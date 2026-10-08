Via libera definitivo alla legge elettorale, Meloni: “Risposta a chi sperava nel centrodestra diviso, avanti compatti”

“Posso capire l’imbarazzo, oggi vi fanno votare la norma che avete affossato alla Camera” a luglio, “per la paura del giudizio degli elettori”, “con il ricatto del voto anticipato”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in dichiarazione di voto finale alla Camera.

“Meloni a pochi mesi dal voto cambia le regole del gioco e lo fa a colpi di fiducia”. Lei che diceva che la legge elettorale è una questione “squisitamente parlamentare. Dove ha lasciato la coerenza?”, ha proseguito la leader dem. La verità è che “avete paura di perdere, la novità siamo noi, un’area progressista unita e competitiva”. “Il vostro slogan è prima le poltrone” e questa legge “è sbagliata e anticostituzionale”. Ma “noi saremo in grado di vincere con qualunque legge elettorale”.

“La prima presidente del Consiglio donna ha cancellato la parità di genere, è arrivata lei e chi se ne frega delle altre”, ha detto ancora Schlein. Alle deputate del centrodestra dico “reagite e ribellatevi. Cosa è cambiato rispetto a luglio? Fuori da questa Aula il paese ha problemi molto più urgenti di questa legge elettorale. Meloni si ricorda di video davanti al benzinaio? La realtà sta presentando il conto. fate qualcosa per gli italiani”.

“Mettete testa fuori da questi palazzi”, dove gli “sfollati dei Campi Flegrei aspettano risposte”, dove “sono agricoltori che bloccano le strade in Calabria per disperazione. E l’unica priorità per voi è cambiare la legge elettorale. Le imprese chiudono per i costi dell’energia più cari dell’Ue, sei milioni di italiani rinunciano a curarsi e le famiglie che non possono più portare i figli a scuola per prezzi stellari dei carburanti. E voi vi occupate solo di voi, indifferenti ai problemi di italiani” e “cercate di manomettere la Costituzione”, ha detto ancora Schlein che, rivolta ai deputati di centrodestra, ha parlato di “cinque colonnelli in ultima fila per controllare”.