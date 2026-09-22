Coppa Davis, il sorteggio: l’Italia debutta con la Corea del Sud. Qual è il potenziale cammino

L’Italia di coach Filippo Volandri conosce il nome della prossima avversaria da affrontare nelle Final Eight di Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre 2026. È stata sorteggiata, infatti, la Corea del Sud. Gli azzurri si ritroveranno di fronte gli avversari del Paese asiatico mercoledì 25 novembre.

Tabellone e precedenti

I precedenti sorridono agli azzurri che hanno sempre vinto (tre volte) contro la Corea del Sud. L’Italia, Paese ospitante e campione in carica per il trittico di vittorie nel 2023, 2024 e 2025, parte coi favori del pronostico ma tutte le avversarie sono agguerrite e si faranno trovare pronte a un appuntamento così importante, quello che conclude la stagione tennistica. Gli altri accoppiamenti vedono Repubblica Ceca-Canada, Germania-Gran Bretagna e Spagna-Austria.

Qualora gli azzurri di Volandri dovessero accedere alle semifinali, si ritroverebbero di fronte una tra Repubblica Ceca o Canada, non certo una passeggiata di salute per la presenza di talenti come Felix Auger-Aliassime (canadese), Jakub Mensik e Jiri Lehecka (entrambi della Rep. Ceca). Va da sé che l’eventuale incrocio contro Alexander Zverev, tedesco e numero due del mondo, o Carlos Alcaraz, spagnolo e numero tre del ranking Atp, ci sarebbe soltanto in finale.

“Cerchiamo l’impresa titanica”

“Ripetersi la quarta volta credo che sarebbe un’impresa titanica. Ma noi, il nostro capitano, i nostri giocatori come al solito sono qua per vincere e credo di poter dire, come avete visto con i vostri occhi l’anno scorso e durante tutta l’annata, che non lesineranno le energie e faranno ancora di più di quello che è nelle loro possibilità per cercare di vincere ancora una volta”: lo ha dichiarato il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, dopo il sorteggio con gli accoppiamenti della Final Eight.

Come sta Sinner

“Jannik si sta allenando già da una decina di giorni, aumentando progressivamente i carichi a cui si sta sottoponendo anche perché è stato fermo quasi una cinquantina di giorni” ha spiegato Volandri intervistato da Supertennis. “Dalle notizie che ho, si sta allenando e sta bene” ha aggiunto il ct azzurro. Per il momento, però, è impossibile sapere se Jannik Sinner farà parte della “spedizione” azzurra o meno. “La sua priorità è tornare al 100%, ha bisogno di tutto il tempo necessario, poi si faranno i discorsi del caso”, ha concluso Volandri.