verificato in maniera indipendente.
Kiev intercetta per la prima volta un drone Shahed a reazione con un sistema laser
Un sistema di difesa laser sviluppato in Ucraina grazie ai finanziamenti del programma governativo Brave1 ha intercettato per la prima volta in combattimento un drone Shahed a propulsione a getto. Secondo Brave1, almeno sette gruppi di ricerca ucraini stanno lavorando allo sviluppo di sistemi analoghi. La tecnologia, tuttavia, è ancora in fase sperimentale.