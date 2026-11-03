Fede torna allo Sci Club

Federica Brignone si è congedata dall’Arma. Pratiche avviate ad agosto, la formalizzazione è avvenuta ieri. La tigre di La Salle, divenuta maresciallo lo scorso anno per meriti sportivi e in forze alla caserma della val Gardena, torna così “civile”: «Grazie ai Carabinieri e al centro sportivo per il sostegno prezioso ricevuto in tutti questi anni ricchi di successo. Ora per il prosieguo della mia attività, torno sotto le insegne dello sci club Courmayeur». La dove tutto è iniziato ormai nel 1996.

Anticamera di un addio alle gare o forse maggiore ampiezza di poter gestire la sua figura di super campionessa, il rebus sul suo futuro resta aperto. Dopo l’operazione di fine agosto per toglierei mezzi di sintesi, Fede si sta allenando per provare a tornare in pista nella stagione dei Mondiali a Crans Montana. Dopo un paio di giorni sugli sci a Cervinia a fine luglio, Brignone non ha ancora saggiato la neve quest’anno, ma si alterna fra palestra e fisioterapia.