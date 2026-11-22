La guerra in Ucraina sta accelerando una trasformazione delle dottrine militari, nella quale robotica, intelligenza artificiale e gestione digitale delle operazioni assumono un ruolo sempre più esteso. Kiev punta a ridurre fino a dieci volte la presenza di personale militare nelle aree più esposte al combattimento, affidando a piattaforme senza equipaggio una parte delle attività oggi svolte dai soldati. Un obiettivo che riflette anche la necessità di contenere le perdite umane e preservare la disponibilità di personale sul fronte. La strategia è stata illustrata durante NATO Edge 26, dove i rappresentanti del Ministero della Difesa ucraino, del Ministero della Trasformazione digitale e dell’iniziativa Brave1 hanno presentato ai partner alleati le tecnologie sviluppate e sperimentate durante il conflitto con la Russia.

Cosa sappiamo

Al centro del dispositivo tecnologico ucraino si trova DELTA, piattaforma digitale sviluppata dal Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo delle Tecnologie della Difesa del Ministero della Difesa. Il sistema raccoglie e integra informazioni provenienti da diverse fonti, offrendo ai comandi una rappresentazione aggiornata dello spazio di battaglia e degli obiettivi individuati. Secondo i dati presentati a NATO Edge 26, DELTA è utilizzato da circa 300.000 militari e registra quotidianamente oltre 10.000 obiettivi verificati.

Accanto alla piattaforma è stata presentata Avengers Labs, un’infrastruttura per l’addestramento di algoritmi di intelligenza artificiale che dispone di un archivio annotato di cinque milioni di fotogrammi estratti dal sistema DELTA. Più di 30 aziende private ucraine partecipano allo sviluppo dei modelli, mentre il Regno Unito è diventato il primo partner internazionale. L’architettura consente di addestrare gli algoritmi in un ambiente protetto, senza trasferire direttamente i dati operativi sottostanti. Il progetto punta a migliorare l’analisi delle immagini, il riconoscimento degli obiettivi e la rapidità con cui le informazioni raccolte sul terreno vengono trasformate in elementi utili alla pianificazione militare.

Robot terrestri per logistica, rifornimenti ed evacuazioni

La riduzione dell’esposizione dei militari passa anche attraverso i veicoli terrestri senza equipaggio, gli UGV (Unmanned Ground Vehicles), destinati a trasportare rifornimenti, materiali e attrezzature nelle zone sottoposte al fuoco avversario. Alcune piattaforme vengono inoltre impiegate per recuperare i feriti e raggiungere posizioni difficilmente accessibili ai mezzi convenzionali. Si tratta di attività che, in precedenza, richiedevano l’impiego diretto di personale, spesso costretto ad attraversare aree sorvegliate dai droni e dall’artiglieria russa.

I numeri diffusi dal Ministero della Difesa ucraino mostrano l’espansione di queste capacità: nel gennaio 2026 i sistemi robotici terrestri avevano effettuato oltre 7.000 missioni logistiche e operative, mentre ad agosto il dato mensile aveva raggiunto 25.143 interventi. Nei primi giorni di settembre, il totale delle missioni di logistica ed evacuazione registrate dall’inizio dell’anno aveva raggiunto circa 112.000. Kiev punta a trasferire progressivamente alle piattaforme robotiche una quota sempre maggiore delle attività di supporto nelle aree avanzate, riducendo la necessità di esporre i militari alle minacce avversarie. La sostituzione della fanteria non costituisce, tuttavia, una capacità già acquisita: il ricorso ai sistemi autonomi riguarda soprattutto compiti logistici, ricognitivi e di evacuazione.

Kiev e NATO, un’alleanza tecnologica per la difesa del futuro

La cooperazione con l’industria della difesa e con i Paesi alleati rappresenta un altro asse della strategia ucraina. A NATO Edge 26, Brave1, iniziativa governativa dedicata allo sviluppo delle tecnologie militari, ha presentato tre strumenti: Test in Ukraine, Brave1 Market e UNITE – Brave NATO. Il primo consente alle aziende internazionali di sperimentare i propri prodotti direttamente in condizioni operative e raccogliere le valutazioni dei militari che li utilizzano. Il secondo mette a disposizione delle unità combattenti un mercato digitale attraverso il quale individuare equipaggiamenti e trasmettere riscontri ai produttori.

Il programma UNITE – Brave NATO, realizzato insieme alla NATO Communications and Information Agency (NCIA), mira invece ad accelerare lo sviluppo di tecnologie compatibili con gli standard dell’Alleanza. La prima competizione riguarda sistemi per il contrasto ai velivoli senza pilota, il rafforzamento della difesa aerea e la protezione delle comunicazioni nelle aree di combattimento. L’agenzia NATO mette in relazione le imprese ucraine e alleate con i requisiti tecnici necessari alla realizzazione di soluzioni interoperabili.

Il passaggio dalla sperimentazione all’impiego su scala più estesa rappresenta la sfida industriale del programma. Kiev punta a valorizzare le tecnologie sviluppate durante la guerra, mentre la NATO può acquisire conoscenze operative utili all’aggiornamento delle proprie capacità. La riduzione della presenza umana nelle zone di combattimento, attraverso robot terrestri, intelligenza artificiale e sistemi digitalizzati, sembra diventare così uno degli obiettivi della trasformazione militare ucraina.