Trump all’Onu: “Mentre altri parlavano io ho agito e realizzato la pace. Cuba si è coordinata con Antifa e comunisti negli Usa”. Poi il messaggio a Putin: “Metta fine alla guerra”

L’intervento di Donald Trump alle Nazioni Unite, previsto intorno alle 10 (le 16 in Italia), ha dato il via a un’intensa giornata di incontri per il presidente degli Stati Uniti. Dopo il discorso all’Assemblea Generale, Trump parteciperà alla cerimonia di firma di un accordo con i leader di Groenlanda e Danimarca. Un’intesa che il presidente ha presentato come un mezzo per conferire agli Stati Uniti il “controllo totale” sulla sicurezza dell’isola artica. La Groenlanda e la Danimarca hanno invece inquadrato l’accordo come una misura di rafforzamento della sicurezza, precisando che i rispettivi parlamenti dovranno ratificarne i termini prima che diventi operativo.

Dopo la firma, Trump prenderà parte a tre incontri bilaterali. Avrà il suo primo faccia a faccia con il primo ministro britannico Andy Burnham, e un incontro bilaterale “approfondito” con il premier giapponese, Sanae Takaichi. Successivamente incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky prima di partecipare a un evento denominato “Scudo delle Americhe” insieme ai leader latinoamericani. Non è prevista la partecipazione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Un alto funzionario dell’amministrazione ha attribuito l’assenza dell’incontro tra Trump e Netanyahu a problemi di agenda. I due leader si sono incontrati l’ultima volta il 29 luglio. Stasera Trump ospiterà un ricevimento per i leader, occasione in cui incontrerà per la prima volta di persona la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez.

E’ un onore essere qui, sono sorpreso che ci sia la Cnn a coprire la mia visita, non dovresti essere qui". Così Donald Trump, al suo arrivo al Palazzo di Vetro, si è rivolto alla giornalista della Cnn, Kaitlan Collins, che gli chiedeva dell’opposizione del pubblico americano alla guerra in Iran, facendo riferimento al suo bando con cui ha vietato ai giornalisti dell’emittente, ed a quelli di Politico e Ms Now, l’accesso alla Casa Bianca.

Trump: "Finché sarò presidente non ci saranno tasse globali" “Non esiste un governo globale e, finché sarò presidente, non ci saranno tasse globali”. E’ un passaggio del discorso di Donald Trump all’Onu secondo le anticipazioni diffuse dalla Casa Bianca 22 settembre 2026

Trump a giornalista Cnn al Palazzo di Vetro: "Non dovresti essere qui" Secondo quanto riporta la Cnn sul suo sito, la giornalista a questo punto ha ricordato al presidente che l’Onu ha dato l’accesso alla Cnn. “Voi avete detto che non avreste coperto la mia visita, non dovreste farlo”, ha risposto Trump, riferendosi al boicottaggio lanciato per protesta dal pool televisivo. “Ma vi dico, è un onore essere alle Nazioni Unite - ha poi ripetuto - stiamo facendo tanti progressi, il nostro Paese va veramente bene”. 22 settembre 2026

Trump denuncia: "Cuba per anni si è coordinata con Antifa e reti comuniste negli Usa" “Il regime cubano ha trascorso decenni a coordinarsi con la sinistra radicale e le reti comuniste qui negli Stati Uniti. Come documentato dal Dipartimento di Stato, ha coltivato legami con gruppi sovversivi e radicali quali il Partito Comunista degli Stati Uniti, Antifa e i Democratic Socialists of America”. Lo denuncia Donald Trump all’Onu, in base agli estratti del suo discorso diffusi dalla Casa Bianca. 22 settembre 2026

