Gli occhi sono sempre quelli della tigre, per il resto ci vuole pazienza: «Sto andando a fare fisioterapia, negli ultimi 18 mesi mi è capitato parecchie volte». Federica Brignone dopo 7 Coppe del Mondo (di cui 2 generali e 5 di specialità), 5 medaglie mondiali e 5 olimpiche, è ancora sulla strada, per il momento in auto ma presto, si spera, sugli sci. Lavora sodo, dopo l’intervento con cui ha tolto placca e viti dal ginocchio, nel frattempo racconta un particolare quasi inedito: «Da piccola soffrivo di miopia: mi avevano prescritto gli occhiali, ma non li mettevo quasi mai. Sono peggiorata fino ai 20 anni e ho cominciato con le lenti a contatto, perché a un certo punto non vedevo niente».

E come si fa a sciare così?

«Era difficile, con la velocità le lenti si spostano e con la stanchezza si appannano. Alla fine il mio allenatore e un’amica mi hanno convinta: mi sono affidata al Dottor Angelo Appiotti, specialista di chirurgia refrattiva anche per atleti di alto livello, e ho cominciato a vedere bene tutti i dettagli, soprattutto con luce piatta e scarsa visibilità.

I dettagli sono decisivi.

«Tantissimo, anche se nello sci conta quello che ti sei già messo in testa. C’è molto lavoro di memoria e di visualizzazione dei movimenti. Io ci sono abituata: ho sciato per anni vedendo poco».

E per il resto, come va?

«Bene, alla fine è stato un anno felice».

Milano-Cortina, quella vittoria in gigante: la più bella della carriera?

«Sicuramente è stata molto emozionante, perché tornavo a sciare dopo tutto quello che mi era successo. Però devo dire che le vittorie più difficili sono state altre: quelle in cui ero la favorita».

Non è finita qui: mamma Ninna e Davide sono stati convinti?

«Non ho bisogno di convincere nessuno, perché la scelta mia. Senza la mia famiglia e il mio team non sarei arrivata dove sono, però l’atleta sono io: accetto consigli ma ho l’ultima parola».

A quando il rientro?

Non so, non ho ancora rimesso gli sci».

Parlando di ginocchia, c’è Jannik Sinner che lotta per tornare

«Io lo capisco, anche se il mio è stato un infortunio traumatico mentre il suo sembra più un’infiammazione. Pure nel mio caso però i tempi di recupero non sono mai stati chiari, ed è la cosa più difficile. Se ti rompi il crociato sai che ci vogliono circa sei mesi. Con un’infiammazione non vedi la fine, e può sempre tornare. Fisicamente fai una vita normale, ma mentalmente è tosta».

Come si reagisce?

«Accettando la sfida, noi atleti viviamo per la performance e guarire diventa l’obiettivo. Ci si mette il 100% e si prende la riabilitazione sul serissimo, tanto che spesso recuperiamo prima del previsto. In uno sport individuale poi nessuno ti sostituisce: siamo i primi a voler tornare a fare quello che ci piace».

A proposito di campioni: l’uomo del momento è Kimi Antonelli.

«Non lo conosco di persona ma sembra davvero un bravo ragazzo, ed è un grande perché da fuori non si immagina la pressione che ha sentito, eppure è riuscito a guidare benissimo lo stesso. E’ speciale, ma ora va lasciato tranquillo».

Lui è all’inizio, lei invece?

«Si dice che gli sportivi muoiano due volte, ma dipende da come hai vissuto la vita da atleta. Io ho cominciato tardi, ho vissuto la mia adolescenza e ho sempre fatto anche altro. Ho sciato per passione. E ho raggiunto il mio massimo nelle ultime tre stagioni: prima dell’infortunio ero ancora in crescita».

Il ritiro dunque si sposta in là.

«Io capisco chi non riesce smettere, soprattutto se non sai cosa farai dopo».

Eppure?

«Per me è diverso. Deciderò quando lo sentirò, a cuor leggero: ho vinto molto più di quanto avessi mai sognato».