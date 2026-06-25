Non abbiamo smesso di essere scomodi

Cinquantadue anni non sono un anniversario: sono una sfida. Perché a 52 anni un giornale o si mette comodo e diventa arredamento oppure fa quello per cui era nato: disturbare. E il Giornale, quello fondato da Indro Montanelli, nasceva per una cosa sola: non farsi possedere.

Montanelli non era "di destra" o "di sinistra" nel senso da talk show, non era una bandierina infilata in uno studio televisivo. Era, molto più semplicemente e molto più raramente, un uomo libero. E la sua libertà aveva una conseguenza inevitabile: la solitudine. Perché in Italia la libertà di pensiero la celebriamo nei discorsi e la puniamo nella pratica. La tolleriamo finché non graffia. La applaudiamo finché non ci riguarda. E allora ecco il punto: oggi, mentre l'Italia cambia pelle, la lente migliore per capirla non sono i sondaggi, non sono le curve dei social, non sono le indignazioni a comando. È quella cosa antica e scandalosa che Montanelli si portava addosso come un vizio: l'indipendenza, l'anticonformismo, la verità del dubbio. L'antidoto a woke e politically correct, che altro non sono che il nome d'arte che il nuovo fascismo rosso ha dato alla vecchia censura. L'Italia ha perso invece l'abitudine al dubbio. Abbiamo trasformato l'opinione in tifo e l'informazione in appartenenza. Le redazioni spesso assomigliano a sezioni, a uffici stampa, a camere di compensazione. Non si entra per cercare una notizia: si entra per confermare una linea. E quando la linea diventa più importante della realtà, la realtà si vendica. Arrivano gli "anti", i complottismi, le sfiducie, la fuga nella pancia. Non perché la gente sia diventata stupida: perché si è sentita presa in giro.

In questo senso, Montanelli non è nostalgia. È modernità. È futuro. Perché la rottura con il sistema che oggi tutti invocano e quasi nessuno pratica lui la faceva davvero, e non in conferenza stampa. La rottura era un metodo: non dipendere, non inginocchiarsi, non farsi adottare. Dire "no" quando conveniva dire "sì". Pagare prezzi che oggi ci sembrano inconcepibili, noi che contrattiamo perfino la virgola con l'umore del pubblico.

Il coraggio di Indro non era quello dei post. Era quello delle conseguenze. E il giornalismo, se vuole tornare a essere credibile, deve ripartire da lì: dall'idea che la verità non è un contenuto da vendere ma un rischio da correre. Che il potere non è un amico da frequentare ma un oggetto da controllare.

Perché l'Italia di oggi è un Paese pieno di nuovi poteri: non solo i palazzi, anche le piattaforme, gli algoritmi, le comunità digitali che ti premiano se ripeti e ti cancellano se pensi. È una nuova forma di conformismo, più seducente e più feroce, perché non ti mette il bavaglio: ti mette i "like". Ti convince che sei libero mentre ti addestra.

E allora, nel 52esimo compleanno de il Giornale, il regalo più serio che si possa fare a Montanelli è smettere di imbalsamarlo. Non usarlo come santino, ma come metro. Non citarlo per darsi un tono, ma per prendersi un impegno: essere scomodi. Anche con i propri. Soprattutto con i propri.

Il futuro del giornalismo non è l'ennesima tecnologia,

non è la diretta permanente, non è la notifica che vibra. Il futuro è tornare a dire ciò che si vede, anche quando non conviene. Tornare a separare i fatti dalle convenienze. Tornare a essere, come Montanelli, irriducibili.