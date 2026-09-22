Flavia Pennetta: “La mia nuova vita tra famiglia, tennis e ricordi di una carriera”

Ci sono campioni che, una volta appesa la racchetta al chiodo, si allontanano definitivamente dal campo. E poi ci sono quelli che continuano a vivere il tennis, semplicemente da un’altra prospettiva. Flavia Pennetta appartiene a questa seconda categoria. Pennetta ha scritto pagine importanti della storia del tennis italiano. Nel 2014 ha conquistato il prestigioso torneo di Indian Wells, diventando la prima italiana a vincere un torneo di questa categoria. Ma il momento più alto della sua carriera è arrivato nel 2015, quando ha conquistato gli US Open battendo in finale Roberta Vinci, nella prima finale tutta italiana della storia di un torneo del Grande Slam.

Una vittoria storica, arrivata al termine di un percorso straordinario, che ha portato Pennetta fino al numero 6 del ranking mondiale, il miglior piazzamento della sua carriera. E proprio al termine di quella finale, sul cemento di Flushing Meadows, Flavia annunciò a sorpresa il suo ritiro dal tennis professionistico.

Intervista a Flavia Pennetta

Oggi, a 45 anni, la sua vita è profondamente cambiata: è mamma di tre figli, moglie di Fabio Fognini e continua a essere legata al mondo del tennis anche attraverso il suo ruolo di opinionista per Sky. La racchetta è rimasta in secondo piano, ma la passione per questo sport non è mai venuta meno.

L’abbiamo incontrata a Milano sabato 19 settembre in occasione dell’inaugurazione di un nuovo punto Frankies’s (la catena di healty fast food di quali il marito è ambassador e uno dei soci fondatori) in via da Palestrina dove tra l’altro erano presenti altri campioni dello sport, dello spettacolo e della televisione: Fabio Fognini, Alessandro Matri con Federica Nargi, Barbara D’Urso, Loredana Lecciso, Gabriella Golia, Manuel Casella, Omer Elomari, Luca Marin e i ballerini di Ballando con le Stelle Giada Lini e Ciquito.

I dettagli nella videointervista rilasciata per ilgiornale.it.

Flavia Pennetta, come fa a essere così in forma? Ci svela il suo segreto?

«I segreti sono tanti, non li posso svelare tutti! Però sicuramente la base è un’alimentazione sana, healthy, che è importantissima, tanto sport, perché alimentazione, sport e sonno sono la base importante per stare bene a 45 anni».

Senta, ma le manca il tennis?

«Allora, il tennis mi manca. Mi manca il mio team, mi manca il tempo che avevo per me stessa, che adesso, da mamma di tre bambini, è molto difficile trovare».

E, soprattutto, essendo moglie di Fabio Fognini, immagino che trovare del tempo libero non sia semplicissimo…

«Soprattutto essendo moglie di Fabio Fognini è ancora più difficile trovare del tempo libero! Però, scherzi a parte, amo quello che faccio e continuo a essere sempre presente nel tennis, anche se in un altro ruolo, adesso da opinionista di Sky. E la cosa che mi manca di più, forse, è proprio il mio team ».

Se oggi potesse scegliere un’avversaria contro cui giocare un set, chi sceglierebbe?

«Io vorrei giocare contro la Sabalenka».

Quindi la competizione Le manca?

«No, no. L’unica cosa, guarda, te l’avrei detta successivamente: l’unica cosa che realmente non mi manca è la competizione».

Come mai?

«Probabilmente perché ho vissuto tanto con mio marito per dieci anni. Da quando ho smesso di giocare a tennis, sono rimasta sempre molto attiva da quel punto di vista, perché ogni volta che entrava lui in campo era come se giocassi io. Quindi l’ho sempre vissuta».

Il tennis, dunque, è ancora una presenza costante nella sua vita, ma oggi attraverso ruoli e prospettive differenti. C’è la famiglia, ci sono i tre figli e c’è Fabio Fognini, con il quale condivide non soltanto la vita privata, ma anche una conoscenza profonda del mondo del tennis professionistico.

E proprio il marito diventa protagonista di una delle domande più curiose.

Come si conquista a tavola Fabio Fognini?

«Per conquistare Fabio Fognini dovete sapere che è complicatissimo: le cose più semplici sono quelle che gli piacciono. Quando fai qualcosa di diverso, ti boccia tutto».

Come mamma, che voto si dà?

«Questa cosa la dovremmo chiedere ai miei figli. Però, dai, un sette e mezzo».

E come moglie?

«Dieci e lode!».