Trump: "Mai un regime vile come Teheran con scudo nucleare" “Abbiamo appena commemorato in America il 25esimo anniversario del peggior attacco terroristico della storia”, ha detto Donald Trump nel suo intervento all’Assemblea generale dell’Onu, riferendosi agli attentati dell’11 settembre 2001, costati la vita a circa 3mila persone. “Tra due settimane ricorderemo il terzo anniversario dell’attacco del 7 ottobre in Israele, quando terroristi finanziati dall’Iran hanno torturato, mutilato e ucciso 1.200 civili innocenti, tra cui decine di americani - ha proseguito Trump - La Guida Suprema dell’Iran ha celebrato quel massacro definendolo un ‘servizio all’umanità’ “. “Lo stesso regime ha massacrato quest’anno oltre 72mila dei suoi stessi cittadini - ha aggiunto il presidente americano - Immaginate soltanto se un regime così vile fosse mai messo nelle condizioni di condurre attacchi terroristici su larga scala protetto da uno scudo nucleare”. “Questa era la realtà che dovevamo affrontare, una realtà che troppi hanno preferito ignorare”, ha concluso. 22 settembre 2026

Trump: "Grazie a CS per approvazione risoluzione contro Teheran" “Desidero ringraziare il Consiglio di Sicurezza dell’Onu per aver approvato a larghissima maggioranza una risoluzione che condanna i vili attacchi terroristici dell’Iran contro il traffico marittimo commerciale. Tale risoluzione - sono lieto di affermarlo - ha ottenuto un numero di co-sponsor tra gli Stati membri dell’Onu superiore a qualsiasi altra risoluzione del Consiglio di Sicurezza nella storia”. Lo afferma Donald Trump nel discorso all’Assemblea Generale dell’Onu, secondo le anticipazioni fornite alla stampa dalla Casa Bianca. 22 settembre 2026

Trump: "Pronti a usare la forza nell'emisfero occidentale per tuterlarci" “Gli Stati Uniti non permetteranno più che minacce all’America mettano radici in alcuna parte dell’emisfero occidentale. E, se necessario, impiegheremo la nostra potenza militare per tutelare gli interessi nazionali vitali degli Stati Uniti”. Lo ha detto Donald Trump all’Assemblea generale dell’Onu, in base agli estratti del suo discorso diffusi dalla Casa Bianca. “I cartelli sono l’Isis dell’emisfero occidentale. Sono nemici in guerra contro la civiltà, che utilizzano omicidi, stupri, torture ed estorsioni come strumenti di terrore”, ha messo in evidenza. 22 settembre 2026

Trump: "Ho realizzato la pace, forza usata per rendere Usa i più potenti al mondo" “Mentre altri parlavano, io ho agito. Mentre altri parlavano di pace, io l’ho realizzata. Mentre altri ignoravano le minacce, io le ho affrontate. Mentre altri parlavano di coraggio, l’America lo ha dimostrato. Mentre altri promettevano forza, io l’ho usata per rendere l’America il Paese più potente del mondo”. Lo afferma Donald Trump all’Onu, in base agli estratti del suo discorso diffusi dalla Casa Bianca. 22 settembre 2026

Trump: "Troppi preferivano ignorare la minaccia dell'Iran" Gli Stati Uniti hanno da poco celebrato il 25mo anniversario degli attacchi dell’11 settembre. “In due settimane sarà il terzo anniversario dell’attacco del 7 ottobre” che la guida suprema iraniana “ha definito un servizio all’umanità. Immaginate solo se un simile regime violento avesse mai avuto il potere di sferrare attacchi terroristici su larga scala riparandosi dietro uno scudo nucleare. Questa era la realtà che dovevamo affrontare, una realtà che fin troppi hanno preferito ignorare”. Lo afferma Donald Trump in uno dei passaggi sul suo intervento all’Onu. 22 settembre 2026

Trump: "Messaggio a Putin? Mettere fine alla guerra" “Mettere fine alla guerra”. E’ la risposta di Donald Trump a chi gli chiedeva quale fosse il suo messaggio per Vladimir Putin, secondo quanto riportato dall’agenzia Bloomberg 22 settembre 2026